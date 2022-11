Pourquoi mémorisons-nous autant nos pires peurs ? Expliqué

Après un tremblement de terre mineur survenu à Delhi mardi soir, il y avait des mèmes à gogo sur Twitter et d’autres plateformes de médias sociaux. Le Delhi juntese lamentant sur la myriade de problèmes auxquels ils sont confrontés, se moque de la troisième fois que des secousses ont été ressenties dans la ville sujette aux séismes au cours des deux dernières semaines.

Selon le Centre national de sismologie, l’épicentre du séisme d’une magnitude de 2,5 se situait à huit kilomètres à l’ouest de New Delhi. Il s’est produit à 21h30.

Alors que la nature amusante des mèmes peut aider à alléger la situation, la possibilité d’un tremblement de terre majeur est terrifiante ; en raison des immenses pertes en vies humaines et en biens qu’elle peut causer. Mais pourquoi se fait-il qu’à chaque fois qu’un tremblement de terre frappe, les citoyens recourent à un large éventail de mèmes ? La réponse est plus profonde qu’il n’y paraît. News18 explique :

Une réaction humaine ?

UN rapport par Voix sur les tendances des mèmes en 2020, lorsqu’il a été découvert que le président de l’époque, Donald Trump, avait ordonné l’assassinat du général iranien Qassem Soleimani, a déclaré que la pléthore de mèmes qui ont émergé “peut sembler juvénile ou dédaigneuse, mais était simplement humaine”.

Les mèmes sont fréquemment utilisés comme exemples de tendances plus larges, ainsi que pour remplacer les angoisses culturelles et les méthodes d’expression et d’atténuation des peurs ou d’autres émotions par l’humour. Le collectivisme des mèmes est également une partie importante de leur popularité, car leur propagation rapide et visible nous aide tous à comprendre ce que nous pensons d’une tendance particulière de l’actualité ou d’un autre problème, selon le rapport.

Les mèmes sur l’assassinat de Soleimani ont explosé sur Twitter, TikTok et d’autres plateformes de médias sociaux après l’annonce de la nouvelle le 2 janvier de cette année. Les mèmes ont répandu des idées sur la possibilité d’une troisième guerre mondiale, l’Iran et sa culture, et l’absurdité d’envoyer une génération moderne d’adolescents et de jeunes adultes à la guerre.

Malgré certains thèmes communs sur toutes les plateformes, la plupart des mèmes sur la guerre semblaient et se sentaient très différents les uns des autres. La grande majorité d’entre eux, cependant, ont plaisanté sur les personnes enrôlées pour combattre dans la guerre, selon le rapport.

les États-Unis : nous envisageons d’ajouter des femmes au repêchage moi : appelez-moi à l’ancienne mais oui, j’ai été élevée pour servir mon mari. cuisiner pour lui. faire la lessive. se réveiller à l’aube pour lui préparer le petit déjeuner, préparer ses vêtements et nettoyer la maison. — -_- (@quenblackwell) 3 janvier 2020

Les mèmes de la Troisième Guerre mondiale circulent depuis un certain temps maintenant, surtout après le conflit entre Trump et la Corée du Nord en 2017. Ils ont fait un retour récemment après qu’un missile a frappé la Pologne, et les gens se sont demandé si l’OTAN riposterait “contre la Russie”, qui était initialement ‘pointé du doigt pour l’incident’.

Le Dr Saleem Alhabash, professeur au département de psychologie des médias de la Michigan State University (qui étudie les médias sociaux et la façon dont les gens utilisent les mèmes comme communication interculturelle) a déclaré le Voix en 2020, qu ‘«une partie de la réponse du mème consiste à« glorifier la guerre à coup sûr, mais aussi à ne pas réaliser ce qu’est vraiment la guerre et ce qu’elle signifie… alors la traiter d’une manière une sorte de laissez-faire.”

Mais selon les recherches d’Alhabash, lorsque les utilisateurs des médias sociaux participent en ligne, ils “ne réfléchissent pas trop profondément à ce qu’ils doivent publier ou partager”. Il a déclaré que les utilisateurs sont également motivés à créer du contenu basé sur ce que nous pensons que les autres veulent voir sur les réseaux sociaux, ce qui peut expliquer pourquoi les mèmes sont si facilement réifiés : ils nous montrent ce que nous pensons que les gens veulent voir, alors nous en faisons plus. ce. Le professeur a en outre expliqué que la nature non linéaire des mèmes dans des espaces comme TikTok a joué un rôle important dans la formation du discours public. “Il y a une certaine originalité [on TikTok] et vous mettre dans le récit de cette équipe spécifique “, a expliqué Alhabash. “Vous devenez une partie de l’histoire, et l’histoire devient une partie de vous.”

