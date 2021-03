Pourquoi Melissa Gorga affrontera Teresa Giudice quand elle a «tort»

« Il y avait un moment où je me suis dit: » Elle ne partira jamais. Ça ne le sera jamais « », se souvient Melissa. « Elle est tellement traditionnelle et vieille école que c’est comme si le mariage est le mariage, et même si tu n’es pas heureux, tu restes. »

Par le RHONJ star, la déportation de Joe a « forcé » Teresa à prendre une décision concernant son mariage. Elle a poursuivi: « Je dois être honnête avec vous, j’ai presque l’impression que s’il rentrait à la maison, elle serait toujours avec lui. Il y a une partie de moi qui pense cela. S’il était capable de rentrer à la maison, elle aurait essayé à nouveau. «

Pourtant, Melissa a noté que Teresa « aime vraiment » Luis.