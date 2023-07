Pourquoi mettre des travailleurs sociaux dans les bibliothèques publiques pourrait aider les Montréalais en crise

Depuis que Roxann Fournier-Hoyt a commencé sa carrière de bibliothécaire il y a deux ans, elle joue le rôle d’entremetteuse littéraire, reliant les lecteurs au bon roman. Mais elle a également aidé les visiteurs d’autres manières.

Un matin, il y a quelques semaines, un homme est venu demander de l’aide pour trouver un appartement. Un autre jour, une femme a demandé une liste de refuges locaux. D’autres fois, il s’agit d’une demande plus banale comme de l’aide pour remplir les déclarations de revenus.

« Je veux aider, mais tout ce que j’ai, ce sont des livres », a déclaré Fournier-Hoyt, qui travaille à la bibliothèque et au centre informatique Atwater, un organisme de bienfaisance enregistré géré principalement par des bénévoles.

À cheval entre le refuge pour sans-abri Résilience Montréal et la résidence YMCA — qui offre un logement à court terme aux demandeurs d’asile et aux réfugiés — la bibliothèque Atwater accueille régulièrement des personnes qui viennent chercher de l’aide.

Les bibliothécaires assument davantage de responsabilités pour combler les lacunes de l’érosion des services sociaux, dit Fournier-Hoyt.

« Les bibliothèques sont l’un des derniers endroits où vous pouvez obtenir de l’aide gratuitement », a-t-elle déclaré.

« Même si ce n’est pas vraiment dans notre mission de faire cela, nous sommes tous du type de personnalité qui, ‘Merde, je vais quand même t’aider' », a-t-elle déclaré.

Pour répondre aux besoins changeants de leurs communautés, un nombre croissant de bibliothèques publiques à travers le Canada ont commencé à embaucher des travailleurs sociaux. Maintenant, certains bibliothécaires de Montréal veulent que leur ville leur emboîte le pas.

Se réoutiller pour répondre aux crises

Ce ne serait pas une première pour le Québec.

Face à ce qu’elle appelle une « crise du logement sans précédent » et une « détresse mentale due à la COVID-19 », la Ville de Drummondville, à environ 100 kilomètres au nord-est de Montréal, a embauché en 2021 une travailleuse sociale pour travailler dans sa bibliothèque.

Entre octobre 2021 et juin 2022 seulement, ils ont effectué plus de 400 interventions axées sur le soutien psychosocial dans les situations d’urgence, selon la ville.

Eve Lagacé, directrice générale de l’Association des bibliothèques publiques du Québec, affirme que les travailleurs sociaux dans les bibliothèques pourraient soutenir les personnes ayant des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, administrer de la naloxone en cas de surdose et diriger les gens vers des endroits pour obtenir de l’aide alimentaire ou des vêtements. (Annie Garofano)

La bibliothèque publique est un microcosme de la société, explique Eve Lagacé, directrice générale de l’Association des bibliothèques publiques du Québec. Au cours des dernières années, elle a entendu un nombre croissant de rapports sur des incidents à travers la province.

Les plaintes vont de la consommation de drogue à la violence verbale et parfois à la violence physique dirigée contre les bibliothécaires, dit-elle.

Elle dit avoir dû intervenir dans diverses situations : une mère souffrant de dépression post-partum représentant un danger pour son bébé, une endeuillée en crise de santé mentale.

Mais l’impact d’un travailleur social va au-delà de la réponse aux situations d’urgence.

Le modèle de Drummondville a démontré les bienfaits de l’action préventive en créant et en maintenant des liens avec les personnes vulnérables de la communauté, dit-elle.

Grâce aux bibliothèques, les travailleurs sociaux pourraient soutenir les personnes ayant des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, administrer de la naloxone en cas de surdose et diriger les gens vers des endroits pour obtenir de l’aide alimentaire ou des vêtements, explique Lagacé, ajoutant que de nombreuses personnes qui viennent déjà utiliser des services informatiques gratuits sont sous le seuil de pauvreté.

La Bibliothèque publique de Drummondville est maintenant un endroit plus sécuritaire pour ses employés et le public, a déclaré Anne-Élisabeth Benjamin, agente de communication à la Ville de Drummondville, à CBC dans un courriel.

En plus d’offrir de la nourriture, des vêtements chauds, des produits d’hygiène et des sacs de couchage, la bibliothèque a fourni une assistance aux personnes confrontées à l’expulsion, à la toxicomanie, aux avortements et au deuil.

Roxann Fournier-Hoyt, bibliothécaire à la bibliothèque Atwater, affirme que les services sociaux se sont érodés au cours des dernières décennies, laissant les bibliothèques comme l’un des rares endroits restants où les gens peuvent obtenir de l’aide gratuitement. (Yoann Dénécé/Radio-Canada)

En raison du succès du projet, Drummondville reçoit régulièrement des appels d’autres municipalités de la province, a déclaré Benjamin.

Mais elle est loin d’être la seule bibliothèque au Canada à adopter cette approche.

À l’extérieur de la province, les bibliothèques publiques de Winnipeg, d’Edmonton et de Yellowknife ont toutes embauché des travailleurs sociaux au cours des dernières années, tandis qu’en juin, le personnel de la ville d’Ottawa a appelé les travailleurs sociaux à rejoindre leurs rangs pour freiner une augmentation marquée des incidents de sécurité dans les bibliothèques de la ville.

Le déménagement de Montréal?

Marc-André Huot a vu évoluer le rôle de la bibliothèque publique.

« Depuis 20 ans, nous avons de plus en plus d’impact dans la communauté, et nous offrons différents services pour aider la communauté », a déclaré Huot, qui gère la Bibliothèque publique de Parc-Extension, l’une des 45 bibliothèques municipales de la Ville.

Organiser des ateliers sur les repas budgétaires et aider les gens à remplir leurs papiers d’immigration fait désormais partie de la vocation de la bibliothèque, dit-il, et l’ajout d’un travailleur social serait un moyen de résoudre les problèmes auxquels les gens du quartier sont confrontés, a-t-il dit.

« Un seul travailleur social n’est pas la solution », a déclaré Huot. « Nous devons proposer différents types de solutions. C’est ce que nous faisons déjà, et nous nous adaptons avec le temps. »

À l’extrémité est du centre-ville de Montréal, la Grande Bibliothèque de Québec à Montréal est située aux portes du parc Émilie-Gamelin, le plus grand espace vert du secteur où se rassemblent les personnes en situation d’itinérance.

Mathieu Thuot-Dubé, directeur des services éducatifs et de l’action culturelle de la bibliothèque, a déclaré à CBC que, selon ses partenaires des organismes communautaires locaux, le nombre de personnes sans logement dans le secteur a augmenté depuis la pandémie.

La stratégie actuelle de la Grande Bibliothèque est de travailler avec des organismes communautaires pour offrir des services et des activités aux personnes vulnérables, mais il dit que la bibliothèque explore l’idée d’embaucher un travailleur social à l’avenir.

CBC a demandé à la Ville de Montréal si les bibliothèques publiques de son réseau choisiraient de suivre le modèle de Drummondville.

Dans un communiqué, la ville a indiqué qu’elle n’enregistre pas le nombre d’incidents dans les bibliothèques car ils sont rares.

Certains arrondissements emploient des agents de liaison, qui travaillent avec les nouveaux arrivants pour trouver un emploi et s’inscrire à des cours de français, tandis que d’autres arrondissements déploient un groupe d’intervention et de médiation sociale, Équipe mobile de médiation et d’intervention sociale (ÉMMIS), pour répondre aux situations impliquant des personnes vulnérables en détresse, a indiqué un porte-parole de la Ville.

La Ville de Montréal a décliné une demande d’entrevue avec l’ÉMMIS concernant les interventions en bibliothèque.