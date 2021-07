Pourquoi Marlboro Maker veut interdire les cigarettes au Royaume-Uni en 2030

Le Royaume-Uni devrait considérer les cigarettes comme des voitures à essence et les interdire dans dix ans, selon les dirigeants de la plus grande entreprise de tabac cotée en bourse au monde. Selon le PDG de Philip Morris International, André Calantzopoulos et Jacek Olczak, le gouvernement doit utiliser une approche « de la carotte et du bâton » pour forcer les fumeurs à arrêter de fumer.

« Nous pouvons voir le monde sans cigarettes. Et, en fait, plus tôt cela arrivera, mieux ce sera pour tout le monde », a déclaré Olczak au Daily Mail. Calantzopoulos a complimenté l’attitude « plus progressiste » du Royaume-Uni envers les vapoteurs et autres produits de sevrage tabagique. Une interdiction, a-t-il ajouté, « pourrait être une solution. – Mais ce n’est pas assez. »

Après avoir annoncé une offre d’un milliard de livres sterling sur le produit pharmaceutique FTSE 250 Vectura, Philip Morris, la société derrière les cigarettes Marlboro, a reçu une réaction de la part des défenseurs de la lutte contre le tabagisme. La société basée à Chippenham crée des médicaments anti-tabac pour le NHS.

Selon Ian Walker, directeur exécutif de Cancer Research, les fabricants de tabac se présentent comme « une partie de la réponse à un avenir sans fumée, tout en vendant et en promouvant activement les cigarettes mortelles à l’échelle internationale ».

Les entreprises de tabac des pays riches se sont récemment concentrées sur des produits innovants tels que les cigarettes électroniques, tandis que le tabac est toujours commercialisé auprès des jeunes adultes des pays pauvres, a-t-il ajouté.

Selon The National, cette décision fait partie de la nouvelle stratégie de l’entreprise pour se réinventer alors qu’elle vise à intensifier son ambition ambitieuse de gagner 50% du revenu net des produits non-fumeurs d’ici 2025 – dont 1 milliard de dollars de son médicament respiratoire Beyond Nicotine. portefeuille de livraison et de bien-être.

Alors que seul Philip Morris se développe dans l’industrie pharmaceutique, BAT et Imperial Brands ont des désirs dans les dérivés du cannabis, qui sont légaux au Canada et dans certaines parties des États-Unis. Japan Tobacco International (JTI), le plus grand vendeur de cigarettes au Royaume-Uni avec des marques telles que Benson & Hedges et Silk Cut, est plus défensif.

Selon The Telegraph, des critiques tels que Walker sont sceptiques : « L’entreprise a une longue histoire de sape la législation antitabac pour son propre avantage financier, à la fois au Royaume-Uni et dans le monde, et il est donc essentiel de protéger la santé publique de ses intérêts bien ancrés.

