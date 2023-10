Vêtus de costumes et d’écharpes aux couleurs du drapeau français, les députés du parti d’extrême droite de Marine Le Pen ont manifesté leur soutien à Israël et à la communauté juive française lors d’un rassemblement à Paris, deux jours seulement après l’attaque du Hamas qui a relancé une guerre brutale. au Moyen-Orient.

La délégation du Rassemblement national a été bien accueillie par les manifestants et, même si Le Pen n’est pas venue, elle a déjà pris la défense d’Israël en affirmant qu’il « fallait permettre l’éradication du Hamas ».

C’était un changement frappant par rapport à l’époque où le parti était dirigé par son père ouvertement antisémite, Jean-Marie Le Pen, qui avait été condamné pour avoir qualifié les chambres à gaz de l’Holocauste de « détail » de l’histoire.

L’attaque meurtrière du Hamas et les représailles israéliennes se sont répercutées sur la politique française, conduisant à ce que les analystes ont décrit comme une « inversion paria ». Alors que l’extrême droite poursuit sa stratégie de normalisation, c’est le leader d’extrême gauche Jean-Luc Mélenchon qui est devenu la personnalité politique la plus toxique du pays.

Alors que Le Pen a utilisé le conflit au Moyen-Orient pour rapprocher son parti du courant dominant, Mélenchon et son parti La France Insoumise ont bâclé leur réponse au conflit, en laissant entendre qu’Israël était à blâmer.

Deux jours après l’attaque du Hamas, Mélenchon a insulté le groupe de défense juif Crif pour avoir accepté des députés d’extrême droite à leur rassemblement. « En obligeant tout le monde à s’aligner derrière le gouvernement d’extrême droite israélien et en acceptant le RN lors du rassemblement. . . le Crif a isolé et empêché la solidarité française pour la paix », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Une telle rhétorique a porté atteinte aux relations au sein de l’alliance Nupes déjà fragile dont Mélenchon fait partie avec les socialistes, les Verts et les communistes.

Avec les Nupes sous assistance respiratoire, Mélenchon a pratiquement assuré que la gauche serait divisée en 2027 et incapable de présenter un seul candidat. Il pense peut-être que cela favorise ses chances, mais cela signifie probablement une défaite dans le système de vote à deux tours en France.

« Contrairement à d’autres, le RN est entré dans le camp républicain », a déclaré Meyer Habib, député conservateur du parti Les Républicains qui représente les citoyens français en Israël.

Ses critiques, dirigées contre l’extrême gauche, comportaient un changement inattendu concernant le parti d’extrême droite. Compte tenu de son histoire raciste et des idées politiques actuelles qui donneraient la priorité aux ressortissants français en matière d’emploi et de logement, le RN a longtemps été considéré comme en dehors du arc républicain — un concept qui fait référence à l’acceptation des normes démocratiques et constitutionnelles françaises.

Rejeter les deux extrêmes était une tactique électorale efficace qui a permis à Macron d’être réélu l’année dernière, mais qui a perdu aujourd’hui son pouvoir.

Avec une délégation plus nombreuse que jamais de 88 députés à l’Assemblée nationale, le RN fait désormais plus que jamais partie de la machinerie politique et institutionnelle française. Les députés de Le Pen sont bien habillés, bien parlés et généralement bien préparés, même si leurs idées politiques restent superficielles et leur bilan législatif minime. Ils cherchent à prouver qu’ils sont prêts à gouverner.

Même Macron a admis que diaboliser le RN avec des arguments moraux ou historiques ne fonctionne pas et qu’il faut le contrer comme n’importe quel autre opposant politique – avec de meilleures politiques et de meilleurs résultats de gouvernement.

L’approche de Le Pen a fait d’elle la deuxième femme politique la plus populaire de France après Édouard Philippe, l’ancien Premier ministre de Macron qui devrait se présenter en 2027. Un sondage réalisé par Ipsos à la mi-septembre a révélé que 44 pour cent des Français pensent le RN est prêt à diriger le gouvernement, 5 points de plus que l’an dernier et 12 points de plus qu’en 2020.

Seulement 28 pour cent estiment que l’extrême gauche est apte à gouverner. L’extrême gauche est davantage perçue que l’extrême droite comme une « menace pour la démocratie » : 57 pour cent pour le parti de Mélenchon et 52 pour cent pour le RN.

Si Le Pen veut remporter sa quatrième tentative à la présidence, elle doit achever le processus d’intégration. C’est pourquoi elle a tant soutenu Israël et la communauté juive de France, a déclaré Benjamin Haddad, député du parti Renaissance de Macron.

« C’est la dernière pièce de sa stratégie visant à détoxifier son parti en bannissant son passé antisémite », a-t-il déclaré. “Ce serait le dernier barrage à se briser.”