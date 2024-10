Pourquoi Melora Hardin a été licenciée et remplacée dans Retour vers le futur

Le cinéma peut être une activité impitoyable, en particulier pour les acteurs. S’il est vrai que tous les créatifs sont jugés sur leurs qualités personnelles, les artistes sont confrontés à la pression supplémentaire de devoir incarner les qualités physiques et émotionnelles nécessaires pour jouer un rôle donné. Cela signifie qu’ils sont embauchés ou rejetés en fonction de leur apparence et de leur essence même en tant qu’être humain. C’est dur pour n’importe qui, mais particulièrement brutal pour les jeunes acteurs qui sont en pleine puberté ou juste de l’autre côté. De plus, cela peut être dur pour les gens derrière la caméra ; un acteur encore à l’aise dans son corps en pleine croissance peut éblouir lors d’une interview, mais une fois que vous l’avez mis sur le plateau, il n’est tout simplement pas fait pour le rôle. Il suffit de demander au comédien extrêmement talentueux Tamzin Merchant et aux personnes chargées de donner vie à « Game of Thrones » de George RR Martin pour HBO. Ils ont tourné un pilote entier avec elle, qui a dû être abandonné en partie parce qu’elle s’est trompée pour le rôle central de Daenerys Targaryen.

Imaginez cela : vous décrochez votre premier grand rôle, terminez la production, puis regardez, impuissants, les producteurs abandonner votre travail acharné et reprendre le tout avec un autre acteur à votre place. Et ce n’est pas pour rien qu’ils deviennent emblématiques du rôle !

L’un des exemples les plus célèbres d’un acteur remplacé pendant la production est celui d’Eric Stoltz dans « Retour vers le futur ». L’étoile montante qui venait d’impressionner dans le rôle de Rocky Dennis dans « Mask » a joué un mois dans le rôle de Marty McFly avant que le réalisateur Robert Zemeckis doive freiner brusquement et redéfinir son rôle principal. Zemeckis a souvent qualifié le moment où il a licencié Stoltz d’une des expériences les plus difficiles de sa carrière, mais ce qui est rarement évoqué, c’est que le départ brutal de l’acteur a également fait perdre son emploi à une co-star.

Il s’agissait de Melora Hardin, qui, des décennies plus tard, allait devenir un membre à part entière de la distribution de « The Office » de NBC. Pourquoi a-t-elle eu aussi des ennuis ?