Pourquoi Medicare cible ces 10 médicaments pour des baisses de prix

Plus d’une décennie après que les démocrates se soient présentés pour la première fois à cette proposition, Medicare est enfin prêt à commencer à négocier les prix de certains médicaments sur ordonnance.

Cette semaine, le gouvernement fédéral a annoncé les 10 médicaments qui seraient inclus dans la première ronde de négociations. Les nouveaux tarifs entreraient en vigueur en 2026.

Les 10 médicaments de la liste constituent un ensemble diversifié. Certains sont achetés par des millions de personnes à des prix se chiffrant à quelques milliers de dollars par an. D’autres coûtent plus de six chiffres par an et sont pris par un nombre beaucoup plus restreint de patients. Ensemble, cette liste représente les multiples façons dont les prix élevés des médicaments exercent une pression à la fois sur les patients et les assureurs et augmentent le risque que les gens n’aient pas accès aux médicaments dont ils ont besoin.

Même si vous ne prenez aucun de ces médicaments, les négociations devraient vous aider si vous bénéficiez de Medicare. Le Congrès a utilisé les économies estimées à 99 milliards de dollars sur 10 ans pour plafonner les dépenses annuelles à 2 000 dollars pour tous les bénéficiaires de Medicare.

«Tout le monde va en bénéficier», m’a dit Stacie Dusetzina, professeur de politique de santé à l’Université Vanderbilt qui siège au conseil consultatif du programme au Congrès. « Vous avez la sécurité d’un plafond de 2 000 $. »

Le programme de négociation représente une étape importante pour le système de santé américain : le plus grand programme de santé du gouvernement fédéral (en termes de dépenses) utilise son énorme levier pour tenter de freiner les prix élevés fixés par les fabricants de médicaments pour leurs produits. Les États-Unis paient plus pour les médicaments sur ordonnance que n’importe quel autre pays au monde et pourtant, comparé aux systèmes de santé d’autres pays, le gouvernement américain a eu un pouvoir limité pour tenter de faire baisser les prix. Ce nouveau programme, créé par l’Inflation Reduction Act, donne à Medicare un nouvel outil puissant.

Maintenant que les 10 premiers médicaments ont été sélectionnés, le processus peut commencer. Voici comment cela va se dérouler :

Les fabricants de médicaments ont un mois pour signer un accord pour participer aux négociations et soumettre des données à Medicare afin qu’elles prennent en compte le prix négocié. D’ici le 1er février 2024, Medicare proposera son prix initial sur les médicaments sélectionnés ; les fabricants ont alors un mois pour accepter ou soumettre une contre-offre Il y aura une possibilité de négociations au printemps et à l’été de l’année prochaine. Puis en septembre 2024, Medicare annoncera les prix définitifs. Le programme commencera à payer ces prix en 2026.

Le processus recommencera lorsque, en février 2025, Medicare annoncera 15 autres médicaments qui seront soumis à négociation, avec des prix qui entreront en vigueur en 2027. Chaque année suivante, davantage de médicaments seront ajoutés au programme de négociation.

Autrement dit, si les tribunaux autorisent la poursuite des négociations. L’industrie pharmaceutique a déjà intenté une série de poursuites, chacune avec sa propre justification juridique, pour mettre un terme au programme avant qu’il ne démarre. De nombreux experts juridiques estiment que ce procès échouera : comment le gouvernement peut-il gérer un programme durable s’il n’a aucun pouvoir discrétionnaire sur les prix qu’il paie pour les médicaments ? – mais les décisions dans ces affaires détermineront en fin de compte si les négociations sur les médicaments Medicare sont autorisées à tester leur potentiel d’économies d’argent pour les patients américains et leur gouvernement.

En attendant, les médicaments sur lesquels Medicare envisage de négocier peuvent être divisés en deux catégories.

1) Les médicaments assez coûteux contre les maladies chroniques et pris par des centaines de milliers, voire des millions, de personnes

Sept des dix médicaments annoncés pour négociation entrent dans cette catégorie :

Eliquis, qui traite et prévient les caillots sanguins (prix catalogue de 561 $ pour un mois d’approvisionnement)

Jardiance, qui traite le diabète et l’insuffisance cardiaque (prix catalogue de 570 $)

Xarelto, qui traite et prévient les caillots sanguins et réduit les risques associés pour les personnes souffrant de maladies cardiaques (prix catalogue de 542 $)

Januvia, qui traite le diabète (prix catalogue de 586 $)

Farxiga, qui traite le diabète, les maladies cardiaques et les maladies rénales chroniques (prix catalogue de 549 $)

Entresto, qui traite l’insuffisance cardiaque (prix catalogue de 545 $)

Une classe d’injecteurs d’insuline et leurs produits de recharge : Fiasp, Fiasp FlexTouch, Fiasp PenFill, NovoLog, NovoLog FlexPen et NovoLog PenFill

Ce qui unit ces médicaments, c’est que beaucoup d’Américains les prennent, peut-être parce que le diabète et les maladies cardiaques sont parmi les problèmes de santé chroniques les plus courants aux États-Unis, et qu’ils doivent les prendre régulièrement. Plus de 580 000 personnes bénéficiant de Medicare ont suivi Entresto de juin 2022 à mai 2023 ; plus d’un million de personnes se sont vu prescrire du Xarelto et du Jardiance. Eliquis était la drogue la plus couramment utilisée sur la liste, prise par plus de 3,7 millions de personnes. Cela a coûté à Medicare environ 16,5 milliards de dollars sur cette période.

