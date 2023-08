Pourquoi Mark Cuban ne possède pas de yachts, embauche des femmes de ménage

Lorsqu’il s’agit de dépenses de luxe, le milliardaire Mark Cuban fait la part belle aux yachts, aux majordomes et aux services de nettoyage de maison.

« J’essaie juste d’être la même personne, je veux dire, que j’étais quand j’étais pauvre, moyen et riche », a déclaré Cubain, 65 ans, dit « Le podcast vraiment bon » jeudi. « L’idée même d’avoir un yacht … ce n’est tout simplement pas ce que je ferais. »

Cuban, un entrepreneur en série et un investisseur en démarrage, a une valeur nette de 5,1 milliards de dollars, selon Forbes. Il n’est pas opposé aux achats importants: il a dépensé 13 millions de dollars pour un manoir de Dallas de 24 000 pieds carrés et 40 millions de dollars pour un jet d’affaires privé Gulfstream V en 1999, peu de temps après être devenu milliardaire. L’année suivante, il rachète les Dallas Mavericks de la NBA pour 285 millions de dollars.

Au contraire, la décision de Cuban de ne pas payer pour certains services relève moins de la frugalité que de son désir d’avoir une vie privée. Sa famille fait généralement ses propres tâches, comme laver les vêtements et préparer les repas, a-t-il noté.

« J’aime l’intimité », a déclaré Cuban. « J’ai côtoyé des gens qui engagent quelqu’un pour tout faire pour eux, et c’est juste, comme, pas d’intimité. »

De même, Cuban n’a pas ressenti le besoin de se faire de nouveaux amis en entrant dans une nouvelle tranche d’imposition, a-t-il déclaré : « La plupart de mes amis sont des gars avec qui j’ai déménagé à Dallas ou des amis de l’école dans l’Indiana. Nous disons toujours le même âne stupide histoires et faire les mêmes conneries stupides, et vous savez, c’est bien. »

En janvier, Cuban a déclaré à « Sunday Morning » sur CBS qu’il avait travaillé dur pour empêcher sa richesse de changer sa personnalité et qu’il serait tout aussi heureux avec 1% de sa valeur nette. Plus tard dans l’interview, un groupe d’amis d’enfance de Cuba l’a confirmé.

« Un peu plus plein, mais pas tellement plus », a déclaré Jerry Katz, l’un de ces amis. « Mais toujours le même gars. »

Ce n’est pas le cas pour la plupart des gens : généralement, plus vous vous sentez riche, plus votre comportement est mauvais, selon Paul Pifprofesseur agrégé de sciences psychologiques à l’Université de Californie à Irvine.

« À mesure que le niveau de richesse d’une personne augmente, ses sentiments de compassion et d’empathie diminuent, et son sentiment de droit, de mérite et son idéologie de l’intérêt personnel augmentent », a déclaré Piff dans un 2013 Conférence TED.

Lorsque cela se produit, de petites vérifications de la réalité peuvent vous aider à vous remettre sur la bonne voie, a ajouté Piff : « De petits coups de pouce dans certaines directions peuvent restaurer des niveaux d’égalitarisme et d’empathie. »

Cuban possède maintenant trois maisons et fait référence à quelques-uns de ses jets privés comme ses « meilleurs jouets », a-t-il déclaré sur le podcast. L’achat d’un jet privé « était mon objectif de tous les temps, car l’atout que j’apprécie le plus, c’est le temps, et cela m’a fait gagner du temps », a-t-il déclaré. a dit à l’argent en 2017.

Pourtant, Cuban veut rester la même personne qu’il était quand il était « cassé », a-t-il déclaré sur le podcast.

« Quand j’étais fauché, je me suis éclaté », a déclaré Cuban. « J’ai adoré ma vie… Je m’amusais toujours. »

Divulgation: CNBC détient les droits exclusifs de câble hors réseau sur « Shark Tank », qui présente Mark Cuban en tant que panéliste.

