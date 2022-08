Pourquoi Microsoft n’a pas encore créé de Surface Duo abordable

Le Surface Duo – un téléphone Android pliable – a été dévoilé pour la première fois il y a près de trois ans, mais Microsoft a adopté une approche prudente du nouveau matériel depuis lors.

Un seul suivi – le Duo 2 – est sorti, et il semble qu’il n’y aura pas de troisième génération avant 2023.

Cependant, ce n’est le plan que depuis quelques mois. Selon Windows Central, Microsoft a abandonné les projets d’une version moins chère du Surface Duo fin 2021, mais cela n’a pas empêché sa fuite sur eBay récemment. Une soi-disant «unité de développement Surface Duo» avait la même conception de base, juste avec un module de caméra plus petit, des écrans plats (plutôt que des bords incurvés), des coins plus arrondis et une finition mate.

eBay via Windows Central

Mais il semble que Microsoft n’ait pas l’intention de vendre le téléphone, du moins sous sa forme actuelle. Bien qu’une version moins chère ait beaucoup de sens sur le papier, il y a cinq raisons principales pour lesquelles nous ne verrons pas le “Surface Duo 2 Lite” de si tôt.

1. La demande n’est pas (encore) là

Malgré les tentatives de Microsoft pour faire du Surface Duo un appareil grand public, il n’en est pas encore là. La société a encore du chemin à parcourir pour convaincre les gens qu’une conception à double écran est l’avenir. Samsung, Oppo et Motorola fabriquent tous des appareils pliables qui sont plus susceptibles de remplacer votre téléphone en 2022.

Bien sûr, la sortie d’une version milieu de gamme du Duo 2 en ferait une option abordable pour beaucoup plus de gens. Mais finiraient-ils par en acheter un ? C’est un gros risque, et Microsoft est naturellement réticent à le prendre après seulement deux générations.

2. Compromis matériels

Le matériel du Surface Duo 2 n’est pas parfait, mais ce n’est pas loin. Avec une excellente qualité de construction et une charnière durable, il ressemble à un appareil haut de gamme dès que vous commencez à l’utiliser.

Afin de faire baisser le prix, certaines fonctionnalités premium seraient inévitablement sacrifiées. Parallèlement aux écrans complètement plats, Windows Central suggère que l’appareil annulé aurait échangé l’extérieur en verre contre du plastique et laissé tomber l’une des trois caméras arrière. Sous le capot, vous auriez une puce Qualcomm de milieu de gamme plutôt que le Snapdragon 888 phare.

Il fonctionnerait toujours globalement de la même manière, mais il ne fait aucun doute que le Surface Duo perdrait une partie de son attrait. Les consommateurs pourraient ne pas aimer les changements non plus.

3. Les appareils à double écran devraient être plus grands

L’appareil divulgué ne mentionnait pas la taille de l’écran, mais les téléphones et les tablettes moins chers ont tendance à avoir des écrans plus petits. Microsoft rendrait-il chaque écran plus petit que les panneaux de 5,8 pouces de Duo 2 ? C’est certainement une possibilité.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Cependant, cela limiterait sans aucun doute son efficacité en tant que dispositif de productivité. Avoir deux écrans est idéal pour le multitâche, mais pas s’ils ont chacun la même taille que l’écran de l’iPhone SE.

C’est déjà un défi de faire beaucoup de travail sur le Duo 2 parfois. Un nouvel ajout à la famille Duo devrait plutôt avoir des écrans plus grands et ne pas être principalement un téléphone. Bien sûr, c’est exactement ce qu’était la Surface Neo annulée (avec deux écrans 9 pouces).

4. Le logiciel doit être corrigé

Aussi tentant qu’il soit de sortir du nouveau matériel, ce n’est pas le problème avec le Duo 2. Il a résolu la plupart des problèmes du téléphone d’origine, mais l’expérience logicielle a toujours été, dirons-nous, problématique.

Microsoft a résolu ce problème via des mises à jour fréquentes ces derniers mois, mais, encore une fois, il reste encore du chemin à parcourir. Il est encourageant de voir le logiciel devenir la priorité, aucun Duo 3 n’étant attendu avant l’année prochaine.

L’introduction d’un nouvel appareil qui pourrait nécessiter différents ajustements et optimisations n’aurait tout simplement pas de sens à ce stade.

5. Le Duo 3 devrait être moins cher

Au lancement, l’un des gros défauts du Surface Duo 2 était son prix. Dépenser au moins 1 499 $ / 1 349 £ ne pouvait être justifié que par des passionnés purs et durs, mais Microsoft l’a reconnu quelques mois plus tard.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Depuis avril, l’appareil est largement disponible pour 999 $ / 849 £ – une baisse de prix de 500 $ / 500 £. C’est toujours un produit haut de gamme, mais vous n’avez plus besoin de dépenser beaucoup plus. En fait, c’est l’un des pliables les moins chers que vous puissiez acheter en ce moment.

Avec un peu de chance, Microsoft maintiendra au moins ce nouveau prix inférieur lors du lancement du Duo 3. S’il existe de véritables mises à niveau, cela pourrait être un appareil très convaincant.

S’il est bien accueilli, il peut alors être possible d’introduire un modèle plus abordable. Mais comme nous venons de le voir, Microsoft peut être réticent à le faire pour de nombreuses raisons.

Articles connexes que vous pourriez aimer