Pourquoi Mikel Arteta d’Arsenal veut signer Oleksandr Zinchenko

On comprend qu’Arsenal envisage la signature d’une deuxième star de Manchester City cet été.

Les Gunners ont déjà obtenu les services de Gabriel Jesus, qui devrait être leur principal attaquant lors de la prochaine campagne.

Et maintenant, il semble qu’Arsenal envisage une décision pour Oleksandr Zinchenko.

Zinchenko est dans les livres de Manchester City depuis 2016, mais n’est vraiment devenu une caractéristique régulière des Sky Blues qu’au cours des dernières campagnes.

Il jouerait 28 fois pour Manchester City en 2021/22, fournissant cinq passes décisives en cours de route alors que les Sky Blues décrochaient un autre titre de Premier League.

Pourtant, dès l’ouverture du mercato estival, l’avenir du latéral, qui est sous contrat à l’Etihad jusqu’en 2024, a été remis en question.

Arsenal a été la première équipe à être liée à Zinchenko, mais son compatriote de Premier League, West Ham, a également été crédité d’un intérêt pour l’Ukrainien depuis.

Maintenant, cependant, Arsenal semble avoir remporté la course, Fabrizio Romano ayant révélé pourquoi Mikel Arteta est un si grand fan du défenseur :

“Arsenal travaille sur un accord avec Oleksandr Zinchenko car ils le considèrent comme un joueur polyvalent – c’est pourquoi ils voulaient aussi Lisandro Martinez et étaient toujours dans la course jusqu’à tard”, a écrit Romano.

«Zinchenko est cependant un autre talent important. L’international ukrainien peut jouer comme arrière gauche, milieu de terrain et aider l’équipe de différentes manières. Je ne sais pas encore quel sera son rôle principal à l’Emirates Stadium, mais Mikel Arteta est un grand fan, la relation est très bonne depuis qu’il était à Man City. Zinchenko connaît bien Arteta et c’est un facteur décisif pour l’accord.

“L’accord entre les clubs est presque terminé pour 30 millions de livres sterling, en attendant de régler les conditions personnelles.”

