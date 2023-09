Pourquoi Modi et le BJP appellent l’Inde « Bharat »

Alors que New Delhi se prépare à accueillir les dirigeants du Groupe des 20 cette semaine, le choix de mots précis du gouvernement sur les invitations au dîner du sommet a suscité mardi une controverse et des discussions sur le nom du pays.

« Un autre coup porté à la mentalité esclavagiste », Pushkar Singh Dhami, ministre en chef de l’Uttarakhand et membre du BJP. a écrit sur la plateforme de médias sociaux X, faisant référence à l’idée du parti selon laquelle le nom « Inde » est lié au colonialisme et à l’esclavage.

Cette décision s’aligne sur une impulsion révisionniste plus large de la droite indienne. Le BJP a fait pression pour effacer certains noms issus du régime colonial – et de plus en plus, ceux qui ont été associés à l’héritage musulman. Les autorités ont changé le nom de la ville du nord de l’Inde, Allahabad, nommée par les dirigeants musulmans moghols il y a des siècles, en mot sanskrit Prayagraj, qui, selon les autorités, était le nom d’origine.