Pourquoi Minor League Soccer ne fonctionnera jamais

“Minor League Soccer” – une expression fourre-tout qui a été utilisée pour décrire tout ce qui n’est pas la première division aux États-Unis. C’est une phrase qui a été renforcée lorsque notre ligue nationale de première division s’est intelligemment marquée Ligue majeure Soccer lors de son lancement dans les années 1990.

La « ligue mineure » ​​porte ici un certain stigmate. Dans tous les autres sports nord-américains, il décrit une configuration de ligue spécifique. C’est-à-dire des équipes situées généralement dans des marchés plus petits, affiliées ou détenues par des équipes de la ligue majeure associée, et existant principalement dans le but de développer des joueurs pour leurs clubs parents.

Bien qu’il y ait eu des périodes où des équipes de ligues inférieures ont conclu des accords d’affiliation avec des clubs supérieurs – notamment la récente période où la MLS avait un accord d’affiliation avec l’USL – ce n’est pas ainsi que le football fonctionne aux États-Unis. C’est pourquoi j’essaie toujours d’utiliser les termes “division inférieure” ou “Division 2”, etc. pour désigner la différence entre le football et les autres sports.

Les clubs qui peuplent ces divisions inférieures sont pour la plupart des clubs indépendants sans relation avec une équipe de niveau supérieur. Et bien que nous n’ayons pas de promotion et de relégation en Amérique du Nord, grâce à l’US Open Cup, ces clubs ont toujours la possibilité de jouer des matchs officiels et compétitifs contre des équipes d’une ligue supérieure – quelque chose de totalement unique dans le sport américain.

Être libéré du contrôle de la ligue majeure en titre est, au moins en partie, ce qui a permis aux clubs des divisions inférieures de se développer et de prospérer comme jamais auparavant au cours de la dernière décennie. Les clubs sont libres de signer les joueurs qu’ils veulent (du moins s’ils peuvent se le permettre). Ils peuvent établir un véritable lien avec la communauté dans laquelle ils jouent. Les joueurs et les entraîneurs peuvent décider d’y rester et, dans de nombreux cas, s’installer et vivre décemment dans un club pendant de nombreuses années. Les supporters peuvent s’attacher à ces personnalités. Et ces fans peuvent vraiment encourager leur ville natale, pas une équipe qui porte le nom de leur ville natale sur son maillot, mais qui représente vraiment une autre organisation à des centaines de kilomètres.

Bien sûr, certains clubs de division inférieure prêtent souvent des joueurs à des équipes de division supérieure, et la plupart des joueurs, entraîneurs, staff et même propriétaires sont toujours à la recherche d’une opportunité de passer à un niveau supérieur. Ce n’est pas différent de toute autre division inférieure dans le monde. Toutes les personnes impliquées veulent atteindre le plus haut niveau possible, et les propriétaires de clubs refuseront rarement d’ajouter quelques joueurs sans toucher à la masse salariale.

Mais il n’y a jamais eu de “Ligue mineure” à part entière à l’américaine dans le football auparavant – jusqu’à maintenant.

Le Majeur obtient son Mineur

Ce printemps, la MLS a lancé MLS NEXT Pro (MLSNP), une ligue professionnelle de Division 3 sanctionnée par l’USSF. Pour la saison 2023, il sera composé de 29 équipes, dont 28 seront des équipes de réserve entièrement contrôlées par leur filiale MLS, dont beaucoup ont officiellement joué dans les divisions Championship et/ou League One de la USL. La 29e équipe, et la seule entrée indépendante à ce jour, en MLSNP est le Rochester New York FC. Anciennement connus sous le nom de Rochester (Raging) Rhinos, ils sont le dernier club non-MLS à remporter l’US Open Cup (1998). Toutes les équipes de réserve actuelles jouent dans le même marché que leur club parent, soit dans le stade principal de leur club parent, soit dans un centre d’entraînement, soit dans un autre petit lieu à proximité.

Là où les choses commencent à devenir intéressantes, c’est avec la dernière annonce, que l’équipe réserve du Nashville SC à partir de l’année prochaine jouera à deux heures de route à Huntsville, en Alabama. Reste à savoir si l’équipe aura sa propre image de marque ou s’appellera quelque chose comme “Nashville SC 2”, mais dans tous les cas, il s’agit d’un mouvement clair pour étendre l’influence régionale de l’équipe MLS. Cela supprime également très probablement un marché potentiel pour l’USL, qui est désormais un concurrent direct de la MLS dans l’espace de la division 3 (et plus largement de la division inférieure).

