Kaling a déclaré à CNN dans une interview récente que le jeu annuel était « une grande partie de notre famille ».

« Je pense que venant particulièrement d’une famille d’immigrants, c’est un moyen très facile de se sentir partie de la culture dominante. Donc, faire partie d’une publicité est en fait vraiment glamour et amusant pour moi parce que je sais que toute ma famille va s’accorder dans « , a déclaré Kaling. « Je viens de Boston, donc mon père est comme le plus grand fan des Patriots, Tom Brady et son amour pour lui est resté pendant qu’il passait aux Buckaneers. »

Kaling joue dans un spot de match pour Doritos, aux côtés de Matthew McConaughey et Jimmy Kimmel.

«C’était incroyablement excitant de se faire coiffer et se maquiller avec mon masque, avec mes coiffeurs et maquilleurs avec leurs masques, et d’aller se préparer à être avec Matthew et Jimmy. C’était un si bon répit de porter des pantalons de survêtement tous les jours avec de la crème de zit sur l’existence que j’avais. «