Pourquoi Manchester United contre Leeds United n’est-il pas à la télévision au Royaume-Uni ?

Manchester United accueille Leeds United à Old Trafford le mercredi 8 février pour la première des deux rencontres entre les deux clubs au cours des quatre prochains jours en Premier League, mais, malheureusement, les fans britanniques ne pourront pas la regarder.

Le match étant reporté à sa date initiale de septembre en raison du décès de la reine, les fans espéraient que Manchester United contre Leeds United serait couvert en direct sur l’un des trois diffuseurs qui détiennent les droits de diffusion du football de Premier League au Royaume-Uni.

Cependant, seuls les jeux sélectionnés par les diffuseurs pour le jeu original peuvent être diffusés. Étonnamment, ni BT Sport ni Sky Sports n’ont sélectionné le match de Manchester United à domicile contre Leeds United à la date initiale du 17 septembre, malgré la rivalité historique entre les deux clubs.

Amazon n’avait pas le droit de diffuser des jeux ce week-end.

En conséquence, les fans britanniques n’auront pas la possibilité de regarder le match en direct, bien qu’une rediffusion de la FA Cup entre Sunderland et Fulham ait lieu en même temps.

L’équipe d’Erik ten Hag entre dans le match sur une séquence de 13 victoires consécutives à domicile dans toutes les compétitions, et visera à se rapprocher de Manchester City et d’Arsenal en championnat.

Leeds a les managers par intérim Michael Skubala, Chris Armas et Paco Gallardo en charge du match de mercredi soir, après que la hiérarchie a limogé Jesse Marsch lundi après une défaite 1-0 à Nottingham Forest.

Le club n’a pas gagné en championnat depuis novembre, tandis qu’Armas a servi sous Ralf Rangnick en tant qu’assistant à Manchester United la saison dernière.

Les deux se retrouveront à 14 heures le dimanche 12 février sur Sky Sports, cependant, à Elland Road.

Les deux hommes se rencontrent lors de matchs de championnat consécutifs car Manchester United participe toujours à quatre compétitions cette saison – la seule équipe anglaise à le faire. La Premier League a tenté de faire jouer le match le plus tôt possible, même si le match retour n’a lieu que quelques jours plus tard.