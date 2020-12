Dans un coup dur pour le géant de la pornographie en ligne Pornhub, les sociétés de cartes de crédit Visa et Mastercard ont décidé d’interdire aux titulaires de carte de l’utiliser pour effectuer des transactions sur la plate-forme.

La décision est intervenue après que des informations faisant état de contenu illégal lié à la pornographie juvénile et au viol ont fait surface contre Pornhub.

Qu’est-ce que Pornhub?

Pornhub est un site de partage de vidéos et de contenus pornographiques qui a son siège social au Canada. Il a commencé à fonctionner en 2007 et publie désormais plus de 6,8 millions de nouvelles vidéos publiées chaque année. En 2010, la société a été achetée par le conglomérat de pornographie MindGeek. Les téléspectateurs adultes doivent payer pour regarder le contenu en créant des comptes mensuels payés. L’entreprise a récemment reçu des éloges après avoir offert des abonnements premium gratuits pour «encourager» les gens à rester chez eux pendant la coronavirus pandémie. Il a également été félicité pour avoir donné des masques chirurgicaux à des travailleurs essentiels et a également fait des dons à des œuvres caritatives anti-raciales. Bien que le site Web soit disponible dans presque tous les pays, certains pays comme l’Inde, le Pakistan, les Philippines et la Chine continentale ont bloqué le site Web.

Pourquoi Mastercard et Visa ont-elles rompu leurs liens avec Pornhub?

Les géants des cartes de crédit enquêtant sur leur relation commerciale avec Pornhub après qu’un éminent chroniqueur de journal ait allégué que le site Web pornographique montre des vidéos de viol et de sexe mineur. Mastercard et Visa suivent le service de paiement en ligne PayPal qui a arrêté de traiter les paiements à Pornhub l’année dernière.

Quelles sont les allégations contre Pornhub?

Dans un éditorial récent par Nicholas Kristof pour Le New York Times, le chroniqueur américain a révélé que le site Web pornographique comprend « de nombreuses » vidéos dépeignant « la maltraitance des enfants et la violence non consensuelle ». Le rapport a souligné combien des 6,8 millions de nouvelles vidéos publiées chaque année enfreignaient les directives légales concernant la pornographie enfantine et le viol. Il a également allégué que, étant donné que les utilisateurs de Pornhub pouvaient télécharger des vidéos directement à partir du site, les images d’abus pourraient être republiées à plusieurs reprises même si elles avaient été supprimées une fois de la plate-forme.

Pornhub héberge-t-il des vidéos d’abus d’enfants et de viols?

Les utilisateurs de Pornhub peuvent télécharger des vidéos de n’importe où dans le monde sans avoir à partager de détails personnels. Puisqu’il est impossible de dire l’âge d’une personne sur la vidéo, il n’est pas possible pour Porbhub ou les téléspectateurs dans certains cas de comprendre si une fille ou un garçon dans la vidéo est mineur. Le rapport a également révélé que le site monétisait des vidéos de viol. Le chroniqueur du NYT a expliqué comment certains mots clés pourraient être utilisés pour rechercher de la pornographie juvénile sur Pornhub.

Porbhub a-t-il déjà été accusé de violations?

Oui, plusieurs fois. En 2019, l’une des pages pornographiques hébergées par Pornhub et intitulée « Girls on Fire » a fait l’objet d’une enquête du FBI. La raison? Des allégations ont fait surface selon lesquelles la société aurait utilisé des moyens illégaux, malhonnêtes ou abusifs pour acquérir son contenu. Mais malgré une enquête qui a débuté en août de l’année dernière, Pornhub a continué d’héberger la page jusqu’en octobre. De nombreuses vidéos de la page amateur se trouvent encore sur la plateforme. Plusieurs cas de vidéos de maltraitance et de viol d’enfants se retrouvant sur Pornhub ont également été signalés au fil des ans. En 2019, un Américain de Floride avait violé une jeune fille de 15 ans et la vidéo s’est retrouvée sur Porhub. Selon les données collectées par le chien de garde en ligne Internet Watch Foundation, 118 vidéos décrivant des abus sexuels sur des enfants et des viols mineurs sur Pornhub entre les années 2017-19, BBC signalé plus tôt dans l’année.

Comment Pornhub a-t-il répondu à la polémique?

Suite aux rapports d’abus d’enfants sur la plate-forme, Pornhub a répondu en interdisant aux utilisateurs non vérifiés de télécharger des vidéos sur la plate-forme. Il s’agit d’un grand changement de politique pour la plate-forme, qui jusqu’à présent fonctionnait de la même manière que YouTube et permettait aux téléchargeurs de vidéos d’être anonymes. Pornhub a qualifié les décisions des géants des cartes de crédit de « exceptionnellement décevantes », malgré les changements qu’elle avait apportés à la suite du rapport du Times.