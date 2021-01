«Pourquoi me limiter? Un grimpeur polonais vise à défier les critiques en mettant à l’échelle K2 en hiver

Escalader le deuxième plus haut sommet du monde, le K2, en hiver est l’un des derniers grands exploits de l’alpinisme – et malgré ce que certains considèrent comme un manque d’expérience, la Polonaise de 28 ans, Magdalena Gorzkowska, veut être la première à le faire. .

Si Gorzkowska, une coureuse médaillée qui est également devenue la plus jeune femme polonaise à avoir escaladé le mont Everest, parvient au sommet, elle aura marqué l’histoire et réduit au silence ceux qui considèrent sa tentative comme un coup sur les réseaux sociaux sans aucune chance de succès.

« Tout le monde peut avoir son opinion, et certains pensent qu’il faut de nombreuses années pour être en mesure de relever de tels défis. Je fais simplement ce que je pense pouvoir faire », a déclaré Gorzkowska à Reuters par téléphone depuis son camp de base. « Pourquoi devrais-je me limiter? »

Gorzkowska est l’un des nombreux alpinistes qui tentent cet hiver d’escalader le K2, qui, à 8 611 mètres (28 251 pieds), est le deuxième après le mont Everest.

Gorzkowska, qui est accompagnée de sherpas, a déclaré qu’elle était retournée à son camp de base, à une altitude de 5 000 mètres, après un voyage d’acclimatation qui lui a permis de passer une nuit dans un camp à 6 550 mètres.

« Les conditions étaient très difficiles. La montagne vous donne du fil à retordre, elle est très exigeante. Il faut grimper dur tout le temps, le vent est très fort. Il fait au moins moins 30 degrés sans arrêt », a-t-elle déclaré.

POINTE NOTORIEUSE

K2, dans les montagnes du Karakorum le long de la frontière entre la Chine et le Pakistan, est connu pour ses vents violents, en particulier ses pentes raides et glacées, et un taux de mortalité élevé parmi les grimpeurs. Quatre-vingt-six alpinistes seraient morts sur ses pentes.

Il y a deux ans, une équipe polonaise a abandonné sa tentative d’atteindre le sommet en hiver en raison de fortes chutes de neige.

L’ampleur du défi a amené certains dans le monde dominé par les hommes de l’alpinisme polonais à considérer sa candidature avec scepticisme.

« Il suffit d’attendre que l’envie d’attaquer le K2 en hiver soit annoncée par les meilleurs youtubeurs, instagrammeurs ou autres influenceurs polonais », a déclaré l’alpiniste polonais Marcin Miotk, en apprenant la nouvelle de sa tentative.

Gorzkowska n’est pas étonné par de tels commentaires.

« J’ai rêvé de K2 en hiver et c’est pourquoi je suis ici. Peut-être qu’ils (ses critiques) n’ont pas de rêves comme ça, peut-être qu’ils ne sont pas si déterminés », a-t-elle déclaré.