Même si la plupart des personnes bénéficiant de Medicare ne paient pas le prix catalogue – leur couverture pour les médicaments sur ordonnance peut prendre en charge une partie de la note – cela peut quand même affecter les prix qu’ils paient. Les patients peuvent avoir une franchise à payer avant que leurs prestations n’entrent en vigueur ou ils peuvent être tenus de payer une coassurance, qui est calculée sur la base du prix catalogue.

Ces médicaments aident également les gens à gérer leurs problèmes de santé chroniques afin d’éviter des problèmes de santé plus coûteux à l’avenir. Les conséquences peuvent être graves si les gens sont obligés de renoncer à leurs médicaments en raison du coût. L’insuline en particulier a été soumise à un rationnement, ce qui peut réduire son efficacité à long terme et, dans certains cas individuels, conduire à des urgences graves, voire à la mort des patients. (L’IRA comprenait également une disposition visant à plafonner les coûts mensuels de l’insuline à 35 $ pour les patients de Medicare.) Des recherches ont montré que même un coût supplémentaire de 10 $ peut amener les gens à prendre moins de médicaments dont ils ont besoin.

Les négociations sur Medicare ne seront pas un remède à tous ces problèmes. Mais ils permettront aux patients et au programme d’économiser de l’argent, et dans le cadre de l’IRA, ces économies du gouvernement sont utilisées pour plafonner les coûts des médicaments pour les personnes âgées participant au programme.

2) Les médicaments très chers pour les personnes souffrant de maladies graves, potentiellement mortelles

Le deuxième groupe de médicaments soumis aux négociations de Medicare est pris par un groupe beaucoup plus restreint de personnes – mais pour les personnes qui en ont besoin, leur capacité à les payer pourrait déterminer dans un avenir très proche si elles vivent ou meurent :

Enbrel, qui traite la polyarthrite rhumatoïde, le psoriasis et le rhumatisme psoriasique (prix catalogue de 1 762 $ pour une dose d’une semaine)

Imbruvica, qui traite divers cancers du sang (prix catalogue de 13 546 $ pour environ un mois de comprimés)

Stelara, qui traite le psoriasis, l’arthrite psoriasique, la maladie de Crohn et les maladies inflammatoires de l’intestin (prix catalogue de 25 497 $ pour un approvisionnement de 8 semaines)

Le nombre de patients Medicare concernés varie d’environ 20 000 pour Stelara et Imbruvica à près de 50 000 pour Enbrel. Néanmoins, ces médicaments ont coûté au programme Medicare plus de 2,6 milliards de dollars chacun entre juin 2022 et mai 2023.

Ces patients bénéficieront en particulier des prix négociés et du nouveau plafond de dépenses établi par le Congrès, a déclaré Dusetzina. Selon l’ancienne conception des prestations de Medicare, ils auraient dû dépenser plus de 10 000 dollars par an pour leurs médicaments. Désormais, leurs coûts ne dépasseront pas 2 000 $ par an.

C’est là la tragédie de la crise des prix des médicaments aux États-Unis. L’industrie pharmaceutique a développé et produit des traitements remarquables qui peuvent stopper le cancer ou aider les gens à vivre avec des maladies qui autrement seraient débilitantes.

Mais trop souvent, ces traitements ont un prix que les patients ne peuvent pas se permettre ou qui obligent les assureurs maladie à augmenter les primes pour que tout le monde puisse couvrir les coûts – ou les deux. Notre assurance maladie, notoirement peu généreuse, a aggravé la crise de l’accessibilité financière, tout comme la carte blanche accordée aux sociétés pharmaceutiques dans le cadre du régime politique actuel : elles peuvent fixer les prix catalogue qu’elles souhaitent tandis que leurs produits sont protégés par un brevet. Dusetzina m’a dit qu’elle ne serait pas surprise si les prochaines séries de médicaments ciblent davantage les médicaments les plus coûteux pour les maladies aiguës graves comme le cancer, étant donné que la liste initiale est davantage axée sur les médicaments (relativement) moins chers pour les maladies chroniques.

Historiquement, les fabricants de médicaments ont soutenu que les compagnies d’assurance maladie négocieraient ces prix à la baisse, de sorte que personne n’aurait vraiment à les payer. Ils diraient même que, pour Medicare, les différents régimes privés Part D négociaient déjà les prix au nom de leurs patients.

C’était vrai. Mais cela a empêché Medicare d’utiliser tout son levier pour tenter de réduire les prix pour tout le monde, car chaque plan partie D représentait un plus petit nombre de personnes que Medicare dans son ensemble. (Il existe plus de 800 plans Partie D.) Maintenant, cela est enfin sur le point de changer.