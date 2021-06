Pourquoi Microsoft sort une nouvelle version de Windows

Satya Nadella, PDG de Microsoft Corp., prend la parole lors d’un événement à San Francisco, Californie, États-Unis, le jeudi 27 mars 2014. Nadella a dévoilé le logiciel Office pour l’iPad d’Apple Inc., expliquant comment il prévoit de plus pousser agressivement les programmes de l’entreprise sur des plates-formes rivales après que Windows pour les appareils mobiles n’a pas réussi à s’imposer.

En 2015, alors que Microsoft se préparait à lancer son système d’exploitation Windows 10, un développeur évangéliste s’exprimant lors d’une session technique lors d’un événement d’entreprise a fait une déclaration énervante. « Windows 10 est la dernière version de Windows », a-t-il déclaré. Mais la semaine dernière, Microsoft a annoncé un événement en ligne pour révéler « la prochaine génération de Windows ».

Six ans après les remarques, la deuxième entreprise publique la plus précieuse au monde a de bonnes raisons de changer de direction. Alors que Microsoft a diversifié ses activités au cours des trois dernières décennies, Windows compte toujours pour l’identité de l’entreprise et ses finances. Le logo de l’entreprise est toujours une vitrine.

Voici neuf justifications possibles de la décision de Microsoft de déployer une mise à jour majeure, dont certains le suspect pourrait s’appeler Windows 11, au lieu d’une autre amélioration deux fois par an de Windows 10 :

C’est bon pour les affaires. L’expédition de nouvelles versions de gros produits tels que Windows a, dans le passé, entraîné une augmentation du taux de croissance des revenus de Microsoft, a déclaré la société. Cela est dû en partie au fait que les gens achètent des PC avec des logiciels Microsoft préinstallés par les fabricants. Historiquement, Windows a eu une marge d’exploitation plus élevée que l’ensemble de Microsoft, et maintenir la croissance de Windows peut rendre l’entreprise plus rentable.

Compilations difficiles. Le coronavirus a profité aux fabricants de PC, dont Microsoft, alors que les gens se précipitaient pour acheter des ordinateurs pour travailler et suivre des cours à la maison. Société de recherche sur le secteur technologique Gartner estimé que les livraisons de PC en 2020 ont augmenté plus rapidement qu'elles ne l'avaient fait en une décennie. Cela a augmenté les taux de croissance des revenus de licence Windows liés aux PC grand public. En conséquence, Microsoft pourrait publier des mises à jour de Windows qui incitent les gens à acheter de nouvelles machines, de sorte que la comparaison des résultats avec l'écrasement informatique pandémique ne rend pas les présentations faibles aux investisseurs.

La menace Google. La menace du système d'exploitation Chrome de Google n'a sans doute jamais été aussi grande, car les gens se sont tournés vers les ordinateurs portables Chromebook à bas prix exécutant le système d'exploitation Google au lieu des ordinateurs Windows ou Apple macOS plus traditionnels. Selon Gartner, les fabricants d'ordinateurs ont livré 11,7 millions de Chromebooks en 2020. C'est encore peu comparé aux 79,4 millions de livraisons de PC, mais les Chromebooks ont augmenté de 200 % tandis que les PC ont augmenté d'environ 11 %. Le défi auquel est confronté Microsoft est d'inciter les gens à revenir.

La menace Apple. Apple a constitué une menace pour l'écosystème Windows en introduisant des ordinateurs Mac qui exécutent ses propres puces M1 basées sur Arm, qui offrent une autonomie de batterie plus impressionnante que les PC à processeur Intel. Microsoft et d'autres fabricants de PC ont sorti des ordinateurs Windows 10 basés sur Arm, mais des problèmes de compatibilité logicielle ont rendu les machines difficiles à recommander pour les examinateurs. Microsoft pourrait améliorer cette situation. « Si Microsoft et l'écosystème PC OEM sont en mesure d'offrir une expérience utilisateur presque identique sur Windows sur x86 et Windows sur Arm pour la queue épaisse des applications de productivité qui comptent vraiment pour les utilisateurs, ainsi qu'une autonomie de batterie plus longue, des performances par watt et 5G (via Qualcomm) se rapprochant de celui du M1, nous pensons que ce serait un grand gagnant pour Windows », a écrit l'analyste de Rosenblatt Securities, John McPeake, qui a une cote d'achat sur les actions Microsoft, dans une note distribuée aux analystes jeudi.

Surface de renforcement. Ce n'est pas aussi gros que Windows ou d'autres franchises Microsoft telles qu'Azure et Office, mais Microsoft vend toujours sa propre gamme de PC Surface qui pourrait être rendue plus intrigante sur les étagères. Les revenus de Surface ont augmenté de plus de 30% au cours des deuxième et troisième trimestres de 2020, mais c'est encore loin de la croissance de style Chromebook. Un Windows revigoré pourrait inciter les consommateurs à revoir la tablette convertible Surface Pro, dont la conception matérielle de base n'a pas beaucoup changé depuis ses débuts en 2012.

Vieillir. En pompant deux mises à jour de Windows 10 par an, Microsoft s'assure que le système d'exploitation reste à jour. Il a encore presque 6 ans, ce qui signifie qu'il existe depuis plus longtemps que n'importe lequel de ses prédécesseurs.

Mise en valeur de la marque. Un tout nouveau Windows pourrait aider à améliorer la perception globale de l'entreprise. Windows 10 est le système d'exploitation le plus populaire au monde, avec plus de 1,3 milliard d'appareils qui l'utilisent. Si l'entreprise parvient à persuader les utilisateurs que le système d'exploitation évolue, ils pourraient avoir l'impression que l'innovation au sein de l'entreprise est bien présente, et cela pourrait les inciter à payer pour d'autres produits Microsoft, tels que les abonnements aux logiciels de productivité Office.

Développeurs. Si Windows est réorganisé, les développeurs de logiciels voudront peut-être apporter leur logiciel au système d'exploitation pour capitaliser sur l'attention renouvelée du public. « Windows, bien sûr, a réussi en grande partie parce que les développeurs ont choisi de créer leurs applications pour Windows », a déclaré lundi Chris Capossela, directeur marketing de Microsoft, lors d'une conversation avec l'analyste d'Evercore Kirk Materne. L'entreprise pourrait bénéficier de l'ajout de propriétés plus intéressantes dans son magasin d'applications pour Windows. Si les gens passent plus de temps dans le magasin, ils peuvent également dépenser plus d'argent dans le magasin.

La poursuite de la perfection. Il est encore possible d'améliorer certaines parties de Windows 10, ce qui agace certains utilisateurs avec des promotions de produits et des alertes sur les mises à jour logicielles. « Notre aspiration avec Windows 10 est de faire passer les gens du besoin au choix de l'amour de Windows », a déclaré le PDG de Microsoft, Satya Nadella, aux analystes lors d'une conférence téléphonique quelques jours avant que la société ne publie le système d'exploitation en 2015. page de documentation sur le site Web de Microsoft indique que « Windows 10 a un score Net Promoter beaucoup plus élevé que Windows 7 ». Cela signifie que les utilisateurs sont plus susceptibles de recommander Windows 10 à leurs amis ou collègues. C'est une évolution positive, mais cela ne signifie pas que Microsoft a atteint le nirvana Windows de Nadella.

