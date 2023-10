Bienvenue dans Onside/Hors-jeu ! Chaque semaine, Luis Miguel Echegaray discute de l’actualité du monde du football, notamment des performances exceptionnelles, des matchs que vous avez peut-être manqués et des éléments à surveiller dans les prochains jours.

Cette semaine, LME discute des projets de Lionel Messi pour le reste de l’année et des raisons pour lesquelles le monde du football devrait en prendre note, des débuts de Wayne Rooney en tant que manager de Birmingham City et de la saveur américaine qui aura lieu lorsque l’AC Milan affrontera la Juventus ce dimanche en Serie A.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

SUR LE CÔTÉ

Messi mérite son congé, tout comme le reste du monde du football

Après avoir brillé une fois de plus avec l’équipe nationale argentine lors des éliminatoires de la Coupe du monde, Messi est de retour aux États-Unis, prêt à conclure sa première saison avec l’Inter Miami. Ils n’ont pas participé aux séries éliminatoires, mais en peu de temps, il a déjà donné à ce jeune club – et à la MLS – quelque chose à célébrer après avoir remporté la Coupe des Ligues, le tout premier trophée de l’Inter Miami.

Alors, quelle est la prochaine étape pour Messi puisqu’il n’y a pas de séries éliminatoires pour lui ?

Eh bien, comme nous vous l’avons dit ici sur ESPN dès le début – et comme Messi lui-même l’a confirmé – il n’y aura jamais d’accord de prêt avec l’Europe ou Barcelone. Il continuera à s’entraîner avec l’Inter Miami et à se préparer pour les éliminatoires de la Coupe du Monde CONMEBOL en novembre, puis prendra une pause bien méritée en décembre lorsqu’il se rendra en Argentine avant de reprendre le travail en janvier. Ce sera la plus longue pause que cette star de 36 ans ait jamais connue dans sa carrière.

C’est quelque chose à célébrer et, qu’il le veuille ou non, c’est un message formidable pour le reste du monde du football. Les joueurs ont besoin de plus de temps libre car le calendrier – comprenant les matches de championnat, les tournois internationaux, les qualifications et les matchs amicaux, les autres compétitions nationales, ainsi que le calendrier d’été – est trop chargé. Regardez la Premier League en ce moment. Selon premierinjuries.com, il y a 131 blessures au total parmi les 20 équipes de l’élite. Neymar Jr. vient d’en subir un autre grave contre l’Uruguay cette semaine, une déchirure du LCA et un problème de ménisque qui l’empêchera d’être absent pendant au moins huit mois.

La longue pause de Messi donne l’exemple et choisir de ne pas être prêté est un excellent message. Moins est plus.

jouer 2:22 Est-il temps pour Messi de faire une pause ? Luis Miguel Echegaray explique quelle est la prochaine étape pour Lionel Messi après que l’Inter Miami n’ait pas participé aux éliminatoires de la Major League Soccer.

AC Milan vs Juventus : sous l’influence américaine, une rivalité italienne classique est de retour

Au fil des années, l’AC Milan et la Juventus nous ont offert certains des matchs les plus mémorables du football italien. En effet, tous n’ont pas été des fêtes de buts – on pense à la finale de la Ligue des champions 2002-03 – mais dans l’ensemble, grâce à ces deux équipes, nous avons assisté à des matchs historiques.

Il y a eu le match de 1996-97 où Marcelo Lippi Vecchia Signora a détruit Milan 6-1 grâce aux buts de Zinedine Zidane, Vladimir Jugovic, Nico Amoruso, Marco Simone et un doublé de Christian Vieri. Que diriez-vous de 2010, lorsque Ronaldinho a marqué un doublé et aidé le Rossoneri remporter une victoire 3-0 ? Il y a tout simplement trop de souvenirs à retenir.

Cependant, ces dernières années, la rivalité a perdu de sa gravité poétique, mais en attendant dimanche, nous pourrions nous attendre à une rencontre fantastique qui rappelle les batailles passées. Milan est actuellement en tête du classement avec 21 points, la Juventus étant menée par quatre à la troisième place, il y a donc beaucoup en jeu, même si tôt dans la saison.

