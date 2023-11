Pourquoi manger des pâtes et du riz comme restes pourrait être meilleur pour la santé que de les avoir fraîchement cuits

Par Cassidy Morrison, journaliste principale en santé pour Dailymail.Com





La cuisson puis le refroidissement de certains glucides créent un type d’amidon plus sain

Cela réduit les pics de glycémie, affectant le risque de diabète et d’obésité

LIRE LA SUITE : Comparaison surprenante des ingrédients présents dans les aliments au Royaume-Uni et aux États-Unis







Manger des glucides comme du riz, des pommes de terre et des pâtes froides réduit votre risque de contracter certaines des maladies les plus meurtrières aux États-Unis, comme le cancer, le diabète et les maladies cardiaques, selon les experts.

Les chercheurs ont découvert que les molécules d’amidon contenues dans les glucides changent de structure lorsqu’elles sont cuites puis refroidies, ce qui entraîne toute une série d’avantages intrigants.

Surtout, les composés – connus sous le nom d’amidon résistant – deviennent plus difficiles à digérer, ce qui signifie que certains sucres contenus dans les glucides ne sont pas absorbés dans la circulation sanguine, a déclaré le Dr Balazs Bajka, physiologiste intestinal au King’s College de Londres au Royaume-Uni. New York Times.

Cela signifie que les niveaux de sucre dans le sang restent plus stables, ce qui nous permet de nous sentir rassasiés plus longtemps et moins susceptibles de grignoter des cochonneries.

Les amidons résistants contiennent également moins de calories, environ la moitié des calories par gramme des glucides fraîchement cuits.

L’amidon résistant diminue légèrement si vous refroidissez puis réchauffez les glucides, disent les experts

Des études ont montré que les glucides restants peuvent également déclencher la libération d’un plus grand nombre d’hormones de satiété, comme cholécystokinine (CCK) et le peptide 1 de type glucagon, ou GLP-1 (qui est l’ingrédient actif des médicaments anti-obésité à succès, Wegovy et Zepbound) .

Les experts affirment également que l’amidon résistant peut nourrir les bactéries saines présentes dans l’intestin, ce qui contribuerait à protéger contre diverses maladies, notamment les maladies cardiaques.

Plus récemment, des preuves sont apparues suggérant que la consommation d’amidons résistants peut réduire le risque de développer certains types de cancers héréditaires.

Une étude publiée en 2022 dans la revue Recherche sur la prévention du cancer ont suggéré que l’amidon résistant contribuait à réduire les taux de cancers de l’œsophage, de l’estomac, des voies biliaires, du pancréas et du duodénum chez les personnes présentant des prédispositions génétiques.

Les patients ont été divisés en deux groupes : 463 personnes ont pris quotidiennement un supplément contenant de l’amidon résistant pendant quatre ans, tandis que 445 ont pris un médicament placebo.

Après 10 ans, il y a eu cinq nouveaux cas de cancers du tube digestif supérieur dans le groupe amidon et 21 dans le groupe placebo.

Dr John C. Mathers, auteur de l’étude et professeur de nutrition humaine à l’Université de Newcastle au Royaume-Uni, dit: « Nous avons découvert que l’amidon résistant réduit une gamme de cancers de plus de 60 %. L’effet était plus évident dans la partie supérieure de l’intestin.

“C’est important car les cancers du tractus gastro-intestinal supérieur sont difficiles à diagnostiquer et ne sont souvent pas détectés à un stade précoce.”

Pendant ce temps, les témoignages de médecins chantant les louanges de l’amidon résistant ont explosé sur TikTok, avec plus de 1,3 million de vidéos publiées sur ce conseil santé.

Sur TikTok, le gourou du fitness Jason Wittrock démontre comment le riz refroidi entraîne une augmentation moins spectaculaire de la glycémie que le riz fraîchement cuit.

Les patients diabétiques ont également utilisé la plateforme pour montrer la différence dans les pics de glycémie après avoir mangé. riz refroidi.

Certains experts affirment que réchauffer les glucides froids peut réduire la quantité d’amidon résistant que vous consommez.

Une étude de 2020 publiée dans la revue Nutrition Bulletin a révélé que la cuisson, le refroidissement, puis le réchauffage du riz entraînent une diminution de 20 % de l’amidon résistant. Kim Rosediététiste et expert en diabète, a déclaré que cette diminution n’était «pas considérable».

“L’amidon résistant dans une pomme de terre cuite puis refroidie puis réchauffée va diminuer beaucoup plus, car différents glucides ont des ratios différents selon le type d’amidon qu’ils contiennent.”

De plus, des études ont également montré que l’amidon résistant peut nourrir les cellules de l’intestin en augmentant la production d’une substance appelée butyrate.

Il a été démontré que le butyrate diminuer les niveaux d’inflammation dans l’intestin et détecter les dommages à l’ADN, empêchant potentiellement la croissance et la réplication des cellules cancéreuses.

L’année dernière, des chercheurs de l’université RMIT en Australie ont développé un type d’amidon résistant sans saveur qui pourrait être ajouté aux aliments pour améliorer leur valeur nutritionnelle.

La technologie, appelée FiberX, aurait « le potentiel d’aider à la gestion du poids et du diabète », selon ses créateurs.