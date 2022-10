Les FANS ont été dévastés lorsqu’ils ont appris que l’émission comique Mock the Week était annulée sur la BBC, affirmant qu’elle était “trop ​​belle pour mourir”.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les raisons pour lesquelles Mock the Week a été annulé et son histoire sur la BBC.

Pourquoi Mock the Week a-t-il été annulé ?

La BBC n’a pas donné de raison solide pour laquelle Mock the Week est sorti des écrans de Grande-Bretagne.

Ils ont déclaré: «La prochaine série de Mock the Week sera la dernière, nous sommes vraiment fiers de la série mais après 21 séries, nous avons pris la décision difficile de créer de la place pour de nouvelles émissions.

“Nous tenons à remercier Angst Productions, l’animatrice Dara O’Briain, le panéliste Hugh Dennis et tous les comédiens invités impliqués dans l’émission à travers la série 21.”

Angst Production est la société qui a créé le programme.

Ils ont également déclaré: «Nous sommes naturellement extrêmement déçus que la semaine simulée touche à sa fin et espérons que nous pourrons refaire surface quelque part un jour dans le futur.

“Cependant, les 17 dernières années sur BBC Two ont été une explosion absolue.

“Ce fut un grand privilège de travailler en étroite collaboration avec des dizaines d’interprètes vraiment incroyables et nous aimerions également profiter de l’occasion pour remercier la BBC et tous nos nombreux fans à travers le monde pour leur soutien au fil des ans.”

Combien de temps a duré Mock The Week sur la BBC ?

Mock the Week est sur BBC Two depuis plus de 17 ans, diffusant plus de 200 épisodes.





La dernière émission a été diffusée le vendredi 21 octobre 2022, avec des invités comiques tels que Hugh Dennis, Ahir Sha et Zoe Lyons.

Ils se moquaient des politiciens, comme toujours, ce pour quoi la série était célèbre.

Suite à la démission de Liz Truss en tant que Premier ministre, Dara n’a pas pu résister mais se moquer d’elle et de la courte période qu’elle a passée au pouvoir.

En ouvrant l’émission, l’animateur a déclaré: “Au moment de l’enregistrement, Hunt est toujours le chancelier et Truss est toujours le Premier ministre.

“Bien sûr, juste après que nous ayons enregistré ce Liz Truss a été monté dans une catapulte et a tiré sur le soleil.”

L’invité Rhys James a fait la lumière sur le fait qu’il s’agissait de la dernière édition de l’émission et a suggéré qu’ils jouent aux cartes au lieu de ce qu’ils font habituellement.

Il a plaisanté : “Désolé, allons-nous sérieusement nous asseoir autour de toute cette émission à parler de l’actualité ?

“Je pensais juste que c’était le dernier jour où nous pouvions jouer à des jeux de société et tout ça – j’ai acheté Uno.”

Qu’est-ce que l’hôte Dara O’Briain a dit à propos de la fin de Mock The Week?

Dara O’Briain est l’animatrice principale de l’émission depuis sa diffusion.

Avec l’annonce de l’annulation, il a déclaré: «Ça y est, le Royaume-Uni est enfin à court de nouvelles.

«Les scénarios devenaient de plus en plus fous – pandémies mondiales, divorce d’avec l’Europe, nouveaux premiers ministres à court terme.

« Cela ne pouvait plus durer.

“Et donc, malheureusement, nous fermons les portes de l’Académie de Dara et Hugh pour les bébés comédiens.

« Nous ne pouvions tout simplement pas être plus stupides que la nouvelle ne l’était déjà.

“Un grand merci à tous nos invités au fil des ans, dont beaucoup ont connu d’énormes succès, et n’ont jamais écrit ni appelé. C’était un bonheur !”