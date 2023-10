Pourquoi Man United soutient Andre Onana malgré un mauvais départ

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, aime la passion et les exigences élevées d’Andre Onana, mais ils pourraient également exacerber les débuts difficiles du gardien de but à Old Trafford. Matt McNulty/Getty Images

Harry Maguire a eu un avant-goût de la personnalité fougueuse d’André Onana lors de la pré-saison. Une passe du défenseur central de Manchester United avait mis Christian Eriksen en difficulté contre le Borussia Dortmund à Las Vegas. L’erreur a donné une chance à Sébastien Haller et après qu’Onana ait réussi le tir, il s’est immédiatement retourné pour réprimander Maguire, lançant une tirade sur le défenseur anglais, qui se tenait à seulement quelques mètres.

Onana a ensuite été critiqué par l’ancien défenseur de Liverpool et de l’Angleterre Jamie Carragher, qui a déclaré que la réprimande était « exagérée », mais le manager de Man United, Erik ten Hag, ne s’en souciait pas du tout. Le club est convaincu que le fort caractère montré par son nouveau numéro 1 ce jour-là – une nouvelle signature exigeant des normes plus élevées de la part d’un joueur senior – l’aidera à traverser ce qui a été un début de vie difficile à Old Trafford.

Maguire n’est pas le seul à se retrouver victime de la colère d’Onana ; Lors du match de Ligue des Champions entre l’Inter et le FC Porto la saison dernière, des caméras l’ont filmé en train de dire à son coéquipier Edin Dzeko de « se taire » avant qu’Hakan Calhanoglu ne tente de désamorcer la situation en mettant sa main sur la bouche d’Onana.

Le service de recrutement de United a été impressionné par les performances d’Onana lors de la course de l’Inter à la finale de la Ligue des Champions, mais lorsque la recherche d’un gardien pour remplacer David De Gea a été discutée avec Ten Hag, c’est la personnalité d’Onana qui l’a distingué des autres options sur la liste. , dont David Raya et Diogo Costa. (C’était la même chose lorsque Ten Hag avait plaidé pour signer Lisandro Martínez et Casemiro un an plus tôt.)

Les moindres détails de l’accord visant à amener Onana à Old Trafford ont pris plus de temps que prévu et il était en retard pour rejoindre la tournée estivale aux États-Unis. Il est arrivé à l’hôtel de l’équipe dans la campagne du New Jersey depuis l’aéroport JFK dans une mini-fourgonnette aux vitres fortement teintées, et le personnel envoyé pour l’accueillir a été surpris par son sourire radieux et son entrée enthousiaste malgré une journée de voyage épuisante.

Onana a traversé des premiers mois difficiles, mais Ten Hag et son équipe espèrent avoir bien choisi leur nouveau gardien de but et que son caractère l’aidera à affronter la vie à la loupe. Malgré une série d’erreurs et un examen minutieux depuis son transfert de l’Inter pour 47,2 millions de livres sterling, le joueur de 27 ans est resté un membre actif du vestiaire aux côtés de Bruno Fernandes et Casemiro, impressionnant particulièrement ses nouveaux coéquipiers par la façon dont il a tenu tête. son erreur lors de la défaite 4-3 contre le Bayern Munich en septembre.

Après avoir laissé le tir faible de Leroy Sané se tortiller dans le filet, Onana s’est excusé dans le vestiaire. Une fois que Ten Hag a fini de parler – au cours duquel il a dit aux autres joueurs de se souvenir de l’attitude montrée par Onana en reconnaissant son erreur – il a également contacté l’équipe des médias du club pour leur dire que c’était son travail de parler publiquement aux diffuseurs. Onana a parlé à quatre équipes de télévision dans la salle d’interview principale de l’Allianz Arena et a présenté à chaque fois les mêmes excuses sincères avant d’être emmené pour une autre série de questions sur le même sujet.

Ce qui préoccupait le plus le personnel à propos de la performance d’Onana contre le Bayern n’était pas l’erreur, mais plutôt le temps qu’il lui avait fallu pour s’en remettre. Le but de Sane est intervenu à la 28e minute, et les entraîneurs ont noté que ce n’est qu’au début de la seconde mi-temps – plus de 30 minutes plus tard – qu’il était de retour applaudissant et criant des instructions derrière la défense.

United travaille avec Onana pour l’aider à mieux gérer les erreurs lorsqu’elles surviennent ainsi que sur l’aspect technique de son jeu, notamment en stabilisant ses pieds plus rapidement pour faciliter les tirs dirigés bas et autour de son corps. Le fait qu’il ait tendance à rester coincé sur sa ligne de but lorsque ses adversaires attaquent n’aide pas, et les entraîneurs lui ont rappelé d’adopter des positions plus agressives pour réduire la cible.

Il a été amené à United. principalement en raison de sa capacité avec le ballon aux pieds, le rapport technique de l’UEFA sur la finale de la Ligue des champions contre Manchester City notant qu’il « a fait preuve de la portée de passe d’un milieu de terrain profond ». Après huit matches de Premier League la saison dernière, selon ESPN Stats and Information Group, De Gea a complété 134 de ses 218 passes (61,47), tandis qu’Onana a atteint 205 sur 271 tentatives (75,65%), signe que l’international camerounais essaie pour aider l’équipe de Ten Hag à jouer d’une manière différente.

Il y a aussi eu la passe mal placée contre Galatasaray qui a entraîné l’expulsion de Casemiro alors qu’il était en route vers une défaite choc 3-2 à domicile, mais Ten Hag est conscient que certains des problèmes de jeunesse sont dus au reste de l’équipe qui passe d’un gardien de but à l’autre. qui était prudent en possession à un autre qui veut prendre des risques.

Onana est tellement déterminé à assurer son succès à United qu’il hésite à partir pendant un mois au début de la nouvelle année s’il est appelé par le Cameroun pour la Coupe d’Afrique des Nations. Il a déclaré à Ten Hag lors des négociations qu’il n’avait pas l’intention de revenir au football international suite à ses retombées avec l’entraîneur camerounais Rigobert Song lors de la Coupe du monde au Qatar, mais après la pression de la Fédération camerounaise et du gouvernement, Onana a accepté de jouer la finale de la CAN. match de qualification contre le Burundi en septembre.

Il y aura d’autres discussions avant le début de la CAN en Côte d’Ivoire en janvier, mais il est admis à Man United qu’il est très difficile pour les footballeurs camerounais de haut niveau de refuser la chance de jouer dans des compétitions majeures.

L’international turc Altay Bayindir a également rejoint United en provenance de Fenerbahce cet été en tant que doublure et attend dans les coulisses si Onana décide de se rendre à la CAN. Bayindir, 25 ans, a été recruté avant les jeunes remplaçants en raison de son expérience, et Ten Hag est prêt à changer de but si la forme d’Onana ne s’améliore pas. Pourtant, malgré un début fragile, United soutient Onana pour prouver qu’il a eu raison de se débarrasser de De Gea, le gardien de premier choix d’Old Trafford pendant plus d’une décennie, et de recruter un remplaçant avec un ensemble d’attributs différent.

La star à la retraite de Man United, Gary Neville, a déclaré un jour qu’en raison de la pression et de la surveillance, être le gardien de United est « le travail le plus difficile du football anglais », mais Ten Hag pense qu’il a trouvé la bonne personnalité pour l’assumer.