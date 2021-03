« Je pense que ce serait épique », nous a dit le chanteur. « J’aime à quel point elle est réelle. Elle est si non filtrée et elle ferait probablement bien de la musique country, parce que nous sommes assez non filtrés aussi. Je pense que nous sommes sur le point de dire la vérité et pas de BS C’est elle! »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy