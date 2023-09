Pourquoi Marcus Foligno a signé une prolongation avec Wild : « C’est le hockey »

Marcus Foligno adore le Minnesota et y habite. Il pourrait rester ici une fois ses jours de jeu terminés. Mais en ce moment, à 32 ans dans une équipe de la LNH, il pense qu’il développe quelque chose de spécial, il aime gagner davantage.

Foligno a signé vendredi une prolongation de quatre ans d’une valeur de 16 millions de dollars qui le maintient sous contrat jusqu’à la saison 2027-28. Avant son expiration, il veut remporter une coupe Stanley et il pense que le Wild a une équipe qui peut le faire, que ce soit cette saison ou dans un avenir rapproché.

«C’est l’objectif principal», a déclaré Foligno après avoir patiné samedi matin avec le groupe qui ne jouera pas lors du match préparatoire de samedi soir contre Chicago au Xcel Energy Center.

« C’est formidable de vivre au Minnesota et dans la communauté et tout le reste, mais c’est le hockey pour moi et le rôle que j’ai ici », a-t-il ajouté. « Je ne pense pas que vous allez reconstruire cela ailleurs. »

Capitaine adjoint à une saison d’avoir marqué un sommet en carrière de 23 buts et 42 points, Foligno est un rouage clé de ce que le directeur général Bill Guerin construit à St. Paul – un capitaine adjoint qui a mené l’équipe avec 237 coups sûrs la saison dernière. , protège ses coéquipiers, encadre les prospects et tient ses coéquipiers responsables.

« Des gars comme Marcus, il n’y en a plus une tonne », a déclaré Guerin. « Donc, nous nous sentons chanceux de l’avoir dans notre vestiaire. »

Guerin a également prolongé Mats Zuccarello, 36 ans, vendredi, en signant le deuxième meilleur buteur de l’équipe pour un contrat de deux ans d’une valeur de 8,25 millions de dollars. L’ailier de première ligne a inscrit en moyenne 15 buts et 64 passes décisives en quatre saisons avec le Minnesota.

Foligno a inscrit sept buts et 21 points en 65 matchs de saison régulière la saison dernière, mais a été ralenti par une série de blessures. Il a terminé la défaite du Wild en six matchs éliminatoires au premier tour contre Dallas avec un but.

« Je sais que mon jeu doit être meilleur que l’année dernière », a-t-il déclaré, « et maintenant que je suis en bonne santé, je crois que ce sera comme ça à l’avenir ici. »

Guerin a déclaré vendredi qu’il travaillait également sur un accord pour garder Ryan Hartman sous contrat au-delà de cette saison. Le centre de premier plan entre Zuccarello et Kirill Kaprizov est sur le point de débuter la dernière saison avec une prolongation de trois ans d’une valeur de 5,1 millions de dollars.

Gêné par une blessure au bas du corps qui l’a limité à 59 matchs, Hartman, 29 ans, a marqué 15 buts en saison régulière sur 37 points et a marqué le but vainqueur lors d’une victoire 2-1 en double prolongation contre Dallas lors du premier match des séries éliminatoires. saison. En 2022-23, il a atteint des sommets en carrière de 34 buts et 31 passes décisives.

«Nous sommes en discussions avec Ryan», a déclaré Guerin vendredi. « Les choses se passent là-bas. Ce n’est pas parce que cela n’est pas fait aujourd’hui que nous avons des problèmes. Nous continuons à parler à Ryan.

Le directeur général croit que la présence des vétérans fait partie intégrante d’une équipe qui comprend plusieurs joueurs talentueux qui débutent tout juste leur carrière dans la LNH, des plus chevronnés Matt Boldy et Joel Eriksson Ek à Marco Rossi et Brock Faber, sur lesquels le Wild compte pour des saisons productives. à partir de maintenant.

« Vous admirez les gars qui apportent de l’énergie à l’équipe tous les soirs, les gars qui s’expriment, les gars qui s’investissent vraiment dans l’équipe et qui le portent ensuite sur la glace », a déclaré Guerin.

Entretien

Le Wild a passé près d’une heure à travailler sur son match à trois contre trois, les 14 patineurs n’ayant pas joué contre les Blackhawks samedi. Jonas Brodin n’était pas avec eux, ratant son deuxième entraînement consécutif pour ce que l’entraîneur Dean Evason a appelé la maintenance.

« C’est une opportunité parce que nous avons des jours de congé ici (pour) qu’il puisse vraiment se reposer », a déclaré Evason. « Il était visiblement et verbalement irrité de ne pas pouvoir patiner aujourd’hui, mais nous ne l’avons pas permis. Il aurait pu patiner aujourd’hui, mais nous ne l’avons tout simplement pas permis.

Le gardien Marc-André Fleury a également servi samedi pour le maintien. Après samedi, il reste au Wild deux matchs préparatoires, le premier jeudi à Chicago.

Fin du jeu

Samedi sera la dernière chance pour la plupart des espoirs du camp du Wild de faire valoir leur point de vue devant les entraîneurs. L’équipe effectuera des coupes dimanche avant de partir pour Two Harbors pour renforcer l’équipe et s’entraîner mardi à l’Amsoil Arena de Duluth.

Le plan est de réduire le camp aux joueurs qui, selon Wild, quitteront le camp avec le club de la LNH et les feront jouer lors des deux derniers matchs préparatoires, à Chicago et à domicile samedi prochain contre Dallas. Même si « les choses peuvent changer », a déclaré Evason.