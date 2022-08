Pourquoi Meta et Mark Zuckerberg misent gros sur Whatsapp pour les entreprises

Ce message de Meta arrive à un moment de transition pour l’entreprise et d’incertitude parmi les investisseurs. La société a récemment annoncé une perte de revenus et de revenus et prévoit un deuxième trimestre consécutif de baisse des ventes. Les actions de Meta Platforms ont perdu environ la moitié de leur valeur cette année. Mark Zuckerberg parie de grosses sommes d’argent, actuellement à perte, sur un avenir où le métaverse sera un relais de croissance pour l’entreprise. Mais avec son pari sur le métaverse jusqu’à une décennie avant de se concrétiser, le PDG de Meta a souligné qu’à court terme, c’est WhatsApp qui fait partie des initiatives sur lesquelles se concentrer pour la croissance.

WhatsApp sera le “prochain chapitre” de l’histoire de l’entreprise, a récemment déclaré le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, à Jim Cramer de CNBC. Il a noté que le “livre de jeu de l’entreprise au fil du temps” a été de créer des services pour servir un large public et “d’étendre la monétisation” après avoir atteint cet objectif. “Et nous l’avons fait avec Facebook et Instagram. WhatsApp va vraiment être le prochain chapitre, avec la messagerie d’entreprise et le commerce étant une grande chose là-bas”, a-t-il déclaré.

“Si je reste sur l’une des propriétés Meta et que je communique en utilisant Meta, en posant des questions et en achetant – le tout sur la plate-forme – il n’y a pas de perte de signal, et il est plus facile pour Meta de dire à la marque son retour sur la publicité dépenser », a déclaré Mark Kelley, directeur général et analyste principal de recherche sur les actions chez Stifel. “La perte de signal est vraiment ce qui a eu un impact sur les entreprises de médias sociaux cette année.”

Bientôt, l’entreprise déploiera un service premium pour les petites entreprises, et il doublera sur un nouveau format publicitaire appelé “click-to-message”, qui permet aux consommateurs de cliquer sur l’annonce d’une entreprise sur Facebook ou Instagram et de démarrer directement une conversation avec cette entreprise sur Messenger, Instagram ou WhatsApp.

La société mère de Facebook a lancé WhatsApp Business en 2018 avec des outils simples et gratuits pour aider les petites entreprises à rester en contact avec les clients, leur offrant un moyen d’interagir directement, de rechercher des produits et d’indiquer leur intérêt d’achat.

WhatsApp Business a deux composants. Il y a l’application WhatsApp Business pour les petites entreprises. Il existe également la plate-forme WhatsApp Business, une API, pour les grandes entreprises comme les banques, les compagnies aériennes ou les sociétés de commerce électronique. Les 1 000 premières conversations sur la plateforme chaque mois sont gratuites. Après cela, les entreprises sont facturées par conversation, qui comprend tous les messages livrés au cours d’une session de 24 heures, sur la base des tarifs régionaux.

Avec l’application gratuite, les petites entreprises peuvent communiquer directement avec les clients. Ils peuvent configurer des messages automatisés pour répondre aux clients, après les heures de bureau, par exemple, avec des informations sur l’entreprise, telles qu’un menu ou l’emplacement de leur entreprise. Les entreprises peuvent l’utiliser pour envoyer des photos et des descriptions de produits aux clients ainsi que d’autres informations susceptibles de les intéresser. À l’heure actuelle, il n’est pas possible de payer via WhatsApp, mais c’est une fonctionnalité que Meta envisage, a déclaré un porte-parole de l’entreprise.

Les fonctionnalités premium pour les petites entreprises – qui seront déployées dans les mois à venir – incluront la possibilité de gérer les chats sur jusqu’à 10 appareils ainsi que de nouveaux liens WhatsApp click-to-chat personnalisables pour aider les entreprises à attirer des clients via leur présence en ligne, la société a déclaré dans son blog.

“Nous pensons que la messagerie en général est l’avenir de la façon dont les gens voudront communiquer avec les entreprises et vice versa. C’est le moyen le plus rapide et le plus simple de faire avancer les choses”, a déclaré le porte-parole.

Pourquoi les affaires de Main Street sont au centre de la poussée de WhatsApp

Les analystes voient le large potentiel. “La messagerie est un forum international que tout le monde utilise de manière continue. C’est énorme et ça ne cesse de croître”, a déclaré Brian Fitzgerald, directeur général et analyste principal de recherche sur les actions chez Wells Fargo Securities.

Il y a une marge de croissance considérable aux États-Unis, où WhatsApp est encore “une ressource largement inexploitée par les petites entreprises”, a déclaré Rob Retzlaff, directeur exécutif du Connected Commerce Council, une organisation à but non lucratif qui promeut l’accès des petites entreprises aux technologies numériques. et outils.

C’est quelque chose que Meta voit changer avec le temps. “Nous sommes profondément convaincus que ce comportement continuera de se développer partout dans le monde”, a déclaré Sheryl Sandberg, directrice de l’exploitation de la société, lors de son appel sur les résultats du deuxième trimestre le 27 juillet. La société estime qu’un milliard d’utilisateurs envoient des messages avec un business chaque semaine sur WhatsApp, Messenger et Instagram.

Le besoin d’outils numériques gratuits et peu coûteux pour les petites entreprises est souligné par un rapport de 2021 du Connected Commerce Council. Le rapport note qu’environ 11 millions de petites entreprises auraient fermé tout ou partie de leur activité sans les outils numériques leur permettant de continuer à fonctionner.

Les revenus publicitaires sont l’un des moteurs de Meta dans la promotion de WhatsApp Business. « Click-to-message est déjà une activité de plusieurs milliards de dollars pour nous et nous continuons d’enregistrer une forte croissance à deux chiffres d’une année sur l’autre », a déclaré Sandberg lors de l’appel sur les résultats du deuxième trimestre. Click-to-message “est l’un de nos formats publicitaires qui connaît la croissance la plus rapide pour nous”, a-t-elle ajouté. La société ne précise pas quelle part de l’activité provient de WhatsApp par rapport à Messenger ou Instagram.

Les entreprises aiment ce format car c’est “un moyen peu coûteux d’interagir [with consumers] cela semble un peu plus personnel », a déclaré Kelley de Stifel. De plus, cela atténue également un problème causé par le changement de confidentialité qu’Apple a apporté à son système d’exploitation iOS l’année dernière.

Supposons, par exemple, qu’un client consulte une publicité Facebook pour un détaillant de baskets et se connecte directement à l’entreprise via WhatsApp. “Dans un monde où nous essayons de faire de plus en plus avec de moins en moins de données, il n’y a pas de fuite ici. Tout est protégé”, a déclaré Fitzgerald. “Personne [else] dans le monde sait que j’ai acheté ces baskets et qu’il existe un lien direct entre l’entreprise et le consommateur.”

De plus, en offrant des services premium, Meta pourrait augmenter ses revenus, au moins progressivement, a déclaré Kelley.

José Montoya Gamboa, propriétaire de Malhaya au Mexique, qui utilise l’application professionnelle gratuite depuis plusieurs années, a déclaré qu’il prévoyait de payer pour la version premium lorsqu’elle sera disponible car il aime pouvoir l’utiliser sur plusieurs appareils.

Mais Geraldine Colocia, community manager chez Someone Somewhere, une B Corporation certifiée qui collabore avec des centaines d’artisans à travers le Mexique, n’en est pas sûre. Elle utilise la version gratuite de l’application depuis plus de deux ans et envisagerait de la payer, mais la décision dépendra des fonctionnalités réelles et de la tarification, a-t-elle déclaré.