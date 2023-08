Pourquoi mettre plus de véhicules électriques sur la route est avant tout une question de recharge

Mais une personne ne peut manger qu’une quantité limitée de fast-food : si mon voyage avait été beaucoup plus long et que j’avais dû m’arrêter plus d’une fois, l’arrêt au stand n’aurait peut-être pas semblé aussi pratique. Surtout quand, en comparaison, les stations-service peuvent remettre sur les routes les véhicules thermiques en quelques minutes seulement.

Mais la recharge rapide pourrait bientôt devenir encore plus rapide. La semaine dernière, le plus grand fabricant mondial de batteries pour véhicules électriques a annoncé son intention de fabriquer de nouvelles cellules de batterie capables de se charger près de deux fois plus rapidement que la concurrence. Cela pourrait être un gros problème, comme je l’ai écrit dans un article récent. Mais la recharge ne se limite pas aux batteries, alors intéressons-nous à la recharge rapide : pourquoi est-elle si cruciale et que faudra-t-il pour accélérer les choses ?

Recharger

La vitesse de recharge est « très importante » pour l’adoption des véhicules électriquesd’autant plus que les véhicules électriques commencent à gagner du terrain sur le marché par rapport aux voitures à essence, explique Jiayan Shi, analyste chez BNEF, une société de recherche sur l’énergie.

Mais malgré son rôle crucial, les choses ne se passent pas très bien en matière de recharge. Le manque d’infrastructures de recharge fiables est l’un des principaux obstacles à l’adoption des véhicules électriquesselon l’Agence internationale de l’énergie.

Les stations existantes sont encore trop rares dans de nombreuses régions du monde, y compris sur les principaux marchés de véhicules électriques comme les États-Unis et l’Europe. L’état des chargeurs rapides, ceux qui peuvent ajouter jusqu’à 80 % de l’autonomie d’un véhicule en moins de 30 minutes, est particulièrement difficile.

Les États-Unis ont ajouté environ 6 300 chargeurs rapides à leur stock en 2022, portant le total à environ 28 000, selon l’AIE. C’est un chiffre important, mais pas suffisant : d’ici 2025, le pays devra quadrupler le nombre total de bornes de recharge installées (y compris les variétés rapides et lentes) par rapport aux niveaux de 2022 pour répondre à la demande attendue de tous les véhicules électriques arrivant sur les routes, selon à un rapport de S&P Global.

Les choses vont mieux dans d’autres parties du monde. À l’échelle mondiale, environ 330 000 nouveaux chargeurs rapides ont été construits en 2022, et presque toute cette croissance s’est produite en Chine.

Mais même les chargeurs les plus rapides d’aujourd’hui ne peuvent toujours pas rivaliser avec un voyage à la station-service. Ainsi, en plus de construire davantage d’infrastructures et de maintenir les chargeurs en ligne de manière fiable, certaines entreprises souhaitent accélérer encore plus la recharge.