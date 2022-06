Pourquoi Manchester City n’a pas encore confirmé le transfert de Kalvin Phillips

Une explication de la raison pour laquelle Manchester City n’a pas annoncé la signature de Kalvin Phillips a été fournie.

Kalvin Phillips, maintenant âgé de 26 ans, est un pilier du milieu de terrain de Leeds depuis de nombreuses années maintenant.

L’Anglais est originaire de Leeds et a gravi les échelons des jeunes du club. Depuis son entrée dans l’équipe première, Phillips a décroché 234 apparitions impressionnantes pour les Blancs, marquant 14 et aidant 13 dans le processus.

Ce ne sont cependant pas ses contributions aux buts qui ont fait de Phillips un rouage si important sous Marcelo Bielsa et Jesse Marsch.

Cela a plutôt été ses prouesses défensives et son éthique de travail implacable. De tels traits ont valu au milieu de terrain une place de départ régulière dans la configuration anglaise de Gareth Southgate au cours de la dernière année +.

De plus, Leeds ayant tout juste survécu à la relégation en 2021/22, on s’attendait à ce qu’un joueur de la qualité de Phillips fasse le pas vers le top six dans un proche avenir.

Et cela semblait susceptible de se produire la semaine dernière lorsque David Ornstein a rapporté que Manchester City avait conclu un accord avec Leeds pour signer Phillips pour un montant initial de 42 millions de livres sterling plus 3 millions de livres supplémentaires:

🚨 EXCL : Man City a trouvé un accord avec Leeds pour signer le milieu de terrain Kalvin Phillips. 42 M £ + 3 M £ – avec l’arrivée de Darko Gyabi #LUFC séparément pour 5 millions de livres sterling fixes. Les clubs sont en train de finaliser l’accord pour que l’Angleterre de 26 ans rejoigne #MCFC @TheAthleticUK #LUFC https://t.co/i25RND4Ad5 – David Ornstein (@David_Ornstein) 24 juin 2022

Cependant, depuis que cette nouvelle a été rapportée, il y a eu peu de nouvelles concernant le déménagement de Phillips à l’Etihad.

La raison de cela, cependant, a maintenant été fournie et il y a une explication assez simple. Phillips est toujours en vacances et ne reviendra pas avant le 30 juin. Et avec un examen médical qui n’a pas encore eu lieu, un accord ne peut être finalisé tant que le milieu de terrain n’est pas revenu de ses vacances pour subir ledit examen médical.

