Pourquoi Meghan Markle a-t-elle quitté ‘Suits’ ? Tout ce qu’il faut savoir – Hollywood Life

Meghan Markle a joué Rachel Zane dans la série à succès USA Network.

a joué Rachel Zane dans la série à succès USA Network. Meghan a quitté la série après la saison 7.

Meghan a cessé d’agir après son départ Costumes.

Avant d’être duchesse de Sussex, Meghan Markle était Rachel Zane. L’ancienne actrice est devenue célèbre en tant que personnage bien-aimé de la série USA Network Costumes. Depuis que l’émission a pris le contrôle de Netflix et est devenue le titre le plus regardé jamais acquis par un service de streaming, les téléspectateurs ont vu Meghan quitter la série à la fin de la saison 7.

Naturellement, la finale de la saison 7 soulève des questions. Quelles étaient les raisons du départ de Meghan ? Est-elle jamais revenue dans les deux dernières saisons? Faites défiler vers le bas pour découvrir tout ce qui se cache derrière Meghan Costumes sortie.

Pourquoi Meghan Markle a-t-elle quitté les costumes ?

Date limite a été le premier à signaler en novembre 2017 que Meghan et sa co-star, Patrick J.Adamsdevaient partir Costumes à la fin de la saison 7. A l’époque, la relation de Meghan avec Prince-Harry était devenu public. Meghan et Patrick avaient tous deux atteint la fin de leurs contrats avec la série à la fin de la septième saison.

Quelques semaines seulement après le rapport, Meghan et le prince Harry se sont fiancés le 27 novembre 2017. Un jour après la révélation des fiançailles de Meghan et Harry, Réseau américain confirmé que Meghan quitterait le drame juridique.

«De nous tous chez USA Network et Universal Cable Productions, nous souhaitons adresser nos plus sincères félicitations à Meghan Markle et au prince Harry pour leurs fiançailles. Meghan fait partie de notre famille depuis 7 ans et ce fut une joie de travailler avec elle. Nous tenons à la remercier pour sa passion indéniable et son dévouement à Costumeset nous lui souhaitons le meilleur », lit-on dans le communiqué.

Lors de leur premier entretien conjoint, Meghan a révélé qu’elle ne jouerait plus après Costumes et se concentrerait sur ses fonctions de royale active. « Je ne vois pas cela comme renoncer à quoi que ce soit. Je le vois juste comme un changement », avait-elle déclaré à l’époque. « C’est un nouveau chapitre, n’est-ce pas ? Et aussi, gardez à l’esprit, j’ai travaillé sur [Suits] pendant 7 ans. Nous avons été très, très chanceux d’avoir ce genre de longévité sur une série. Elle a ajouté: « J’ai coché cette case et je suis très fière du travail que j’ai accompli là-bas, et maintenant il est temps de travailler avec [Harry] comme une équipe. »

Meghan et le prince Harry se sont mariés le 19 mai 2018, quelques semaines seulement après le Costumes La finale de la saison 7 a été diffusée. Meghan n’a pas eu de rôle d’acteur depuis Costumes. Cependant, elle était au centre de la Harry et Meghan docuseries, qui a été publié sur Netflix en 2022. Après avoir démissionné en tant que membres de la famille royale en 2020, Meghan et le prince Harry ont signé un accord pluriannuel avec Netflix. La prochaine série documentaire du couple, Coeur d’Invictusdevrait être diffusé sur le service de streaming en 2023.

Meghan et le prince Harry avaient un accord Spotify, mais le couple s’est séparé après une seule saison de Meghan Archétypes podcast. Netflix a publié une déclaration après l’annonce de Spotify pour confirmer que leur accord avec Meghan et le prince Harry était toujours intact.

« Nous apprécions notre partenariat avec Archewell Productions », a déclaré un porte-parole de Netflix PERSONNES. « Harry et Meghan était le plus grand premier documentaire de Netflix, et nous continuerons à travailler ensemble sur un certain nombre de projets, y compris la prochaine série documentaire Coeur d’Invictus.”

Comment Mike et Rachel sont-ils partis Costumes?

Rachel et son amour de longue date, Mike Ross, se sont mariés dans le Costumes finale de la saison 7. Le mariage de Mike et Rachel était pratiquement parallèle au mariage réel de Meghan. Après s’être mariés, Mike et Rachel ont déménagé à Seattle pour créer une nouvelle entreprise.

« Tout cela était émouvant, et j’avais l’impression que nous étions tous sortis sur une très bonne note », Costumes créateur Aaron Korsh dit Date limite sur les dernières scènes de Patrick et Meghan. « J’espère que nous sommes sortis sur une bonne note créative, mais je sais que nous sommes sortis avec de grands sentiments les uns envers les autres personnellement à la fin de la saison. »

Meghan Markle est-elle jamais revenue à Costumes?

Meghan voulait dire ce qu’elle a dit lorsqu’elle a annoncé qu’elle cesserait d’agir après Costumes. La duchesse de Sussex n’est pas revenue au théâtre depuis, ce qui signifie qu’elle n’est pas revenue au cours des deux dernières saisons de Costumes. Patrick est revenu pour 3 épisodes dans la neuvième et dernière saison de l’émission. Mike est revenu dans le Costumes plier pour aider son ancien mentor, Harvey, tandis que Rachel est restée à Seattle.

Avec le Costumes résurgence en 2023, beaucoup se sont demandé si Meghan avait ou non reconsidéré son retour au théâtre. L’ancienne actrice, qui vit maintenant en Californie, est à peu près certaine qu’elle ne jouera plus jamais. « Non. J’ai fini. Je suppose qu’il ne faut jamais dire jamais, mais mon intention est de ne pas le faire », a déclaré Meghan. Variété en 2022.

Meghan a signé avec WME, l’une des célèbres agences de talents d’Hollywood, en avril 2023, Variété signalé. Cependant, jouer ne sera « pas un domaine d’intérêt » pour la duchesse. Meghan et le prince Harry travailleront dans les coulisses pour développer du contenu. L’un de leurs projets les plus récents est la prochaine adaptation cinématographique Netflix de Carley Fortune’s Best-seller Rencontrez-moi au lac.

« Je suis ravi de confirmer que je m’associe aux productions Netflix et Archewell pour l’adaptation de Rencontrez-moi au lac. L’histoire d’amour de Will et Fern est chère à mon cœur, et je ne peux pas imaginer un partenariat plus parfait. Écrire ce livre a été un énorme défi personnel, et le voir ainsi reconnu est vraiment incroyable », a révélé l’auteur sur Instagram.

Meghan a été ouverte sur la façon dont elle veut faire de l’amour la pierre angulaire de son travail avec Netflix à l’avenir. « Une grande partie de la façon dont mon mari et moi voyons les choses passe par notre histoire d’amour. Je pense que c’est ce à quoi les gens du monde entier se sont connectés, en particulier avec notre mariage. Les gens aiment l’amour. Je ne suis pas exclu de ce sentiment », a déclaré Meghan Variété. «Pour les scripts, nous voulons réfléchir à la façon dont nous pouvons évoluer à partir de ce même espace et faire quelque chose d’amusant. Cela ne doit pas toujours être si grave. Comme une bonne comédie romantique. Ne nous manquent-ils pas ? Ils me manquent tellement.