Pourquoi Manchester United et Liverpool sont à vendre maintenant

Les fans de Manchester United ont célébré la nouvelle que la famille Glazer était prête à vendre le club après une relation acrimonieuse avec les supporters au cours de leurs 17 années à la tête.

Mais United n’est pas le seul club anglais emblématique sur le marché avec les propriétaires de Liverpool, le Fenway Sports Group, qui cherchent également à vendre une part ou la totalité de leur participation dans les six fois champions d’Europe.

AFP Sport se penche sur les raisons pour lesquelles les deux clubs les plus titrés de l’histoire du football anglais sont à vendre :

Impasse en Super League

Les Glazers et la FSG étaient à l’origine de la tentative ratée d’une Super League européenne séparatiste en 2021 qui s’est rapidement effondrée au milieu d’une réaction furieuse des fans, des organes directeurs et des politiciens.

Une cabale de 12 clubs européens de premier plan a cherché à créer un format de ligue fermée commun dans le sport américain sans promotion ni relégation ni besoin de se qualifier chaque année comme ils le font actuellement pour la Ligue des champions.

L’idée était de maximiser les revenus de jeux plus garantis contre des adversaires de haut niveau, tout en contrôlant les coûts dans le but de rendre les clubs beaucoup plus rentables.

Barcelone, le Real Madrid et la Juventus passent par les tribunaux pour tenter de faire décoller la Super League.

Mais avec une opposition au projet toujours féroce en Angleterre, ce serait une décision extrêmement impopulaire pour tout propriétaire de Premier League.

Menace de Newcastle

Sans Super League, les revenus de la Ligue des champions sont encore plus vitaux pour United et Liverpool.

Cependant, leur place au sommet du football européen devrait être de plus en plus menacée par la montée en puissance de Newcastle sous la propriété du fonds souverain saoudien.

Alors que la Premier League prend une pause de mi-saison pour la Coupe du monde, ni United ni Liverpool ne figurent dans les quatre premiers.

Un peu plus de 12 mois après le début d’une nouvelle ère, Newcastle est troisième.

Les deux clubs ont déjà été piqués par la richesse de l’État alors que Manchester City, soutenu par Abu Dhabi, a remplacé ses rivaux traditionnels pour devenir la force dominante du football anglais au cours de la dernière décennie.

Pour la quatrième fois en 10 ans, United n’a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions cette saison.

Liverpool est en compétition pour une sixième saison consécutive grâce à la transformation de la fortune des Reds par l’entraîneur Jurgen Klopp.

Mais avant cette course, Liverpool n’a atteint la Ligue des champions qu’une seule fois en sept ans.

Prix ​​de vente de Chelsea

Malgré une braderie causée par les sanctions imposées à Roman Abramovich pour ses liens avec le Kremlin, Chelsea a atteint un prix record pour un club de football de 2,5 milliards de livres sterling (3 milliards de dollars) en mai grâce à une guerre d’enchères.

Fait révélateur, les propriétaires de United ont nommé Raine, la même banque utilisée lors de la vente de Chelsea, pour diriger le processus de nouvel investissement.

Avec une histoire bien plus glorieuse que les Blues et une base de fans mondiale plus importante, United et Liverpool devraient atteindre un prix plus élevé bien qu’ils soient basés dans le nord-ouest de l’Angleterre par rapport à Londres.

Les analystes pensent que United pourrait rapporter jusqu’à 5 milliards de livres sterling pour un club que les Glazers ont acheté pour 790 millions de livres sterling dans le cadre d’une prise de contrôle à effet de levier.

FSG est en ligne pour une multiplication par 10 des 300 millions de livres qu’ils ont dépensés pour acquérir Liverpool en 2010.

Climat économique changeant

Alors que les taux d’intérêt augmentent pour tenter de contenir l’inflation dans le monde entier, le fardeau de la dette est devenu beaucoup plus lourd.

Les emprunts nets de United ont atteint 515 millions de livres sterling au cours de la saison 2021/22.

Les Glazers ont également reconnu la nécessité d’importantes dépenses en capital pour moderniser Old Trafford dans leur déclaration sur la recherche d’investissements.

Liverpool connaît une deuxième expansion du stade du club pendant le mandat de FSG avec un réaménagement de 80 millions de livres sterling du stand Anfield Road.

Sur le terrain, les fans de Liverpool réclament également des investissements dans de nouveaux joueurs après une chute spectaculaire des performances cette saison par une équipe vieillissante.

Avec des emprunts beaucoup plus chers qu’ils ne l’ont été pendant la majeure partie de leur carrière dans le football anglais, les Glazers et la FSG semblent avoir décidé que le moment était venu d’encaisser.

