Pourquoi Manchester United joue-t-il contre Leeds United lors de matchs consécutifs de Premier League?

Manchester United doit accueillir Leeds United à Old Trafford le mercredi 8 février, avant de se rendre à Elland Road pour affronter ses rivaux amers des Pennines quatre jours plus tard, les deux matchs se déroulant en Premier League.

Mais pourquoi jouent-ils des matchs consécutifs – surtout si l’on considère que Manchester United a déjà affronté Arsenal, Manchester City et Crystal Palace deux fois cette saison, tandis que Leeds a déjà affronté Aston Villa et Brentford à deux reprises.

Le premier match, qui devait se jouer à Old Trafford, a été initialement reporté en septembre en raison du décès de la reine.

Avec Manchester United toujours en compétition dans quatre compétitions cette saison – la seule équipe anglaise à le faire – la Premier League a tenté de faire jouer le match le plus tôt possible, même si le match retour n’est que quelques jours plus tard.

En effet, Manchester United devrait affronter Barcelone sur deux matches en milieu de semaine en Ligue Europa ce mois-ci, la finale de la Coupe Carabao contre Newcastle United entraînant également le report du match à domicile des Red Devils contre Brentford.

Ils doivent également affronter West Ham au cinquième tour de la FA Cup le 1er mars, laissant au club des opportunités limitées pour remplir le match au milieu de la saison déjà condensée.

S’ils progressent en Ligue Europa, il y aura encore moins de milieu de semaine disponibles pour que le match soit joué, ce qui explique pourquoi Manchester United joue contre Leeds United dos à dos.

Si l’une ou l’autre des équipes avait fait match nul au quatrième tour de la FA Cup, les rediffusions auraient pris le pas et auraient à nouveau retardé le match de mercredi entre Manchester United et Leeds United.

Les meilleures offres du jour sur les nouveaux maillots de Manchester United (s’ouvre dans un nouvel onglet) (s’ouvre dans un nouvel onglet)

Heureusement, les deux ont réussi à se qualifier pour le prochain tour indemne, ce qui signifie qu’ils s’affronteront donc deux fois en quatre jours en championnat.

Manchester United occupe actuellement la troisième place et a remporté les 13 derniers matchs à domicile toutes compétitions confondues. Ils sont à huit points d’Arsenal en troisième position, ayant déjà joué un match de plus.

Leeds, quant à lui, est assis de manière précaire dans le tableau, juste une place au-dessus de la zone de relégation à la différence de buts. Ils n’ont pas gagné en championnat depuis leur retour de la Coupe du monde, la position de Jesse Marsch étant actuellement menacée.