Ce qui est encore plus intéressant, c’est que nous avons désormais une saveur américaine distinctive dans le jeu. Avec quatre buts et une passe décisive en huit matches, Christian Pulisic a enfin trouvé son domicile à Milan. Il a porté cette confiance pendant la trêve internationale avec un magnifique but contre l’Allemagne et un autre contre le Ghana lors d’une défaite 4-0. Yunus Musah est également à Milan et a mentionné comment cette décision l’a aidé à grandir en tant que joueur.

De son côté, Tim Weah verra ce match avec un œil nostalgique en raison de l’héritage de son père George Weah, qui fut l’un des plus grands joueurs africains de l’histoire du football et une légende avec l’AC Milan entre 1995- 2000. Il se trouve également qu’il est un de mes héros personnels.

« Ce sera un match très spécial, j’ai hâte », a déclaré Weah à La Gazzetta dello Sport. « Evidemment, mon père a un passé important dans le Rossoneridonc ce match a une signification particulière pour ma famille. »

Et n’oublions pas Weston McKennie, passé de paria à la Juve à un élément important de l’équipe de Max Allegri. Cela est dû en grande partie à l’échec du contrôle antidopage de Paul Pogba et à la suspension de sept mois de Nico Fagioli pour paris illégaux. McKennie peut désormais jouer un rôle central et les rapports suggèrent qu’il pourrait même obtenir un nouveau contrat.

Il y a des absences clés pour la Juve, notamment Federico Chiesa et Danilo, et nous devrons voir si Dusan Vlahovic débutera après son retour à l’entraînement suite à une blessure au dos. Ainsi, Milan à domicile est peut-être le favori, mais une chose est sûre : ce match historiquement impressionnant semble être de retour.

Le message puissant et important de Paul Merson pour Sandro Tonali

Les récentes nouvelles en provenance d’Italie concernant l’enquête sur les paris sur les joueurs italiens ont fait la une des journaux, en particulier sur Sandro Tonali, car il a été confirmé mardi que le milieu de terrain de Newcastle United luttait contre sa dépendance au jeu.

« Sandro Tonali joue le match le plus important du moment, celui contre la dépendance au jeu, et il gagnera celui-là aussi », a déclaré mardi Giuseppe Riso, l’agent de Tonali.

Merson, un ancien joueur professionnel, n’a jamais hésité à raconter l’histoire de sa propre dépendance au jeu et à aider les autres, et a pris le temps de publier quelques mots de soutien à Tonali.

« Je veux juste souhaiter à Sandro Tonali tout le meilleur pour sortir de cette horrible dépendance », Merson a écrit sur les réseaux sociaux. « Et j’espère que la FIFA et tout le monde y iront doucement et comprendront qu’il s’agit d’une maladie, qu’ils cesseront de lancer de grandes interdictions et qu’ils aideront les gens à obtenir de l’aide.

« Je comprends que si quelqu’un participe à un match et parie sur l’autre équipe, alors une interdiction devrait (être) imposée. Mais les gens ont besoin d’AIDE. »

Le plus souvent, les gros titres se concentrent toujours sur la personne en question plutôt que sur le problème réel, et comme l’a dit Merson, il est important de trouver un moyen de l’aider. J’ai déjà parlé dans le passé de la relation trouble et contradictoire entre les paris et la Premier League. Il s’agit donc en réalité du besoin d’empathie et de compréhension du fait que la dépendance au jeu est un problème catastrophique pour de nombreuses personnes qui ne cause pas seulement des problèmes financiers, mais aussi met également en danger la santé mentale.

Tout comme Merson dit une fois« La dépendance est une maladie déroutante, rusée et hideuse qui s’empare de vous. Les accros au jeu pensent qu’ils sont de mauvaises personnes, mais ce n’est pas le cas, ce sont des malades qui ont besoin de guérir. C’est le message que je veux faire passer. …je déteste la dépendance, pas la personne. »

HORS-JEU

Rooney est-il le bon choix pour Birmingham City ?

Wayne Rooney est prêt pour ses débuts en tant que manager avec Birmingham City de Tom Brady (il y a une phrase que je n’aurais jamais pensé écrire) et il reviendra à l’entraînement du championnat lorsqu’ils se rendront à Riverside pour un match contre Middlesbrough ce samedi. Ce seront également des retrouvailles avec son ancien coéquipier de Manchester United et ami proche Michael Carrick, le manager de Boro.