Le jockey entre MLS et USL pourrait avoir des conséquences majeures sur l’avenir du jeu aux États-Unis. Et si les choses finissent par basculer vers le type de structure de ligue que la MLS élabore, une grande partie des progrès réalisés par le jeu au-delà MLS au cours des 20 dernières années pourrait être perdu.

Au-delà des clubs individuels qui la composent, la MLS elle-même est aussi une entreprise, comme toute autre ligue sportive professionnelle américaine. Et chaque dollar dépensé pour le football aux États-Unis – par les fans, les propriétaires, les sponsors et les réseaux – qui n’est pas dépensé pour la MLS est mauvais pour leur entreprise.

Chaque Detroit, Louisville, Nouveau-Mexique ou Sacramento attirant 5 000, 7 000 ou 10 000 personnes aux matchs et suscitant un intérêt décent à la télévision locale est un marché qui est moins susceptible de se soucier de l’équipe MLS la plus proche d’eux. Moins susceptibles d’acheter des marchandises. Moins susceptibles de se connecter aux matchs télévisés nationaux (ou de s’abonner au prochain service Apple TV de la ligue).

Les dirigeants du siège social de la MLS aimeraient sûrement avoir ce que la Major League Baseball, la National Basketball Association et la National Hockey League ont. Et c’est l’intégralité de l’infrastructure pour le côté masculin adulte du sport desservant explicitement 30 à 32 équipes au sommet de la pyramide. Ce contrôle consiste également à inculquer la perception aux fans et aux médias que ces 30-32 équipes sont les seules qui comptent.

Mais le modèle commercial qui fonctionne pour les ligues inférieures d’autres sports s’effondre rapidement pour le football.

Jouer au ballon

Bien que les détails varient d’un sport à l’autre, la plupart des ligues mineures en Amérique du Nord fonctionnent selon des principes similaires.

En dehors de quelques ligues indépendantes naissantes, elles ont toutes des accords d’affiliation avec des équipes de niveau supérieur qui subventionnent une partie, sinon la totalité, des coûts salariaux des joueurs et des entraîneurs. De nombreuses équipes appartiennent indépendamment à des propriétaires locaux ou à des groupes de propriétaires qui possèdent parfois une écurie de tenues de ligues mineures dans diverses villes. Certains appartiennent directement à leur club parent.

Ce qui fait de ces équipes des investissements durables, en particulier dans le baseball, c’est l’angle du «divertissement familial amusant et abordable» et toutes les cloches et sifflets qui l’accompagnent. Spectacles pyrotechniques. Cadeaux Bobblehead. Soirée à thème Spongebob avec des maillots loufoques. Spéciaux de nourriture et de boisson. Tout ça.

Le jeu lui-même et le score à la fin du jeu n’ont vraiment aucune importance. Et je dis cela en tant que quelqu’un qui est absolument adore Ligue mineure de baseball. Ce sont tous les autres trucs qui vendent vraiment des billets. Ce sont toutes ces choses qui composent l’expérience.

L’expérience de la différence avec “Minor League Soccer”

Mais c’est une expérience totalement différente du football. Dans la plupart des villes des ligues mineures dans d’autres sports, les gens assistent à une soirée relativement bon marché et amusante, ils peuvent acheter un t-shirt ou une casquette, mais ne se soucient vraiment pas trop de l’équipe elle-même. Ils ont un club de grande ligue (pas nécessairement l’équipe mère de l’équipe locale de la ligue mineure) qui est leur principal objectif. Cependant, dans le football, de nombreux fans à travers les États-Unis considèrent leur club local de division inférieure comme leur passion légitime – ils vivent et meurent avec chaque but et chaque victoire et chaque défaite (ou match nul). Ils se rendent aux matchs à l’extérieur. Ils consacrent d’innombrables heures de leur temps et une importante somme d’argent à soutenir le club. Ce niveau de passion n’existe tout simplement pas dans les autres sports de « ligue mineure ».

Ensuite, vous avez le problème que beaucoup de gadgets qui stimulent la fréquentation dans d’autres sports de ligue inférieure ne se traduisent tout simplement pas par le beau jeu. Il n’y a pas neuf (ou plus) arrêts pratiques tout au long de la nuit pour aller chercher de la nourriture, se promener dans le hall et emmener les enfants dans la zone de jeux. Vous manquerez la moitié du match. Pas de pause dans l’action pour se concentrer sur n’importe quelle question ou sur la caméra de danse sur le tableau de bord ou pour regarder votre téléphone.

