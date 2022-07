Pourquoi Manchester United ne signera pas de milieu de terrain défensif cet été

Un aperçu de la raison pour laquelle Manchester United pourrait mettre fin à la fenêtre de transfert d’été 2022 sans signer un véritable milieu de terrain défensif a été révélé.

Depuis plusieurs saisons, il était clair que Manchester United avait besoin d’un n ° 6 pour couvrir sa ligne de fond, en particulier face à Manchester City et Liverpool.

Nemanja Matic était leur seul milieu de terrain défensif naturel pendant plusieurs années, mais le vétéran est maintenant parti pour l’AS Roma.

Donc, il semblait vraiment évident qu’un milieu de terrain défensif serait en route pour Old Trafford cet été. Cependant, cela peut ne pas être le cas.

Selon le Manchester Evening News, Manchester United est prêt à traverser la fenêtre de transfert sans signer un milieu de terrain défensif complet.

Le nouveau manager de United, Erik ten Hag, a identifié le milieu de terrain de Barcelone Frenkie de Jong comme faisant partie intégrante de ses plans et United Christian Eriksen pour devenir leur deuxième recrue.

Il est ajouté que Ten Hag est si impatient de signer De Jong qu’il est prêt à éviter un milieu de terrain à l’esprit défensif.

En conséquence, on s’attend à ce que United opère plutôt simplement avec un meneur de jeu profond comme milieu de terrain central le plus profond.

Sur ce front, des sources du club ont noté que United avait déjà quatre options de milieu de terrain profondes à Scott McTominay, Fred, James Garner et Donny van de Beek.

Sur Garner en particulier, qui a impressionné en prêt dans le championnat la saison dernière et a depuis reçu les éloges de nombreux fans, Ten Hag décidera probablement à la fin du calendrier de pré-saison de United de le conserver ou de lui permettre de se lancer dans une saison. -prêt long avec un autre club de Premier League.

