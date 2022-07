Pourquoi Matthew McConaughey ne s’est-il pas présenté comme gouverneur du Texas ?

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Matthew McConaughey est un acteur primé, mais grandir dans une famille ouvrière au cœur du Texas l’a gardé proche du Lone Star State, notamment en tant que professeur et candidat potentiel au poste de gouverneur.

McConaughey, né à Uvalde, au Texas, est un leader communautaire actif dans tout l’État depuis des années. Il a récemment appelé à une législation bipartite sur les armes à feu à la suite de la fusillade meurtrière dans sa ville natale qui a fait 22 morts, dont 19 élèves de la Robb Elementary School. Après une réunion privée avec le président Joe Biden, l’acteur a lancé un appel émouvant à la salle de conférence de presse de la Maison Blanche pour que le Congrès relève l’âge minimum pour acheter un AR-15 et élargisse les vérifications des antécédents.

La mère de l’acteur a également enseigné dans une école à seulement un mile de l’endroit où la fusillade s’est produite à Uvalde. McConaughey et sa femme, Camila Alves, se sont rendus dans la ville en mai pour rendre hommage aux victimes et à leurs familles.

Est-ce qu’il enseigne toujours à UT Austin ?

McConaughey est professeur en exercice au Moody College of Communication de l’UT Austin, selon le site de l’université. À l’automne 2019, il rejoint le Département de Radio-Télévision-film, où il continue toujours d’enseigner. Avant de rejoindre la faculté, McConaughey a co-enseigné un cours de production cinématographique “Script to Screen” avec le conférencier et réalisateur Scott Rice. Il a créé le programme du cours afin que les étudiants puissent acquérir une compréhension des coulisses de chaque étape de la production d’un film.

MCCONAUGHEY PLAIDE POUR LA PROPRIÉTÉ RESPONSABLE DES ARMES À FEU

“C’est le cours que j’aurais aimé avoir quand j’étais à l’école de cinéma. Travailler en classe avec ces étudiants me donne une chance de les préparer”, a déclaré McConaughey. Nouvelles de l’UT après avoir rejoint l’université. “Faire des films, transformer des mots sur papier en film, est à la fois une science et un art – peu importe l’époque ou la génération. Les éléments de vérité et de joie authentique pour le processus sont intemporels. Ce sera toujours notre objectif en classe.”

Pourquoi ne s’est-il pas présenté comme gouverneur du Texas ?

Pendant longtemps, McConaughey a publiquement caressé l’idée de se porter candidat au poste de gouverneur dans son État natal, le Texas, mais n’a jamais fait d’annonce sérieuse avant l’année dernière.

Bien qu’il ait publié une vidéo en novembre 2021 indiquant qu’il ne jetterait pas son chapeau dans la course, un mois plus tard, il a déclaré à “Aujourd’hui” qu’il n’exclurait pas cette possibilité pour toujours.

“Je ne vais pas dire non pour toujours. Non, je ne vais pas dire non pour toujours, absolument pas”, avait-il déclaré à l’époque. “Mais cette dernière année et demie, rien que compte tenu de cette position sacrée de candidat au poste de gouverneur de l’État du Texas, [it was a] beaucoup de conscience et une année sérieuse et un processus que je suis si heureux d’avoir traversé.”

MATTHEW McCONAUGHEY FAISANT TRANQUILLEMENT DES APPELS SUR LA COURSE POTENTIELLE POUR LE GOUVERNEUR DU TEXAS: RAPPORT

En février, McConaughey a rappelé ce qui l’avait inspiré à envisager de se présenter au poste de gouverneur du Texas lors d’une interview avec Fox News Digital.

“Je me demande : ‘Hé, qu’est-ce qu’on fait ? Que se passe-t-il avec nous en tant que peuple, en tant qu’État, comment nous nous entendons, où avons-nous mal tourné ?'”, a déclaré l’auteur de “Greenlights”. .

En quoi avez-vous obtenu un diplôme ?

La star de “Dazed and Confused” a fréquenté l’UT Austin de 1989 à 1993 et ​​a obtenu un baccalauréat ès sciences en radio-télévision-film. Il est également un ancien élève de la fraternité Delta Tau Delta de l’université. Au départ, il voulait fréquenter la Southern Methodist University, mais a décidé de ne pas le faire en raison des difficultés financières que cela imposerait à sa famille, selon son livre “Greenlights”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

McConaughey prévoyait également d’obtenir un diplôme en droit après l’obtention de son diplôme, mais a changé d’avis. L’une de ses premières performances en petits groupes pour un rôle principal a été celle d’avocat dans le film “A Time to Kill” en 1996.