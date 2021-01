Le sénateur Mitch McConnell quitte la salle du Sénat le 19 janvier 2021 à Washington, DC. | Justin Sullivan / Getty Images

McConnell n’a pas obtenu tout ce qu’il espérait, mais a convaincu certains démocrates de réaffirmer leur engagement envers l’obstruction systématique.

Le chef de la minorité, Mitch McConnell, ne retarde plus la résolution d’organisation du Sénat – après que deux démocrates ont confirmé qu’ils ne feraient pas exploser l’obstruction législative de si tôt.

Au cours des dernières semaines, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer et McConnell, ont travaillé à la négociation de la résolution d’organisation – qui régit la composition du comité et l’allocation des fonds – au Sénat 50-50. Les dirigeants étaient auparavant dans une impasse parce que McConnell exigeait que les démocrates s’engagent à maintenir l’obstruction législative intacte dans le cadre de la résolution, ce que Schumer n’était pas disposé à faire, car cela réduirait l’influence du parti dans les négociations sur la future législation.

Étant donné que la résolution organisatrice pouvait faire l’objet d’obstruction – et nécessiterait 60 voix pour être adoptée – l’opposition de McConnell lui a effectivement permis d’empêcher la mesure de progresser.

Et bien qu’il n’ait pas obtenu les modifications de la résolution d’organisation qu’il souhaitait, l’approche de McConnell fonctionnait toujours d’une certaine manière: au milieu de l’impasse sur l’accord, deux démocrates du Sénat – Joe Manchin (D-WV) et Kyrsten Sinema (D-AZ) – a déclaré publiquement qu’il ne voterait pas pour éliminer l’obstruction systématique. Sans leur soutien, les démocrates n’auront tout simplement pas les chiffres nécessaires pour modifier les règles: les 50 membres du caucus auraient besoin de soutenir un changement d’obstruction systématique pour que cela se produise.

C’est à cause des déclarations de Sinema et Manchin que McConnell dit maintenant qu’il est satisfait et prêt à aller de l’avant avec la mesure d’organisation, après avoir causé des retards ennuyeux. Sans cette résolution, les démocrates n’ont pas été en mesure d’assumer officiellement les postes de président des commissions, et les nouveaux membres n’ont pas encore siégé dans les commissions. Les républicains ont également conservé la capacité de superviser l’examen des candidats et d’autres priorités politiques.

« Aujourd’hui, deux sénateurs démocrates ont publiquement confirmé qu’ils ne voteraient pas pour mettre fin à l’obstruction législative », a déclaré McConnell dans un communiqué lundi soir. «Avec ces assurances, j’ai hâte d’aller de l’avant avec un accord de partage du pouvoir calqué sur ce précédent.»

La déclaration de McConnell est intervenue alors que la pression des démocrates augmentait pour qu’il cède – et que son refus de compromis commençait à menacer les affaires du Sénat. «Nous sommes heureux que le sénateur McConnell ait jeté l’éponge et renoncé à sa demande ridicule. Nous sommes impatients d’organiser le Sénat sous contrôle démocrate et de commencer à faire de grandes choses audacieuses pour le peuple américain », a déclaré Justin Goodman, un porte-parole de Schumer.

McConnell a obtenu un engagement de certains démocrates, bien que cela puisse encore changer

Bien que McConnell n’obtienne pas l’engagement qu’il voulait de Schumer concernant la préservation de l’obstruction législative, il en a effectivement obtenu un de Mandchin et Sinema – dont les votes seraient essentiels pour approuver un changement de règles.

Les deux législateurs ont publié des déclarations fortes exprimant leur opposition à faire sauter l’obstruction législative, qui exige que la plupart des projets de loi atteignent un seuil de 60 voix pour être adoptés.

« Elle n’est pas disposée à changer d’avis sur l’élimination de l’obstruction systématique », a déclaré lundi un porte-parole de Sinema au Washington Post. Manchin a fait écho à cette position dans une interview avec Politico: «Si je ne l’ai pas dit très clairement, peut-être que le sénateur McConnell n’a pas compris, je veux essentiellement le dire pour vous. Que je ne voterai pas dans ce Congrès, ça fait deux ans, non?

Armé de ces assurances, McConnell a indiqué qu’il serait à l’aise pour faire avancer la résolution d’organisation, car son objectif était de maintenir l’obstruction systématique afin de préserver la capacité de la minorité à bloquer la législation avec laquelle elle n’est pas d’accord.

En fin de compte, maintenir l’obstruction systématique rendra probablement l’adoption de toute législation radicale difficile, car les démocrates auraient besoin de chaque membre de leur caucus plus 10 républicains pour le faire. C’est pour cette raison que de nombreux membres les plus progressistes du caucus, comme les sens. Elizabeth Warren (D-MA) et Ed Markey (D-MA), ont appelé à l’abolition de l’obstruction systématique. Et certains autres démocrates, y compris certains de ceux qui ont hésité à changer les règles, ont également reconnu cette difficulté.

Une déclaration que le sénateur Jon Tester (D-MT) a donnée au New York Times résume à quel point certains démocrates actuellement peu disposés à mettre fin à l’obstruction systématique réfléchissent à la question. Ils sont peut-être en faveur de le garder maintenant, mais sont prêts à envisager une action plus radicale si McConnell maintient une obstruction au programme de Biden. «Si tout ce qui se passe, c’est de l’obstruction après l’obstruction, un barrage après l’autre, alors mon opinion peut changer», a déclaré Tester, qui est actuellement en faveur du maintien de l’obstruction.

Mandchin et Sinema ont déclaré qu’ils ne s’attendaient pas à ce que leurs positions changent. Reste à savoir s’ils maintiennent cette position face à l’opposition républicaine en cours.