Bien sûr, certains clubs de football nationaux ont essayé quelques-uns de ces modules complémentaires de style fantaisiste pour attirer les fans, avec différents niveaux de succès. Mais à la fin de la journée le football presque demandes que vous faites attention à l’action devant vous. Le jeu lui-même est l’événement principal, l’atmosphère et l’expérience en dépendent entièrement. Et si le jeu n’a pas d’enjeux, pourquoi devriez-vous vous en soucier ? Pourquoi quelqu’un se lèverait-il, chanterait-il et frapperait-il de la batterie ? Pourquoi quelqu’un se rendrait-il à un match à l’extérieur ? Pourquoi les médias en parleraient-ils ?

En général, ils ne le feront pas. C’est tout à fait évident si vous regardez les chiffres de fréquentation et l’intérêt général pour les équipes de réserve de la MLS par rapport aux clubs indépendants de l’USL et d’autres ligues. Même si la MLS s’efforce de marquer l’équipe comme unique ou de la localiser en dehors du marché principal du club parent, le soutien est encore relativement anémique par rapport aux clubs indépendants.

Si la pyramide entière devait un jour évoluer vers quelque chose comme ça, ce serait un problème majeur pour le sport dans ce pays.

Un pas en arrière

Imaginons un scénario théorique où c’est ce qui se passe. Peut-être que c’est juste une ligue mineure comme le basket-ball, peut-être que c’est deux ou plusieurs niveaux de ligues comme le baseball et le hockey. Mais disons que l’année est 2030 et, quelles que soient les circonstances qui ont pu provoquer le changement, la majorité des clubs professionnels de division inférieure qui existent sont des affiliés ou des équipes de réserve pure et simple des équipes de la Major League Soccer.

Cela signifierait que la majorité des clubs professionnels qui existent dans le pays sont soit des équipes B, soit des affiliés dont l’ensemble de l’infrastructure des joueurs/entraîneurs est contrôlé par un club parent. Cela verrait la majorité des matchs joués sur des terrains d’entraînement ou de petites salles collégiales – dans les deux cas, probablement devant de petites foules apathiques. Certains pourraient être joués sans foule si le club parent estime que le niveau d’intérêt des fans n’est pas suffisant pour justifier le coût d’ouverture d’un stade et de sa dotation en personnel. Personne ne chante, agite des drapeaux – pas d’ambiance du tout. Même s’il y avait une poignée de clubs indépendants tels que le Rochester NY FC, alors que la plupart des matchs au programme sont contre des équipes comme “Sporting KC II” ou “Orlando City B”, il est difficile pour les fans de ces villes indépendantes de s’exciter. à propos de la compétition.

Il n’y aurait presque personne qui regarde à la télévision ou en streaming. Aucun enjeu réel pour aucun des résultats puisque vous ne pouvez pas être promu (ou même avoir le mince espoir d’attirer des investisseurs pour acheter votre chemin vers le haut de la pyramide comme c’est le cas actuellement). Peu de matchs intéressants de l’Open Cup, voire aucun, car les équipes de réserve ne sont pas autorisées à participer à la compétition.

Les ligues de réserve ne sont pas un vrai test

Les équipes de réserve existent partout dans le monde, et ne vous méprenez pas, elles peuvent être un outil précieux pour les clubs qui préparent leurs joueurs en développement. Mais n’est-il pas préférable que les joueurs perfectionnent leurs compétences dans un environnement plus réaliste ? Celui qui reproduit mieux la pression de jouer pour une équipe première, car il est une équipe première ? N’est-il pas préférable pour les fans et leurs communautés d’avoir des clubs qui représentent et jouent vraiment pour leuret pas pour une autre équipe à l’autre bout du pays ?

Ce sont les questions que nous, en tant que supporters, et la Fédération de football des États-Unis en tant que superviseurs du jeu, devons nous poser alors que le sport continue d’évoluer ici. Avec l’introduction de choses telles que MLS NEXT Pro et Leagues Cup, la suspension de la promotion et de la relégation au Mexique et la restructuration imminente de l’écosystème des clubs de la Concacaf, chaque année qui passe, le jeu en Amérique du Nord devient plus isolé et autonome. poche contenue – configurée pour ne profiter qu’à quelques privilégiés.

Comme en 1994, nous attendons à nouveau avec impatience l’arrivée d’une Coupe du monde et de la plus grande étape du jeu sur nos côtes. Contrairement à 1994, cette Coupe du monde ne nous apparaît pas comme une étincelle de renaissance pour le sport au niveau national, mais comme un point d’exclamation après trois décennies de croissance sans précédent dans le jeu professionnel ici. Cependant, je crains que le spectacle et la joie de la Coupe ne coïncident avec une période de déconcentration du jeu dans son ensemble, gaspillant une grande partie des progrès réalisés depuis le début du siècle.

Crédits photos : Getty Images