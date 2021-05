Pourquoi Matt Hancock aura le dernier mot

Wque la journée fait une différence. À la fin de la séance de preuve de Dominic Cummings avec les députés, il était étonnant que Matt Hancock n’ait pas simplement démissionné et se soit transformé en poste de police le plus proche. C’était des choses dévastatrices. Et pourtant, 24 petites heures plus tard, Hancock était de retour sur le podium de Downing Street, sans être dérangé par l’agitation, se comportant, apparemment, comme si de rien n’était. A juste titre pour un responsable du service de santé, ce fut le plus gros retour depuis Lazarus.

Comment?

Premièrement, il a la chance d’avoir Dominic Cummings pour un ennemi. Certes, Cummings peut rassembler des preuves, déployer un argument et le poursuivre avec détermination; mais d’un autre côté, «Dom» est à peu près toujours détesté par le public et, plus précisément, par une grande partie du Parti conservateur, qui ne peut facilement pardonner ou oublier les dommages qu’il a infligés à leur gouvernement et à leur parti. Cummings est loin d’être réhabilité et peut facilement être dépeint comme un témoin peu fiable, une figure amère et tordue qui est folle, mauvaise et dangereuse à connaître.