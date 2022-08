Pourquoi Microsoft pourrait lancer un nouveau pliable avec Windows 12

Les pliables sont gros en ce moment, mais le mot est actuellement associé aux smartphones. Les Galaxy Z Flip et Z Fold de Samsung en sont une grande raison, bien que Xiaomi, Oppo et Huawei aient tous créé leurs propres appareils.

Même Microsoft est intervenu avec le Surface Duo, mais avec une conception à double écran au lieu d’un seul écran qui se plie en deux. Il a été annoncé pour la première fois en octobre 2019 aux côtés de la Surface Neo, une version plus grande exécutant Windows 10X.

Ce dernier a depuis été annulé, mais Microsoft envisage sûrement toujours un appareil Surface pliable qui peut être à la fois une tablette et un ordinateur portable. Avec la rumeur selon laquelle Windows 12 sortira en 2024, cela pourrait être l’occasion idéale. Voici quatre grandes raisons pour lesquelles.

1. Windows 12 est probablement dans deux ans…

Étant donné que Windows 11 n’est sorti qu’en octobre dernier, il n’est pas surprenant que son successeur ne soit pas attendu de si tôt. Cependant, cela ne ressemblera probablement pas à l’écart de six ans entre Windows 10 et 11.

Le mois dernier, un rapport de Windows Central affirmait que Microsoft passait à un cycle de mise à jour de trois ans pour les principales versions de Windows. Si cela est vrai, cela signifierait qu’un potentiel Windows 12 arrivera à un moment donné en 2024.

Compte tenu de l’état actuel du marché hybride, la sortie d’un nouvel appareil pliable serait un risque énorme pour Microsoft. Le Lenovo ThinkPad X1 Fold et le Zenbook 17 Fold OLED d’Asus sont extrêmement chers et ne constituent pas encore un étui suffisamment convaincant pour remplacer votre ordinateur portable et votre tablette.

Le Zenbook 17 Fold OLED est l’un des rares pliables Windows en 2022 Asus

Dans deux ans, la situation aura peut-être beaucoup changé.

2. … ce qui laissera à Microsoft le temps de l’optimiser pour les pliables

Prendre le temps de développer un tel produit ne profitera pas seulement au matériel. Le logiciel est tout aussi important, et le développement de Windows 12 pourrait être façonné par le nombre croissant de pliables.

Avec Windows 11, Microsoft a fait des progrès significatifs pour que le système d’exploitation se sente adapté à la saisie tactile, malgré l’abandon du mode tablette. Mais d’autres améliorations seraient certainement nécessaires pour le faire fonctionner sur un appareil qui peut se plier en deux, ce qui introduit des scénarios qui n’étaient pas possibles auparavant.

Des tests réguliers des nouvelles fonctionnalités, à la fois en interne et via le programme Windows Insider, seront cruciaux pour que Windows 12 se sente optimisé.

3. Microsoft n’est pas étranger aux appareils qui peuvent se plier

Comme je l’ai déjà mentionné, tout pliable que Microsoft publiera à l’avenir ne sera pas le premier. Nous avons déjà eu deux générations de Surface Duo, la seconde ayant reçu une vague de mises à jour logicielles ces derniers mois. Une troisième itération est prévue en 2023.

Il est logique que Microsoft ajoute à cette gamme un tout nouveau pliable en 2024. Beaucoup de travail a déjà été consacré à la Surface Neo pour la préparer à une première annonce, et la société en aura beaucoup appris. vivre.

Le prochain pliable de Microsoft sera probablement très différent du Surface Neo Microsoft

On peut dire que peu d’entreprises sont mieux placées pour fabriquer un ordinateur pliable que Microsoft.

4. Une version majeure de Windows signifie généralement un nouvel appareil Surface

Lorsque Windows 12 sortira, nous verrons très probablement un lancement de nouveau produit à ses côtés. Depuis le lancement de la gamme Surface en 2012, chaque version majeure de Windows s’accompagne d’un nouvel appareil.

C’était la Surface Pro 3 avec Windows 8.1, avant que le premier Surface Book n’exécute Windows 10 prêt à l’emploi. Avec Windows 11 l’année dernière, nous avons vu le nouveau Surface Laptop Studio. Et bien sûr, la Surface Neo était censée fonctionner sous Windows 10X.

Compte tenu de ces antécédents, il serait étrange que Microsoft publie Windows 12, mais pas un nouvel ajout à la gamme Surface. La société couvre presque tous les autres types d’ordinateurs, donc un pliable aurait beaucoup de sens.

Il convient de rappeler qu’une version majeure de Windows en 2024 n’est qu’une rumeur, et rien ne garantit qu’il ne s’agira pas simplement d’une mise à jour importante de Windows 11. Mais comme vous pouvez le voir dans cet article, ce serait une excellente opportunité pour Microsoft à réinvestir à la fois dans son matériel et ses logiciels.

