Pourquoi Mbappé quitte le PSG ? Problèmes de contrat, Neymar, plus

Alors que Kylian Mbappe quittait le terrain du Parc des Princes mardi soir après un match nul 1-1 décevant et décevant avec Benfica, il savait que les caméras étaient toutes braquées sur lui. Le monde regardait, et pour être juste, ils le faisaient depuis qu’il était descendu du bus de l’équipe du Paris Saint-Germain avec Achraf Hakimi, son ami et coéquipier, près de quatre heures plus tôt.

Toute la journée de mardi, le monde du football appartenait à Mbappe, c’est peut-être ce qu’il voulait. Il monopolise toute l’attention. Il était au centre de toutes les discussions d’avant-match, de toutes les émissions de télévision, de toutes les émissions de radio et de toutes les colonnes de journaux, et il était un sujet majeur sur les réseaux sociaux. Quand la nouvelle est tombée en début d’après-midi, heure européenne, de son intention de quitter le PSG, c’est l’enfer qui s’est déchaîné !

Exactement 143 jours après avoir signé un contrat de trois ans (deux ans, avec une option pour un troisième) avec le club, le joueur de 23 ans a maintenant décidé de partir en janvier, comme l’ont indiqué des sources à ESPN. Il se sent trahi par toutes les promesses faites, mais non tenues, par le PSG lorsqu’il a prolongé son contrat. Il a le sentiment qu’avant tout, il a été déçu par le club. Il était censé être le cœur du projet, bien qu’il ne pense pas que cela reflète la réalité actuelle du club.

A 23 ans, il a fait un énorme appel en restant dans la capitale française l’été dernier et en y promettant son avenir (bien qu’à court terme) au lieu d’aller au Real Madrid. Maintenant, il regrette son choix et pense que c’était une erreur, ont déclaré des sources à ESPN. C’est surtout à cause du football, mais comme le dit l’entourage de Mbappe, les problèmes vont bien au-delà.

Bien qu’il soit en tête du classement en Ligue 1 et dans son groupe de Ligue des champions, malgré les 15 matchs sans défaite jusqu’à présent cette saison, malgré ses 12 buts toutes compétitions confondues déjà cette campagne, il n’est pas content et les résultats du PSG ne sont pas justes. reflet de la réalité. L’équipe ne joue pas bien. Il y a des problèmes partout, qu’il s’agisse du manque perçu d’idées et de connaissances tactiques du manager Christophe Galtier, de la blessure de Lionel Messi ou même du déficit d’effort collectif de toute l’équipe – le PSG couvre la moindre distance de toutes les équipes des Champions La phase de groupes de la ligue jusqu’à présent cette saison – ou l’absence de travail et d’intensité à l’entraînement, il y a des raisons de s’inquiéter. Et dans le cas de Mbappe, des raisons d’être déçu.

Mbappe serait frustré par le PSG et les promesses non tenues lorsqu’il s’est engagé dans un nouveau contrat. Les deux parties peuvent-elles se réconcilier ? Catherine Steenkeste/Getty Images

Le Français joue également un poste – attaquant solitaire – qu’il n’aime pas. Il veut être jumelé avec un deuxième attaquant, pour avoir plus de liberté en affrontant un n ° 9 plus conventionnel. Le PSG a promis d’en acquérir un cet été, mais seulement Hugo Ekitike, 19 ans – il a du talent, mais encore trop jeune et pas prêt — arrivé. Ils ont essayé pour Robert Lewandowski (qui a rejoint Barcelone à la place), Gianluca Scamacca (qui a rejoint West Ham) et même Marcus Rashford, mais ont échoué à chaque fois. En conséquence, Mbappe joue toujours seul à l’avant tandis que Neymar et Messi brillent dans ces rôles de meneur de jeu derrière lui.

En parlant de Neymar, la cohabitation avec l’international brésilien est également compliquée. Ils étaient amis, mais leurs trajectoires contrastées – Mbappe est en plein essor compte tenu de son profil, tandis que Neymar se termine et entre sans doute dans les dernières années de sa carrière – signifient qu’ils se sont séparés. Neymar ne comprend pas non plus pourquoi le PSG a donné un si gros contrat à Mbappe, tandis que Mbappe sent que son coéquipier s’en tire avec trop de discipline. On a dit à Mbappe que Neymar serait vendu cet été, mais il est toujours là et prospère dans la position que Mbappe pensait être la sienne.

Défensivement, les choses sont également difficiles. Une autre des promesses faites à Mbappe était l’arrivée d’un défenseur central de classe mondiale pour aider à cimenter leur poussée pour un titre en Ligue des champions. Milan Skriniar a été la cible tout l’été, mais il n’est jamais venu, et maintenant le PSG est sans doute faible au cœur de la défense après la blessure de Presnel Kimpembe et le carton rouge de Sergio Ramos le week-end dernier à Reims. C’était la 28e expulsion de la carrière de Ramos et par conséquent, il manquera Le Classique face à Lyon dimanche soir. Le manque de profondeur à l’arrière est un souci.

Dans l’ensemble, le PSG de Galtier est encore trop dépendant des moments d’éclat de l’un de ses joueurs vedettes. Ils ne pressent pas ou ne contre-pressent toujours pas assez bien pour causer des problèmes contre des adversaires puissants ; avec le ballon, il n’y a pas beaucoup d’amélioration de semaine en semaine après un bon début. Mbappe sait tout cela. Il le voit à l’entraînement et dans les matchs, et il ne croit pas qu’une solution rapide soit possible. On lui a dit que le PSG construisait autour de lui une grande équipe capable de gagner la Ligue des champions, et il ne le voit pas pour autant.

Après trois matchs nuls d’affilée avec des performances très moyennes, le temps tourne déjà pour Galtier, et certains points d’interrogation autour de sa nomination sont toujours là. Contre Benfica, on a vu certaines limites de son équipe du PSG, notamment dans les transitions défensives. Messi et Nuno Mendes sont maintenant blessés et sans eux, c’était comme s’il n’y avait pas de plan de match et certainement pas de schémas de jeu lors du match de mardi en Ligue des champions.

Il ne sera pas facile de résoudre tous les problèmes, et Mbappe le sait. Mentalement, il a déjà déménagé dans un endroit différent de toute façon. Son entourage sait qu’il est très têtu et quand il a une idée en tête, c’est tout. De son côté, le PSG ne veut pas le vendre en janvier et ils pourraient bien le forcer à rester, mais cela pourrait s’avérer contre-productif car comme on l’a vu très souvent déjà cette saison, il est indispensable à cette équipe.

Néanmoins, il a vérifié mentalement. Il est toujours décisif sur le terrain, comme on l’a vu avec son penalty marqué contre Benfica, mais dans son esprit, un nouveau chapitre de sa vie va bientôt commencer et va commencer ailleurs. Le temps nous dira à quelle vitesse cela se déroulera.