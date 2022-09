NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Meghan Markle pourrait ne pas être présente aux funérailles de la reine Elizabeth II, selon un expert royal qui s’est entretenu avec Fox News Digital.

L’ancienne responsable des affaires publiques britannique Shannon Felton Spence a expliqué que Markle et le prince Harry voyageaient déjà en Europe lorsque le monarque est décédé jeudi, mais elle pourrait décider de rentrer chez elle en Californie avant les funérailles pour être avec leurs deux jeunes enfants, Archie, 3 ans. , et Libet, 1.

“Harry restera probablement au Royaume-Uni jusqu’aux funérailles. Je ne peux pas imaginer que Meghan n’y assistera pas, mais encore une fois d’un point de vue humain, Meghan s’attendait à laisser les enfants pendant six jours, pas des semaines, alors [it] ne lui sera peut-être pas possible de rester tout le temps”, a déclaré Spence.

Le prince Harry et Markle, qui se sont mariés en 2018, vivent à Montecito, en Californie, avec leurs enfants. Ils ont déménagé aux États-Unis en 2020 après avoir quitté leurs fonctions de membres de la famille royale, une décision qui a conduit à une scission dans la famille royale.

L’ABSENCE DE MEGHAN MARKLE EN ÉCOSSE PROBABLE EN RAISON DE LA DÉCISION DE KATE MIDDLETON DE RESTER DERRIÈRE, DIT UN EXPERT

Le couple devait assister aux WellChild Awards à Londres jeudi soir. Le prince Harry devait prononcer un discours lors de l’événement pour l’organisation caritative, qui vient en aide aux enfants gravement malades et à leurs familles.

Cependant, le duc de Sussex s’est précipité au château de Balmoral en Écosse pour être avec la famille royale après que les médecins se soient inquiétés pour la santé de la reine. Il est arrivé à l’aéroport d’Aberdeen à 18h46 GMT, 16 minutes après que la famille royale a annoncé sa mort à 18h30, selon les données de suivi des vols.

Le frère aîné du prince Harry, le prince William, le prince Edward et sa femme, Sophie, et le prince Andrew se sont envolés ensemble pour l’Écosse à bord d’un avion de la Royal Air Force plus tôt dans la journée, arrivant à 16 heures.

Le prince Harry a été photographié dans une voiture alors qu’il arrivait au château de Balmoral peu avant 20 heures. Il a été vu sur des photos à l’aéroport vendredi matin alors qu’il rentrait à Londres.

Il a fait le voyage en solo avec Markle restant à Londres. L’épouse du prince William, Kate Middleton, ne s’est pas rendue à Balmoral pour être avec ses enfants, le prince George, 9 ans, la princesse Charlotte, 7 ans, et le prince Louis, 4 ans, lors de leur premier jour d’école.

Comme beaucoup d’autres, Spence a déclaré qu’elle pensait que le fait que les membres de la famille aient pris des vols séparés pour Balmoral est révélateur de la tension persistante entre le prince Harry et Meghan et les autres membres de la famille royale.

“Je pense que cela indique que Harry était dans une voiture différente, donc par l’optique – Harry arrivant et partant seul – vous indique à quoi ressemblaient les relations et le ton entre les familles”, a-t-elle déclaré. Spence a ajouté qu’il était également révélateur que le prince Harry ait été le premier à partir.

De plus, les deux frères vivent à environ 800 mètres l’un de l’autre à Windsor, tandis que le prince Andrew vit également à proximité, il est donc à noter qu’ils ont volé séparément.

L’experte royale Eloise Parker a déclaré à Fox New Digital: “La famille voudra minimiser le récit de” querelle “, compte tenu de leurs nouveaux problèmes plus urgents, traitant de l’énormité de la mort de la reine et de l’examen minutieux auquel le roi Charles est confronté alors qu’il s’adapte à son nouveau rôle.”

Elle a poursuivi: “Il est clair qu’Harry et William sont profondément engagés dans des types de vie et des priorités très différents à ce stade. Il y avait certainement un sentiment d’éloignement, d’autant plus que lui et William étaient historiquement une unité si étroite. Un il y a dix ans, ils seraient presque certainement arrivés ou partis ensemble.”

L’expert royal a déclaré qu’avec la mort de la reine et l’accession au trône du roi Charles III, le prince William “aura désormais encore plus de responsabilités royales en tant que prince de Galles et héritier direct du trône”.

Parker a ajouté: “Il a toujours gardé un petit cercle loyal autour de lui et de Catherine. Il est difficile de voir comment Harry, vivant à plus de 10 000 kilomètres et se forgeant un cheminement de carrière très différent, pourrait faire partie intégrante de ce cercle, et vice-versa. versa.”

Lors de son premier discours à la nation en tant que monarque, le roi Charles a confirmé que le prince William lui succéderait à sa mort et il avait donné à son fils aîné son ancien titre, le prince de Galles.

Dans le discours, le roi Charles semblait également avoir offert une branche d’olivier au prince Harry et Markle au milieu de la division de la famille royale.

“Le roi Charles a fait tout son possible pour exprimer son” amour pour Harry et Meghan alors qu’ils construisent leur vie à l’étranger “. C’était une façon touchante de reconnaître l’acceptation du nouveau chemin de vie de son fils tout en montrant clairement son soutien continu en tant que père”, a déclaré Parker.

Elle a poursuivi: “Les commentaires chaleureux de Charles ont facilité la voie à Harry et Meghan pour assister aux funérailles. Je m’attends à ce qu’ils soient là, mais on ne s’attend pas à ce que leurs très jeunes enfants y assistent.”

Spence a déclaré qu’elle croyait que les enfants du prince William et de Middleton n’avaient pas encore rencontré Lilibet, mais ils ont rencontré Archie avant que les Sussex ne déménagent aux États-Unis.

Parker a ajouté : “Le choc et la douleur ressentis au sein de la famille royale par le départ de Harry et Meghan sur la terre brûlée ont sans aucun doute été éclipsés par cette période extraordinaire de chagrin et de changement.

“Ils feront toujours partie de la famille, mais la distance, à la fois géographique et émotionnelle, entre les frères semble à ce stade être le statu quo accepté.”