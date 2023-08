Pourquoi Manchester United sous Erik ten Hag ne fonctionne pas … pour le moment

Manchester United a mal commencé la saison, mais l’équipe pourrait en fait être sur le point de faire quelque chose de grand.

Après une démonstration de corde contre les Wolves, la première défaite de Manchester United de la saison est arrivée de manière embarrassante aux mains de Tottenham Hotspur ce week-end.

Au-delà des mauvaises performances et des erreurs individuelles, cependant, les choses ne sont peut-être pas si sombres pour Erik ten Hag et son équipe. Ou du moins, pas encore.

La tactique de Ten Hag n’a pas fonctionné car ses joueurs ont manqué d’intensité jusqu’à présent (Crédit image : Getty Images)

Ten Hag a précédemment déclaré qu’il souhaitait que Manchester United devienne la meilleure équipe du monde lors des transitions. Liées à l’exécution d’un plan lorsque la possession est renversée, les transitions sont essentielles pour les équipes qui cherchent à attraper l’adversaire hors de position et à exposer les lacunes de leur défense.

Cependant, le principal problème des Red Devils en ce moment est leur intensité dans leurs actions. Ten Hag y chargeant de nombreuses informations, les joueurs de United ont du mal à respecter les instructions pendant 90 minutes. Si ce problème persiste, cela pourrait être le moment de paniquer.

Pour l’instant, cependant, ce n’est pas le cas. C’est parce que, comme QuatreQuatreDeuxmet en lumière Adam Clery dans la vidéo ci-dessus, la tactique adoptée par Manchester United en première mi-temps contre les Spurs a en fait très bien fonctionné. Bien qu’ils n’aient pas réussi à en profiter avec un but, United avait l’air vif et pressait les joueurs de Tottenham en grande partie sans faute.

Les Spurs ont mis la pression sur United après avoir gagné 2-0 ce week-end (Crédit image : Chloé Knott – Danehouse/Getty Images)

La seconde mi-temps est celle où les choses ont commencé à se défaire, cependant, et tout était lié à leur intensité. Ne parvenant pas à suivre les coureurs et mettant moins d’intensité dans leur défense, les Spurs ont réussi à trouver des lacunes et ont finalement capitalisé avec deux buts que Ten Hag estimera sans aucun doute évitables.

Comme mentionné précédemment, les fans de Manchester United ne devraient pas encore paniquer. Après tout, ils ont trois points de plus qu’ils n’en avaient à ce stade de la Premier League l’année dernière, et leur entraîneur néerlandais espère que la surcharge d’informations qu’il a accumulée sur ses joueurs finira par s’infiltrer, cliquer et aboutir à une saison encore meilleure. .