Il s’agit moins du jeu que de cette décision déroutante d’embaucher Rooney, qui, à mon avis, était davantage une question de statut que de mérite, en particulier dans une situation où il a remplacé John Eustace, qui a amené le club à une place en séries éliminatoires en la table jusqu’à ce qu’il soit relâché pour laisser la place à l’ancienne star anglaise.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Ne vous méprenez pas, Wayne Rooney ne mérite que du respect pour ce qu’il a donné au jeu. Il est l’un des plus grands joueurs que l’Angleterre ait jamais produits – mais en tant qu’entraîneur, il reste encore un long chemin à parcourir. Il a vaillamment entraîné un Derby County en difficulté financière, mais n’a finalement pas réussi à les sauver de la relégation et tout récemment, dans une ligue où plus de la moitié des équipes de chaque conférence se qualifient pour les séries éliminatoires, Rooney n’a pas réussi à obtenir un titre. place en séries éliminatoires avec DC United.

Il existe un sentiment institutionnel persistant selon lequel les anciens joueurs vedettes – ceux qui ont été incroyables sur le terrain – vont refléter leurs succès antérieurs en tant qu’entraîneur-chef, mais ce n’est pas toujours le cas. Bien sûr, cela arrive et de nombreux anciens joueurs vedettes sont devenus des managers incroyables – en fait, certains des meilleurs jamais produits. Pep Guardiola, Zinedine Zidane et Johan Cruyff ne sont que quelques exemples. Et tout comme Xavi Alonso et Mikel Arteta, certains des meilleurs jeunes managers actuels ont également été fantastiques sur le terrain.

Mais tous ces noms ont suivi un processus minutieux et détaillé, étape par étape, pour devenir coach. Soit ils sont restés dans un club pour apprendre de zéro, soit ils sont devenus étudiants auprès de grands mentors. Rooney n’a pas vraiment vécu cela car il a sauté assez rapidement sans être assistant ni apprendre les ficelles du métier en profondeur – un contraste avec Carrick qui a rejoint l’équipe d’entraîneurs de Jose Mourinho à Man United presque immédiatement après sa retraite.

En recrutant Rooney, je pense que la nouvelle propriété américaine de City a opté pour l’apparence et le statut plutôt que pour la substance tactique. Je pourrais manger mes mots dans les mois à venir et Rooney pourrait effectivement nous prouver que nous avons tous tort, mais pour l’instant, je reste ferme. Embaucher Rooney est un gros pari pour Birmingham City.

Affiche d’Al Hilal sur la blessure de Neymar

La blessure au LCA et au ménisque de Neymar est une horrible nouvelle pour le Brésilien et je suis sûr que nous lui souhaitons tous un prompt rétablissement. Personne ne veut voir un joueur vivre ça.

Mais pouvons-nous parler un instant de ce graphique social du club de Neymar, Al Hilal ?

Les examens médicaux effectués par « NEYMAR » ont confirmé la déchirure du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou, il subira une intervention chirurgicale puis un programme de traitement qui sera déterminé ultérieurement. Revenir plus fort @neymarjr 💙#AlHilal pic.twitter.com/5I3u7F7wQm – Club saoudien AlHilal (@Alhilal_EN) 18 octobre 2023

Je suis sûr que l’équipe des médias sociaux du club n’était pas intentionnelle, mais dans le but de promouvoir un message soutenant votre joueur vedette et ses espoirs de réhabilitation, il semble un peu étrange de choisir spécifiquement la photo où Neymar est à son meilleur. vulnérable, littéralement dans une douleur atroce. C’est la seule image qu’il veut complètement oublier.

Peut-être que la prochaine fois, soyez plus intelligent dans votre sélection de photos, Al Hilal.

Dernier mot

Si vous me suivez sur les réseaux sociaux et connaissez mon travail, ce n’est un secret pour vous que je suis un grand fan de Bad Bunny. Son nouvel album est sorti et j’ai pensé profiter de ce moment pour saluer sa sortie car il mentionne Messi à plusieurs reprises ! Cependant, croyez-moi, famille : ça sonne mieux en espagnol !