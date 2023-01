Pourquoi Miss Univers Thaïlande portait une robe faite de canettes de soda usagées

La Miss Univers n’est pas n’importe quel autre concours de beauté. Cette année, la compétition verra 86 femmes talentueuses du monde entier courir pour mettre la main sur la prestigieuse couronne. Chacun d’eux apporte son A-game sur scène. Rien n’illustre mieux cela que le spectacle de ces dames lors de la ronde costumée. Un costume époustouflant qui gagne les cœurs sur Internet est la robe recyclée et cloutée de diamants de Miss Univers Thaïlande, faite de tirettes de canettes de boissons gazeuses. Le costume que la Thaïlandaise Anna Sueangam-Iam a orné a été fabriqué à l’aide de languettes en aluminium de canettes de boisson. Les tirettes, éblouissantes de diamants Swarovski, faisaient en sorte qu’elle brillait comme un joyau brillant sur la scène. Si la robe scintillante à fente médiane n’était pas déjà assez fascinante, l’histoire derrière elle la rendait encore plus envoûtante.

La robe Hidden Precious Diamond Dress, conçue par MANIRAT, s’inspire des luttes des parents d’Anna. C’est un hommage à son père, éboueur, et à sa mère, balayeuse de rue. Miss Univers Thaïlande semble avoir récupéré le titre de “reine de beauté des ordures” que certains lui ont donné. Non seulement sa performance lors de la tournée des costumes a fait ressortir son héritage, mais elle a également mis en évidence sa ténacité, sa persévérance et son optimisme.

“Vous ne devez pas rester coincé dans un environnement trouble dans lequel vous êtes né, mais croyez que vous avez le pouvoir de changer votre propre vie pour le mieux”, a écrit Miss Univers Thaïlande dans la légende de son post Instagram.

La robe a ému les gens sur les réseaux sociaux, les compliments affluant de partout.

“La robe de soirée de Miss Ma’am, Miss Univers Thaïlande est faite de languettes de canette en hommage à son père éboueur et à sa mère balayeuse. La Thaïlande est de retour dans son A-game », a déclaré l’un d’eux. “C’est ça, donnez-LUI la couronne”, a écrit un autre.

L’un d’eux a dit: «Oh, elle est frappante, créant un trésor avec cette robe magnifiquement capturée. Une si belle signification derrière cela.

Battle Angel de Miss Univers Ukraine, Sone Ki Chiriya de Miss Univers India Divita Rai et Darna de Miss Univers Philippines ont également fait la une des journaux.

La finale de Miss Univers 2023 aura lieu le dimanche matin 15 janvier à 6h30 selon l’heure normale de l’Inde

