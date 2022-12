Pourquoi Matthew McConaughey a emmené ses enfants voir une jeune victime d’Uvalde

Six mois après l’horrible fusillade dans une école qui a entraîné la mort de 19 enfants et de deux éducateurs à Uvalde, au Texas, Matthew McConaughey, originaire de la ville, discute de la décision d’emmener ses enfants voir l’une des victimes décédées. .

“La famille nous a demandé si nous voulions amener nos enfants. Ma pensée était… ‘Êtes-vous prêt à regarder la vie dans les yeux et à comprendre que la mort en fait partie ?’ Eh bien, je ne veux pas que mes enfants voient ça dans un film ou une bande dessinée. J’ai demandé à chacun d’eux s’ils le voulaient, et ils ont dit oui”, a-t-il déclaré à People Magazine pour le numéro People of the Year, pour lequel il est l’un des quatre individus sélectionnés.

“Nous avons essayé de les préparer. Je ne pense pas qu’il soit trop tôt pour les exposer de cette manière la plus naturelle. En tant que père, qu’est-ce que j’espère qu’ils en retireront ? Du respect, plus de respect pour leur propre vie. Encore merci et gratitude pour la vie qu’ils ont, pour avoir pu aller à l’école et rentrer à la maison en toute sécurité un autre jour”, a-t-il partagé.

McConaughey et sa femme Camila Alves ont trois enfants ensemble : leur fils Levi, 14 ans, leur fille Vida, 12 ans, et leur fils Livingston, 9 ans.

MATTHEW MCCONAUGHEY N’EXCLUERA PAS LA COURSE AUX POSTES APRÈS AVOIR DÉCIDÉ CONTRE LA CAMPAGNE DU GOUVERNEUR DU TEXAS

De l’expérience, McConaughey dit que ses enfants “ont posé beaucoup de questions”.

“On en a parlé”, a-t-il ajouté. “Et même dans leur jeunesse, ils l’ont eu. Maintenant, attention, nous ne leur avons pas donné cela jour après jour, nous leur avons donné un jour et demi. Après cela, [I said], ‘Moi et maman devons aller en ville. Vous restez ici au ranch et vous amusez.'”

Tout au long de leur séjour à Uvalde, McConaughey et Alves ont noué des relations durables avec les familles touchées.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Quand nous sommes allés à Uvalde, nous ne savions pas où ni comment nous serions le plus nécessaires, mais une fois arrivés, il est devenu clair que notre lien était avec les familles, et surtout Camila avec les mères. Elle est devenue un système de soutien pour eux, et même maintenant, longtemps après notre départ, elle maintient toujours ce soutien en cas de besoin.”

Les circonstances dans lesquelles il a rencontré les membres de la famille des victimes étaient déchirantes, si peu de temps après l’attaque.

“Nous avons rencontré des familles qui venaient d’apprendre – et c’est terminé un jour plus tard – qu’il était confirmé qu’un de leurs enfants avait [died]. Des tests ADN ont dû être effectués, car certains des corps étaient tellement mutilés”, a-t-il déclaré.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il a vite compris que les familles ne cherchaient pas des excuses mais plutôt une oreille pour écouter et une conversation à partager.

“Après avoir rencontré ces familles, il est devenu très clair qu’elles ne voulaient pas nous entendre dire : ‘Je suis tellement désolé, je suis tellement désolé.’ Lors des premières réunions, nous avons dit : ” Qu’est-ce que tu préfères chez ton enfant ? Qu’est-ce qu’il aimait faire ?” Et chacun s’allumait, et ils souriaient, puis ils riaient. Ils venaient juste de prendre vie. Et j’ai réalisé qu’ils ne pleuraient pas la mort de leur enfant autant qu’ils essayaient juste de garder la force vitale dans leur [child’s] rêves, la mémoire de cette personne, vivante.”

McConaughey avait précédemment parlé de “possession responsable d’armes à feu” à la Maison Blanche en juin.