Malgré ses réserves quant à l’efficacité des mèmes de la Troisième Guerre mondiale pour faire valoir des points politiques saillants, Alhabash a noté que l’anxiété exprimée par les mèmes est réelle. “Ces mèmes, la façon dont les gens communiquent, pourraient être le reflet du sentiment général que les gens ont – cette incertitude quant à ce qui va se passer et la gravité de cette tendance.” En conséquence, bien qu’ils puissent sembler amusants ou dédaigneux du sérieux, ils peuvent refléter [public] sentiment.”

Comme le souligne Alhabash, les mèmes concernent l’humeur culturelle plus large et la façon dont nous la recevons, l’exprimons et l’amplifions. Alhabash s’est demandé à quel point ce processus était conscient de lui-même. Cependant, pour un sous-ensemble de créateurs de mèmes et leur public, les blagues de guerre aident à atténuer l’anxiété et à garder les choses légères ; cela ressemble plus à un mécanisme d’adaptation.

Un contrôle dans l’humour

Lorsque la pandémie de coronavirus a commencé en 2020, les tendances des mèmes ne se limitaient pas à un seul pays, mais ont connu une adoption mondiale. “Des situations terrifiantes produisent de l’anxiété”, a déclaré Janet Gibson, professeur de psychologie au Grinnell College, à Gizmodo. “D’une certaine manière, faire la blague, c’est comme avoir le contrôle de nos peurs, comme savoir que nous sommes en vie.”

Pendant des siècles, l’humour noir a été un mécanisme d’adaptation ancré dans la nature humaine. Le terme « humour de potence », qui remonte aux révolutions européennes de 1848, fait référence à une forme de cynisme au milieu de situations traumatisantes.

Sur l’humour noir

Alex M. Borgella, professeur adjoint, psychologie, Fort Lewis College, dont les recherches portent sur les conséquences de l’humour dénigrant, Raconté Gizmodo dans une interview, “Lorsque je spécule sur les raisons pour lesquelles l’humour est utilisé dans une situation apparemment inappropriée, je regarde d’abord son potentiel pour réduire l’anxiété et le stress. Les recherches existantes sur les avantages généraux de l’humour portent généralement sur son utilisation comme méthode de réduction de l’anxiété dans une variété de situations différentes, comme la constitution d’équipes, la mémoire, les performances des élèves dans les écoles et une variété d’autres. D’une manière générale, la grande majorité des recherches sur l’humour le rapportent comme un outil incroyablement puissant qui facilite les liens sociaux et augmente le bien-être psychologique.”

Elle dit que même si cela semble encore plus contre-intuitif, l’humour noir pourrait être une méthode tout aussi viable de réduction de l’anxiété dans des situations désastreuses qui semblent complètement désespérées ou hors de contrôle d’une personne.

«Ce type d’humour se retrouve généralement aux côtés de la mort et de la destruction: parmi les médecins et les infirmières des urgences hospitalières et des unités d’oncologie, les soldats dans les tranchées pendant les guerres, les réfugiés en temps de guerre, les premiers intervenants et bien d’autres et sert un rôle important, bien qu’apparemment impitoyable, fonction : garder le moral, calmer le stress et maintenir un sens de l’humanité là où il n’y en a pas », a-t-elle déclaré.

“Les blagues racontées par les gens dans ces situations peuvent sembler inappropriées ou même intolérables à un observateur extérieur, mais sont généralement signalées comme faisant partie intégrante du bien-être des humoristes eux-mêmes”, a-t-elle ajouté.

Les mèmes nous ont aidés à faire face à la pandémie, selon une étude

Selon une étude publiée dans la revue Psychology of Popular Media par des chercheurs de l’Université d’État de Pennsylvanie et de l’Université de Californie à Santa Barbara, les mèmes ont aidé les Américains à faire face à la vie pendant la pandémie de COVID-19. Un communiqué de presse de l’American Psychological Association, qui publie le journal, ceux qui ont vu des mèmes – un type d’humour décrit comme des images drôles ou mignonnes qui font référence à la culture pop – ont rapporté “des niveaux d’humour plus élevés” et des sentiments plus positifs, un rapport de NPR a dit.

Ils ont interrogé 748 personnes en ligne en décembre 2020 : 72 % étaient blancs, 54 % étaient des femmes, 63 % n’avaient pas de diplôme universitaire et leur âge variait de 18 à 88 ans. On leur a montré différents types de mèmes avec diverses photos et légendes et on leur a demandé pour évaluer la gentillesse, l’humour et les réponses émotionnelles suscitées par les documents, ainsi que la mesure dans laquelle les mèmes en question les ont fait penser à COVID-19.

Ceux qui ont vu des mèmes liés à la pandémie ont ressenti moins de stress que ceux qui ont vu des mèmes non liés à la pandémie. Selon l’étude, ils se sentaient également plus capables de faire face à la crise du COVID-19 et étaient plus aptes à traiter l’information. Ils étaient également moins susceptibles d’être stressés par la pandémie que ceux qui n’ont vu aucun mème COVID-19, selon les chercheurs.

