Pourquoi Mark Cuban n’a pas pris sa retraite tôt après être devenu millionnaire

Lorsque Mark Cuban avait la vingtaine, il voulait devenir riche et prendre sa retraite à 35 ans.

Il a réussi la première partie : à 32 ans, Cuban a vendu sa première entreprise, une entreprise de conseil en informatique appelée MicroSolutions, pour 6 millions de dollars. Mais aujourd’hui, l’homme de 64 ans travaille toujours. Et sur un épisode récent du podcast “Re: Thinking” avec le psychologue de Wharton Adam Grant, Cuban a admis qu’il y avait une raison pour laquelle il n’avait pas cessé d’investir, de créer de nouvelles entreprises ou d’aider à diriger les Dallas Mavericks de la NBA.

“Je ne suis pas à la retraite parce que je suis trop compétitif”, a déclaré Cuban.

Cuban a déclaré que sa compétitivité avait évolué au fil des ans : lorsqu’il avait 25 ans, son objectif était de « devenir riche » le plus rapidement possible. “Cela a motivé les décisions que j’ai prises”, a-t-il ajouté.

Mais la vente de MicroSolutions a fait changer son état d’esprit, a-t-il déclaré. Au fur et à mesure que sa carrière gagnait du terrain, il sentait que son influence croissante dans le monde des affaires était comme un jeu qu’il pouvait continuer à gagner.

“Chaque entrepreneur [in] le fond de leur esprit dit: “Je veux être cet entrepreneur qui perturbe une industrie et la change”, a expliqué Cuban. “Qu’est-ce qui est mieux que ça?”

De plus, plus vous êtes compétitif, plus vous avez de chances de trouver la retraite assez ennuyeuse. Les retraités de tout âge se retrouvent souvent à s’impliquer profondément dans leurs passe-temps ou à trouver des opportunités de bénévolat pour passer le temps.

Kevin O’Leary, co-vedette cubaine de “Shark Tank” sur ABC, a parlé d’une dynamique similaire. En 1999, O’Leary et ses co-fondateurs ont vendu Softkey Software Products – plus tard appelé The Learning Company – à Mattel Toy Company pour 4,2 milliards de dollars. O’Leary a rapidement pris sa retraite à 36 ans et l’a finalement regretté.

“J’ai atteint une grande liquidité et je me suis dit:” Hé, j’ai 36 ans, je peux prendre ma retraite maintenant “”, a déclaré O’Leary à CNBC Make It en 2019. “J’ai pris ma retraite pendant trois ans. Je m’ennuyais à mourir. “

O’Leary est sorti de sa retraite pour la même raison pour laquelle Cuban n’abandonne pas : travailler lui offre un défi et un sentiment d’identité, a-t-il déclaré.

“Travailler n’est pas qu’une question d’argent”, a déclaré O’Leary, aujourd’hui âgé de 68 ans. “Le travail définit qui vous êtes. Il fournit un endroit où vous êtes social avec les gens, il vous permet d’interagir avec les gens tout au long de la journée d’une manière intéressante. Il vous aide même à vivre plus longtemps et est très, très bon pour la santé du cerveau.”

En 2014, une étude publiée par le National Bureau of Economic Research a constaté que travailler après 60 ans peut vous garder mentalement agile et socialement engagé. Cubain ne semble pas planifier une retraite à grande échelle de si tôt : plus tôt cette année, il a lancé une pharmacie en ligne appelée Cost Plus Drugs visant à faire baisser les prix des médicaments sur ordonnance.

Il reste également activement impliqué dans les Mavericks et joue toujours dans “Shark Tank” – bien qu’il ait laissé entendre qu’il pourrait quitter l’émission télévisée dans les deux prochaines années.

La décision de créer Cost Plus Drugs montre à quel point l’état d’esprit de Cubain a changé depuis qu’il avait 25 ans, a-t-il déclaré à Grant : Au lieu de poursuivre l’idée d’entreprise qui pourrait lui rapporter le plus d’argent, il essaie de maximiser l’impact social qu’une entreprise financièrement viable peut ont.

“Si j’ai 25 ans et que je recommence, je suis probablement [thinking]’OK, qu’est-ce que je peux faire pour être acquis ?'” a déclaré Cuban. “Mais maintenant… la valeur marginale de mon prochain dollar est [minimal]. Cela ne changera pas grand-chose à ma vie. Mon processus de prise de décision est donc complètement différent.”

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas :

Kevin O’Leary réagit à un couple qui a pris sa retraite dans la trentaine avec 870 000 $ : “J’aime les gens qui planifient

Un millionnaire autodidacte qui a pris sa retraite prématurément : “Faites ces 5 choses maintenant ou vous le regretterez plus tard dans la vie”