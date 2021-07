Pourquoi Microsoft est toujours une grande superstar de la technologie

En fin de compte, l’angoisse de Big Tech en 2021 – les poursuites antitrust, les nouvelles lois proposées et les cris – se résume à un débat pour savoir si la marque de notre vie numérique est un dynamisme qui stimule le progrès, ou si nous avons réellement des dynasties. Et ce que je demande, c’est lequel était Microsoft ?

Du côté sain du grand livre, Microsoft a fait au moins une grande chose : le cloud computing, qui est l’une des technologies les plus importantes des 15 dernières années. Cela et un changement de culture ont été les fondements qui ont transformé Microsoft de gagnant malgré sa stratégie et ses produits à gagner grâce à eux. C’est le genre de redressement d’entreprise que nous devrions souhaiter.

Microsoft n’a pas toujours été bon au cours de ces années, mais il s’en est plutôt bien sorti. Et plus récemment, Microsoft est passé de la stagnation à la réussite financière et à la pertinence des technologies de pointe. Alors, ce revirement était-il un signe sain ou décourageant ?

Peu importe à quel point les logiciels de Microsoft ont pu être mauvais – et c’est le cas pour beaucoup – de nombreuses entreprises devaient encore acheter des ordinateurs Windows, le logiciel de messagerie et de documentation de Microsoft et sa technologie pour exécuter de puissants ordinateurs dorsaux appelés serveurs. Microsoft a utilisé ces produits indispensables comme levier pour se lancer dans de nouveaux secteurs d’activité rentables, notamment des logiciels qui ont remplacé les systèmes téléphoniques d’entreprise conventionnels, les bases de données et les systèmes de stockage de fichiers.

Et pourtant, même dans les années les plus tristes chez Microsoft, l’entreprise a fait beaucoup d’argent. En 2013, l’année où Steve Ballmer a été à moitié poussé à prendre sa retraite en tant que directeur général, la société a généré beaucoup plus de bénéfices avant impôts et autres coûts – plus de 27 milliards de dollars – qu’Amazon en 2020.

Permettez-moi de revenir aux jours sombres de Microsoft, qui s’étendaient sans doute du milieu des années 2000 à 2014. Ils n’étaient étrangement pas si mauvais. Oui, Microsoft était tellement pas cool que la société était torréfié dans les publicités télévisées d’Apple et de nombreuses personnes dans l’industrie de la technologie ne voulaient rien avoir à faire avec cela. L’entreprise n’a pas réussi à créer un moteur de recherche populaire, a tenté en vain de rivaliser avec Google dans la publicité numérique et a eu peu de succès en vendant ses propres systèmes d’exploitation ou appareils pour smartphones.

Je dirai également que Microsoft est différent de ses pairs Big Tech d’une manière qui l’aurait peut-être rendu plus résilient. Les entreprises, et non les particuliers, sont les clients de Microsoft et la technologie vendue aux organisations n’a pas nécessairement besoin d’être bonne pour gagner.

Et maintenant, l’explication décourageante : et si la leçon de Microsoft était qu’une star en déclin peut tirer parti de sa taille, de son marketing avisé et attirer les clients pour rester performante même si elle fabrique des produits meh, perd son emprise sur les nouvelles technologies et est en proie à une bureaucratie molle ? Microsoft était-il si grand et puissant qu’il était invincible, au moins assez longtemps pour proposer son prochain acte ? Et Facebook ou Google d’aujourd’hui sont-ils comparables à un Microsoft 2013 – si bien ancré qu’ils peuvent prospérer même s’ils ne sont pas les meilleurs ?

Je n’ai pas de réponses définitives, et la taille et la puissance ne garantissent pas qu’une entreprise peut surmonter de nombreuses erreurs et rester pertinente. Mais une grande partie du drame et des combats autour de la technologie en 2021 dépendent de ces questions. Peut-être que la recherche Google, les achats sur Amazon et les publicités de Facebook sont incroyablement géniaux. Ou peut-être ne pouvons-nous tout simplement pas imaginer de meilleures alternatives, car les entreprises puissantes n’ont pas besoin d’être formidables pour continuer à gagner.

