STATION 19 a vu sa part de rebondissements et les fans ont été choqués lorsque le capitaine Pruitt Herrera a été exclu de la série.

La série est diffusée sur ABC depuis 2018, sa première première le 22 mars.

abc

Capitaine Pruitt Herrera[/caption]

Pourquoi Miguel Sandoval a-t-il quitté la station 19?

Dans la saison 3 de Station 19, le capitaine Pruitt Herrera, joué par Sandoval, sauve une équipe de pompiers après avoir été piégés dans un entrepôt en feu.

Avant sa mort, il a dit à Maya de « dire à Andrea que tout ce que j’ai fait toute sa vie, je l’ai fait parce que je l’aime. »

Dans l’émission, le capitaine Pruitt Herrera vivait avec un cancer qui affectait sa capacité à mener à bien ses tâches quotidiennes.

Sa mort était apparemment planifiée par les écrivains de Station 19.

abc

Station 19 a commencé comme un spin-off de Grey’s Anatomy[/caption]

À l’époque du début de la saison 3, la showrunner Krista Vernoff a averti les fans que la saison allait voir beaucoup de surprises choquantes.

«Il y aura beaucoup plus de morts et de sauvetages infructueux cette année. Il n’y a pas eu beaucoup de morts au cours des deux premières saisons de la série.

Elle a ajouté: «Même si nous sommes enclins à ne pas sauver tous les patients de Grey’s Anatomy chaque semaine, cette saison à la station 19, nous ne parvenons pas à sauver tout le monde chaque semaine.»

Dans la séquence de la saison, la mort de Herrera avait un sens. C’était un homme têtu qui voulait mourir selon ses propres conditions, et il voulait qu’on se souvienne de lui pour sa bravoure, pas sa maladie.

Combien de saisons de Station 19 y a-t-il?

Station 19 a fait ses débuts sa quatrième saisonn en novembre 2020. L’émission diffuse actuellement de nouveaux épisodes, l’épisode 11 étant diffusé hier soir, le 15 avril 2021.

La série a fait ses débuts en mars 2018, en tant que spin-off de Grey’s Anatomy, et depuis longtemps, il y a eu une rumeur d’épisode croisé depuis.

Les fans ont enfin réalisé leur souhait, car dans l’épisode du 11 mars 2021, les deux séries populaires ont organisé un événement croisé en trois parties axé sur un réseau de trafiquants.

L’émission a rencontré des critiques mitigées de la part des critiques sur des sites comme Rotten Tomatoes et Metacritic.

Malgré cela, la première de la saison quatre a atteint un peu plus de six millions et demi de téléspectateurs.

Le spectacle a été renouvelé pour la saison quatre en mars 2020 pendant coronavirus, mais le tournage a été interrompu en raison de restrictions pandémiques.

La saison quatre a été créée le 12 novembre 2020.





La série est produite par Shondaland et ABC Studios, avec McKee servant de showrunner pour ses deux premières saisons, plus tard remplacé par Krista Vernoff depuis la troisième saison.

Comment puis-je regarder Station 19?

La station 19 est diffusée sur ABC tous les jeudis à 20 h HE.

Tous les épisodes sont également disponibles sur Hulu et gratuitement sur le site Web d’ABC auprès d’un câblo-opérateur.