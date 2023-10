Pourquoi même ceux qui gagnent le jeu capitaliste ne se sentent pas en sécurité

Taylor est écrivain, réalisateur de documentaires et organisateur. En 2014, elle a cofondé le Collectif de dettes , un syndicat de débiteurs, qui est devenu l’un des groupes les plus influents en faveur de l’annulation des prêts étudiants. Son dernier livre a commencé comme Conférences Massey une série de conférences diffusées par la Société Radio-Canada. Parmi les anciens intervenants figurent l’auteure Margaret Atwood et le linguiste Noam Chomsky.

À: Les gens sont encouragés à cacher leur vulnérabilité et à se relever par leurs propres moyens. J’ai appris en m’organisant que les questions économiques sont toujours des questions émotionnelles et que les questions politiques sont toujours psychologiques. Aujourd’hui, la droite parle vraiment des insécurités des gens, mais pas d’une manière honnête ou qui leur donne un sentiment de solidarité avec d’autres personnes vulnérables. Au lieu de cela, il le fait d’une manière qui donne envie aux gens de marginaliser les personnes encore plus vulnérables. La politique autoritaire consiste à nier la vulnérabilité.

À: J’adore cette question, et c’est un peu ce qui a motivé ce livre. Je me demandais pourquoi il y avait ce sentiment constant de pénurie. Il y a quelque chose dans le climat politique et économique actuel qui pousse les gens à avoir cet état d’esprit de pénurie. Nous avons tellement peur de devenir encore plus précaires. Nous sommes tous tellement inquiets pour l’avenir que nous nous occupons simplement de notre petit coin. Et quand nous voyons d’autres personnes progresser, nous supposons que cela signifie moins pour nous. Mais cela ne doit pas nécessairement être le cas.

AN : Vous écrivez beaucoup sur la manière dont les moyens par lesquels nous essayons de rechercher la sécurité financière peuvent finalement se retourner contre nous. Comment ça?

À: Vous savez, on nous dit que pour assurer la sécurité de la vieillesse, il faut réussir à épargner de l’argent et à le mettre sur nos comptes de retraite. Mais ces comptes de retraite ne sont pas les pensions garanties du passé. Ils sont liés au marché, et celui-ci est incroyablement instable. Et il y a des choses terribles dans lesquelles nous investissons. Par exemple, les investissements dans les combustibles fossiles nuisent à la santé de la planète. Les investissements dans les entreprises technologiques peuvent porter atteinte aux droits du travail. C’est pourquoi même les personnes qui se frayent un chemin vers la classe moyenne ou la classe moyenne supérieure ont l’impression de ne jamais pouvoir obtenir de répit ou de repos, car la sécurité est une question d’avenir – et nombre de ces systèmes sont intrinsèquement instables.

AN : Comment les insécurités des gens sont-elles recadrées de manière plus positive au sein du Collectif de la Dette ?

À: Nous invitons les gens à parler honnêtement de leurs difficultés financières, de leurs difficultés et de leur honte. Et nous traitons nos émotions collectivement et réalisons que nous sommes tous ensemble dans ce bateau. Nous sommes tous dans ce bateau incertain et en train de couler ! Et si on s’unissait ? Et si on essayait de se sauver mutuellement ? Et si nous exigeions des politiques qui nous rendent plus sûrs ? Et si nous comprenions notre insécurité comme une force ?