Comme Miley Cyrus déclara-t-elle, elle ne peut pas être apprivoisée.

Lors d’un entretien avec le programme d’information australien Le projet, qui a été diffusée en première sur Facebook Watch le mercredi 9 décembre, la chanteuse de « Wrecking Ball » a expliqué le message à la fin du clip vidéo de sa chanson « Prisoner » mettant en vedette Dua Lipa.

On y lisait «In Loving Memory of My Exes. Eat S-t», que le nominé aux Grammy a exprimé lors de l’interview est plus un message sur elle-même que sur quiconque.

« Je pense que la vie peut être très douloureuse et parfois se moquer d’elle et rire avec elle – comme si j’avais l’impression que la vie se moquait de moi, vous savez, tirant ses ficelles », a expliqué l’artiste de 28 ans. Lisa Wilkinson. « Créer le chaos qu’il veut et cela ne nous prend pas la peine. »

Elle a poursuivi: « Je pense que c’était une façon dont j’ai pu me battre contre ça et me moquer un peu et créer quelque chose qui était campy et qui était en quelque sorte le serre-livre parfait pour ce que nous avons fait. »