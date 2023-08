Pourquoi même l’ouragan Hilary n’a pas pu résoudre la crise de la sécheresse à long terme en Californie

Il y a moins d’un an, la Californie faisait face à une sécheresse épique. Avec des réservoirs qui s’assèchent et des rivières qui rétrécissent, l’État et une grande partie de l’Ouest américain au sens large étaient confrontés à des coupures d’eau abruptes et très conséquentes. Certains agriculteurs laissent leurs champs en jachère. Les villes ont mis en place des restrictions d’eau. Et la menace de coupes encore plus profondes se profilait.

Puis vint un hiver de pluie et de neige qui inonda le centre de la Californie.

Et puis est venu l’ouragan Hilary.

Première tempête tropicale à frapper le sud de la Californie en 84 ans, Hilary a apporté des quantités record de pluie dans des villes désertiques comme Palm Springs plus tôt cette semaine. Certaines régions ont reçu l’équivalent d’une année de pluie en quelques heures. La vallée impériale, l’épicentre sud de l’agriculture de l’État – qui était menacée par de fortes restrictions d’eau pas plus tard que l’année dernière – a également reçu de fortes pluies à cause de la tempête.

Après des périodes de sécheresse extrême, des déluges comme celui-ci sont particulièrement dangereux. Le sol est sec, dur et sujet à l’érosion, une grande partie de l’eau s’écoule, emportant avec elle toutes sortes de débris. Cela peut aggraver les inondations et provoquer des coulées de boue.

« Dans les déserts du sud-est de la Californie, le paysage n’est pas habitué à ce type de précipitations extrêmes, et cela se traduit donc en grande partie par des inondations soudaines », a déclaré à Vox Dan McEvoy, chercheur au Western Regional Climate Center.

Pourtant, il pourrait aussi y avoir quelque chose d’une doublure argentée ici. L’ouragan Hilary et un hiver pluvieux ont soulagé la Californie de la sécheresse. Maintenant la question cruciale est : combien de temps cela va-t-il durer ?

La Californie n’est plus dans des conditions de sécheresse

L’automne dernier, presque toute la Californie était en sécheresse sévère, extrême ou exceptionnelle, selon le US Drought Monitor. Et à l’époque, l’État était dans la période de trois ans la plus sèche jamais enregistrée. Il semblait que la sécheresse ne finirait jamais.

Les mois d’hiver, cependant, ont apporté un soulagement bien nécessaire – et largement inattendu. Des rubans d’humidité dans l’air, connus sous le nom de rivières atmosphériques, ont déversé plusieurs pouces de pluie et de neige en Californie et dans certaines parties du bassin du fleuve Colorado.

En avril, le manteau neigeux de la Californie était le double de la moyenne. En mai, seule une petite fraction de l’État était dans une sécheresse modérée.

« L’hiver dernier n’a fait que changer la donne pour la sécheresse en Californie », a déclaré McEvoy.

Cela signifie que même avant qu’Hilary ne frappe la Californie dimanche, l’État était en grande partie exempt de sécheresse et les réservoirs à l’échelle de l’État étaient bien au-dessus de la moyenne. La tempête n’a fait qu’ajouter de l’eau à une année déjà humide.

De plus, l’une des rares régions qui sont restées en sécheresse avant le week-end dernier – le coin sud-est de l’État, juste au nord de la frontière mexicaine – a vu une énorme quantité de pluie de Hilary.

Autrement dit, il n’y a plus de sécheresse en Californie. Et à court terme, cela atténue quelques problèmes.

La grande année des pluies en Californie a facilité les combats sur le fleuve Colorado

Il n’y a peut-être pas d’étendue d’eau aux États-Unis plus controversée que le fleuve Colorado. Se précipitant vers le sud depuis les montagnes du Colorado jusqu’au nord-ouest du Mexique, la rivière fournit de l’eau à quelque 40 millions de personnes dans sept États, dont la Californie, une trentaine de tribus autochtones et le Mexique. Il arrose également de nombreuses fermes, y compris presque toutes celles qui approvisionnent les épiceries américaines en légumes d’hiver.

Depuis plus d’un siècle, tous ces différents utilisateurs se disputent sur la façon de répartir l’eau de la rivière, et ces combats ont atteint un point d’ébullition l’été dernier. Face à une pénurie massive d’eau – due à la sécheresse et à une mauvaise gestion – le gouvernement fédéral a appelé ces utilisateurs, y compris les agences de l’eau en Californie, à réduire leur consommation d’un quart à court terme.

Pendant une grande partie de l’année dernière, les utilisateurs du fleuve Colorado ont débattu de la manière de réduire leur consommation et de répondre aux demandes du gouvernement. Mais ils ont pris une pause. Les tempêtes de pluie hivernales qui ont frappé la Californie – le plus grand utilisateur de la rivière – ont également contribué à recharger ses deux plus grands réservoirs, le lac Powell et le lac Mead. Cela limite l’ampleur des coupes nécessaires pour protéger la rivière au cours de la prochaine année.

