Pourquoi mes allergies sont-elles pires cette année ? – Nouvelles du désert

Si vous avez l’impression que vos allergies printanières ne cessent de s’aggraver, soyez assuré que ce n’est pas seulement dans votre tête, mais c’est certainement là aussi, avec des maux de tête qui coulent et des sinus et des yeux rouges, qui démangent et peut-être même des larmes.

Le Rapports de la Asthma and Allergy Foundation of America que « les saisons polliniques commencent plus tôt, durent plus longtemps et sont plus intenses ». En fait, note le groupe, les allergies sont la sixième cause de maladie chronique aux États-Unis. En janvier 2023, le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes ont rapporté que près d’un tiers des adultes et plus d’un quart des enfants aux États-Unis souffrent d’allergies, dont 25,7 % des adultes souffrant d’allergies saisonnières. Les adultes blancs sont plus susceptibles d’avoir des allergies saisonnières (28,4 %) que les adultes noirs (24 %), hispaniques (18,8 %) et asiatiques (17 %).

Parmi les enfants, près d’un sur cinq souffre d’allergies saisonnières, plus fréquentes chez les garçons (20 %) que chez les filles (17,7 %).

Et un article pour le Association des facultés de médecine note que « le réchauffement des températures et d’autres facteurs environnementaux ont aggravé les allergènes saisonniers tels que le pollen des arbres, les moisissures et autres spores au cours des dernières décennies. Non seulement les allergènes se développent pendant des périodes plus longues que par le passé – prolongeant la saison pollinique jusqu’à trois semaines dans certaines régions d’Amérique du Nord – mais ils se reproduisent également à des taux élevés, intensifiant les symptômes d’allergie chez de nombreuses personnes tout au long de la saison des allergies plus longue. .»

L’article note que les modèles informatiques suggèrent que le changement climatique « pourrait augmenter considérablement les charges de pollen en suspension dans l’air, même dans les zones où les charges sont actuellement faibles, d’ici 2050 ».

La misère des allergies

Les allergies surviennent lorsque le système immunitaire détecte une substance étrangère dans le corps et déclare une guerre totale, même contre une substance inoffensive. Lorsque le système immunitaire détecte du pollen, par exemple, il libère un barrage d’histamines, provoquant une inflammation et une production de mucus. Alors votre nez coule, vos yeux vous démangent et vous toussez.

Bridget Balch écrit pour l’association : « Bien que les symptômes d’allergies saisonnières soient provoqués par la réponse du système immunitaire, ils sont déclenchés par des allergènes présents dans l’environnement. Le pollen est produit naturellement comme moyen de reproduction pour une variété de plantes, mais activité humaine – comme la pollution de l’air, l’utilisation de plantes non indigènes et productrices d’allergènes dans l’aménagement paysager, et l’augmentation des températures provoquée par le changement climatique – contribuent tous à l’exacerbation des allergies saisonnières.

Le temps chaud prolonge la saison des fleurs. On pense que les polluants atmosphériques font du pollen un allergène plus puissant. Et ces belles plantes que vous installez avec tant d’amour dans votre jardin ? Ils peuvent également augmenter la quantité de pollen soufflé vers vous.

Par CNN, « Au-delà du pollen plus puissant, ses grandes quantités peuvent causer un problème. Les experts pensent qu’une plus grande exposition au pollen équivaut à plus de chances d’être sensibilisé, ce qui équivaut à plus d’allergies.

Pourquoi le pollen est-il si élevé ?

UN étude récente a examiné les enregistrements de 30 ans de décompte de pollen aux États-Unis, en faisant correspondre ces décomptes avec les fluctuations de température. La gravité des allergies saisonnières et la température semblaient correspondre. Comme l’a noté CNN : « À mesure que le temps s’est réchauffé, la saison pollinique a commencé environ 20 jours plus tôt et a duré huit jours de plus. Il y a également eu environ 20 % de pollen en plus produit chaque année, principalement en raison du fait que les arbres produisent davantage de substances jaune-vert. Les auteurs de l’étude ont constaté que les tendances s’accélèrent avec le temps, les augmentations les plus importantes ayant été enregistrées au cours des dernières années. Les tendances s’accentuent à mesure que l’on remonte vers le nord.

Bayer.com rapporte que la vie urbaine augmente également le nombre de pollens, car toute cette structure concrète et imperméable crée des « îlots de chaleur, des zones plusieurs degrés plus chaudes que les zones rurales environnantes. Dans ces pays, les arbres et les plantes peuvent devenir verts plus tôt et rester verts plus longtemps tout au long de l’année et ainsi produire plus de pollen.

Bayer souscrit également à la théorie du « sexisme végétal », notant que « de nombreuses villes ont planté des arbres exclusivement mâles car ils ne produisent pas les graines, les fruits ou les gousses qui peuvent « joncher » les rues. Ils produisent cependant du pollen et en grande quantité. Et avec de petits arbres femelles pour recevoir ce pollen, l’air de la ville et les rues peuvent se remplir de pollen pendant la saison du rhume des foins.

Soulagement des symptômes d’allergie

C’est une mauvaise nouvelle pour les personnes allergiques. La bonne nouvelle est qu’il existe des moyens de gérer les symptômes.

Réduisez l’exposition. « Fermez les fenêtres pour que les allergènes n’entrent pas à l’intérieur », selon The New York Times. Vous voudrez également vous rincer si vous êtes allé à l’extérieur. Et ne rangez pas les vêtements que vous portiez pour travailler dehors, dans votre chambre.

Essayez un remède en vente libre. Il existe de nombreux remèdes contre les allergies saisonnières, notamment des antihistaminiques et des stéroïdes, qui sont généralement des sprays nasaux. Les antihistaminiques doivent être utilisés uniquement en cas de besoin. Ne dépassez jamais la dose recommandée pour l’un ou l’autre. Et surveillez les étiquettes d’avertissement. Certains provoquent une sédation, tandis que d’autres peuvent faire accélérer le cœur ou augmenter la tension artérielle, c’est pourquoi il ne faut pas les utiliser en excès. Le spray nasal peut être utilisé quotidiennement tout au long de la saison des allergies, peut-être même en commençant un peu plus tôt, mais suivez les instructions pour connaître la quantité. Trop c’est mauvais.

Restez à l’intérieur les jours secs et venteux. C’est quand Clinique Mayo dit que les allergènes sont répandus partout. Juste après une pluie, c’est probablement le meilleur moment pour sortir, ajoute l’article.

Passez souvent l’aspirateur avec une machine dotée d’un filtre à particules d’air à haute efficacité, ou HEPA.

Rincez vos sinus. La solution saline est peu coûteuse et rapide pour soulager la congestion nasale et élimine les allergènes de votre nez.

Portez un masque facial à l’extérieur les jours où le pollen est élevé.

Consultez un allergologue. Si cela ne vous aide pas, consultez un spécialiste pour voir si des injections contre les allergies ou des médicaments sur ordonnance peuvent apporter un certain soulagement.

Il existe des moyens de déterminer si vous souffrez d’allergies – et vous pouvez développer des allergies saisonnières à tout moment. Le Centre médical de l’Université de Rochester dit que si vous avez de la fièvre, des courbatures ou des maux de tête sévères qui ne sont pas causés par une congestion nasale, ce n’est probablement pas une allergie. Si la quantité de pollen est élevée et que vos voies nasales, vos yeux et vos poumons sont irrités, il pourrait s’agir d’allergies.