« Les précipitations supérieures à la moyenne cette année ont été un soulagement bienvenu », a déclaré Camille Calimlim Touton, commissaire du US Bureau of Reclamation, dans un communiqué au début du mois. « En plus de notre travail acharné pour la conservation du système, nous avons le temps de nous concentrer sur les solutions de durabilité à long terme nécessaires dans le bassin du fleuve Colorado. »

Le déluge de Hilary pourrait aussi aider un peu, surtout parce qu’il a déclenché d’énormes quantités de pluie sur les terres agricoles de la vallée impériale et de Yuma, en Arizona, deux régions qui tirent d’énormes quantités d’eau de la rivière. À court terme, les agriculteurs pourraient avoir besoin de moins d’eau de rivière, tout comme les régions urbaines du sud de la Californie qui pourraient autrement tirer de l’eau de leur lot de rivière, bien que ces impacts soient probablement minimes.

« Cette eau supplémentaire nous met maintenant en meilleure forme pour l’année prochaine », a déclaré Alex Hall, climatologue et professeur à l’Université de Californie à Los Angeles, à Vox.

Les récents déluges ne se contentent pas d’inverser la sécheresse occidentale

Après des années de sécheresse extrême, un hiver humide et de fortes pluies d’une tempête tropicale sont évidemment bons. Mais ils ne « résolvent » pas exactement la sécheresse à long terme de l’État. Il y a une différence importante entre la Californie étant hors de la sécheresse conditions – c’est là où les choses en sont aujourd’hui – et en fait inverser la sécheresse.

Malgré toutes les précipitations récentes, beaucoup de problèmes sont toujours en place. La sécheresse et la surconsommation d’eau en Californie et dans l’Ouest américain au sens large ont drainé les aquifères, vidé les plans d’eau, comme la mer de Salton, et transformé les écosystèmes forestiers qui ont évolué avec plus de pluie. Ces problèmes ne peuvent être résolus par une année humide, ou même quelques années humides.

Alimentée par le ruissellement des terres agricoles, la mer de Salton – le plus grand lac de Californie par sa superficie – a rétréci d’environ 38 miles carrés au cours de la dernière décennie. Quelques centimètres de pluie d’Hilary ne sont qu’une goutte dans un très grand seau. Et bien que les aquifères rebondissent dans une certaine mesure après une année de pluies abondantes, ils ne se rétablissent généralement pas complètement, a déclaré McEvoy.

En Californie, l’impact des années humides est également éphémère, car l’État ne dispose pas d’assez d’infrastructures pour stocker toute cette eau pendant les années sèches. Une grande partie des précipitations se déverse dans l’océan plutôt que dans les réservoirs. « Nous ne faisons pas un excellent travail pour capter les eaux pluviales locales, chaque fois qu’elles se produisent », a déclaré Hall.

C’est l’une des raisons pour lesquelles la pluie de Hilary ne fera pas grand-chose pour profiter à long terme des pénuries d’eau dans le sud de la Californie. Il n’y a pratiquement aucune capacité de stockage dans cette partie de l’État ; la majeure partie du stockage de l’eau de la Californie se trouve dans le nord, où elle capte le ruissellement des montagnes de la Sierra Nevada.

Le système du fleuve Colorado, quant à lui, a beaucoup plus de stockage que la Californie – le lac Mead et le lac Powell sont les deux plus grands réservoirs du pays. C’est bon pour les périodes de sécheresse dans l’Ouest, mais cela signifie également qu’il faut beaucoup plus d’une année humide pour se rétablir, a déclaré Michael Cohen, chercheur principal au Pacific Institute. Ils ne sont encore remplis qu’au tiers environ.

« Je ne dirais pas que nous sommes sortis de la sécheresse », a déclaré Cohen, se référant au bassin du fleuve Colorado. « Nous ne savons pas ce qui va se passer cet hiver. Ce que nous avons vu dans le bassin du fleuve Colorado, c’est que vous obtenez une bonne année humide et qu’elle est souvent suivie de deux ou trois années beaucoup plus sèches.

Ce point est essentiel : la météo du futur n’est pas la météo du passé. Alors que le changement climatique peut intensifier les ouragans et les tempêtes de pluie, il aggrave également la sécheresse, et ces deux effets ne s’annulent pas simplement. La méga-sécheresse dans l’Ouest américain – qui a duré plus de deux décennies – en est un exemple clair. Et pour le meilleur ou pour le pire, les ouragans en Californie sont extrêmement rares. Ils ne sont pas une source d’eau fiable dans les décennies à venir.

En effet, toute l’eau que la Californie a reçue cette année est presque certainement temporaire. Il incombe aux autorités de se préparer à un avenir beaucoup plus sec, a déclaré McEvoy.

« Ce n’est pas parce que ce très gros hiver a fait une énorme brèche que nous n’avons pas à commencer à penser à la prochaine sécheresse », a-t-il déclaré. « La prochaine sécheresse arrive. »

Rachel DuRose a contribué au reportage.