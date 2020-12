C’est l’accord à succès qui semble trop fou pour arriver, impliquant deux des plus grands clubs du monde et leurs stars les plus en vue, mais cela pourrait être la seule solution aux problèmes que Manchester United et la Juventus ont du mal à résoudre. À bien des égards, un échange de joueurs qui verrait Cristiano Ronaldo et Paul Pogba échanger des places est un transfert qui conviendrait à tout le monde.

En temps normal, lorsque les plus grands clubs regorgent d’argent et sont capables de dicter où, pourquoi et quand les transferts ont lieu, tout type d’accord d’échange – sans parler de celui impliquant deux des joueurs les plus célèbres du jeu – ne verrait jamais le jour. . Les échanges de joueurs ont toujours été une rareté au plus haut niveau, et quand on considère le résultat désastreux de l’échange Alexis Sanchez-Henrikh Mkhitaryan entre United et Arsenal il y a trois ans, il est facile de comprendre pourquoi.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Mais l’impact sur le football de la pandémie de COVID-19 a été énorme, avec des clubs à tous les niveaux du jeu, dans tous les pays, voyant leurs finances durement affectées en raison du lock-out des fans, ou du nombre de foule considérablement réduit, et des sociétés de télévision exigeantes. des remises sur leurs accords de diffusion massifs, ce qui a entraîné une réduction des paiements aux clubs et une réduction des prix dans les principales compétitions.

Même United et la Juventus, deux des plus grands clubs européens, ont souffert. United a signalé une baisse de ses revenus de 70 millions de livres sterling à la fin du mois de juin dans ses derniers chiffres financiers, et ce nombre ne fera qu’augmenter avec Old Trafford continuant à héberger derrière des photos à huis clos. La Juventus, quant à elle, a enregistré des pertes similaires (71,4 millions d’euros / 64,5 millions de livres sterling) pour l’année se terminant le 30 juin, et l’impact continu de la pandémie mordra encore plus au fur et à mesure que cette saison avance. Ce n’est donc pas le bon moment pour l’un ou l’autre des clubs pour faire face à des problèmes croissants avec leurs deux grands noms – Ronaldo et Pogba.

2 Liés

Ronaldo, qui aura 36 ans en février, entame les 18 derniers mois de son contrat à la Juventus, d’une valeur de 31 millions d’euros (28 millions de livres sterling) par an. Malgré son retour de 79 buts en 101 apparitions pour les champions italiens, la Juve n’a pas encore entamé de discussions sur un nouvel accord avec le capitaine du Portugal, et des sources ont déclaré à ESPN que le club serait ouvert aux offres pour l’attaquant, en particulier compte tenu de la situation financière. souche de COVID-19.

Quant à United, leur mal de tête Pogba ne disparaîtra tout simplement pas. Comme Ronaldo, son contrat de 15 millions de livres sterling par an expire en juin 2022, et son agent Mino Raiola n’a guère choqué le monde la semaine dernière en disant que son client voulait quitter Old Trafford pour relancer sa carrière. Mais il n’y a pas de ligne d’acheteurs potentiels pour le joueur de 27 ans pour le moment, et lui, Raiola et United le savent. Ils savent que les candidats habituels – le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et la Juve – n’ont pas l’argent pour le signer ou payer son salaire.

C’est une histoire similaire avec la Juve et Ronaldo, bien que l’ancien attaquant de United et Real soit au moins en train de livrer sur le terrain pour son équipe, ce qui est difficile à dire pour Pogba. La Juve sait qu’il n’y a aucun club sur la planète qui paierait des frais pour Ronaldo et accepterait ensuite de répondre à ses revendications salariales – même s’il les laissait tomber d’un tiers.

C’est pourquoi un accord d’échange Ronaldo-Pogba pourrait s’avérer si convaincant pour les deux clubs et les deux joueurs. Il offre à toutes les parties un moyen de sortir d’une situation difficile, mais quels sont les obstacles potentiels et cela pourrait-il vraiment arriver?





Cela fonctionnerait-il du point de vue du football? Les entraîneurs veulent-ils même que cela se produise?

Tout d’abord, cet accord ne fonctionnera pas s’il n’y avait aucun sens sportif à ce que cela se produise. Pogba travaillerait-il pour la Juve et United reprendrait-il Ronaldo, l’ayant vendu au Real pour un record du monde à l’époque 80 millions de livres sterling en 2009?

L’entraîneur de la Juventus, Andrea Pirlo, a joué aux côtés de Pogba pendant leur séjour à Turin et ils ont formé un milieu de terrain qui a vu les Italiens atteindre la finale de la Ligue des champions 2015. Pirlo sait ce que Pogba peut offrir, comment sa vision, sa portée de passe, sa capacité à marquer des buts et son athlétisme amélioreraient son équipe de la Juve et comment il donnerait au club un milieu de terrain dans les premières années de sa carrière. Si signer Pogba signifiait perdre Ronaldo, ce serait un appel difficile, mais la Juve doit commencer à planifier sa vie sans sa superstar et cet accord aurait du sens.

Pour United, échanger un joueur de 27 ans contre un joueur sur le point d’avoir 36 ans semblerait initialement être une folie, mais Pogba ne joue pas pour l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer, et le club obtient peu ou pas de retour sur son investissement et ses dépenses salariales. Ils perdraient un milieu de terrain et le remplaceraient par un attaquant, mais Ronaldo reste une menace puissante devant le but et aucune équipe ne pourrait de manière réaliste rejeter la chance de recruter un joueur qui, même à ce stade de sa carrière, a marqué 14 buts en 12 buts. jeux jusqu’à présent cette saison.

Du point de vue du football, United et la Juventus bénéficieraient d’un échange.

Cela pourrait être un «échange», mais ce serait quand même un énorme engagement financier pour les deux clubs, non?

La Juventus aurait la chance de recruter un joueur qui coûterait la moitié du salaire annuel de Ronaldo – c’est un avantage évident pour les Italiens. Et à 27 ans, Pogba donnerait également à la Juventus la possibilité de réaliser un retour sur le joueur en le vendant moyennant des frais à l’avenir.

D’un point de vue commercial, il est difficile de voir un inconvénient pour la Juventus, bien que son pouvoir commercial en souffrirait probablement s’il ne pouvait plus offrir l’image et la marque de Ronaldo à des sponsors potentiels. Cela dit, Pogba est également une figure énorme en termes de visibilité commerciale à travers le monde. Le coup de pouce commercial serait l’édulcorant pour United, car Ronaldo coûterait beaucoup plus cher que Pogba sur une base hebdomadaire, même s’il prenait une réduction de son salaire à la Juventus. United a capitalisé sur l’attrait mondial de Pogba et sa perte serait un coup dur dans la plupart des circonstances, mais pas s’il était remplacé par Ronaldo, qui est à un tout autre niveau.

Il ne fait aucun doute, cependant, que l’échange de Pogba contre Ronaldo verrait United payer la majeure partie de la facture, car ils devraient trouver plus pour les salaires. Mais la récupération sur le terrain, et en dehors, dépasserait probablement ce que Pogba a apporté à United; cela ferait empiler les chiffres du côté d’Old Trafford. Et si Manchester City parvient à conclure un accord pour Lionel Messi l’été prochain, United devra répondre avec sa propre star du box-office. Ronaldo et Messi, jouant les derniers chapitres de leur carrière à Manchester, seraient impossibles à résister.

Paul Pogba de Manchester United et Cristiano Ronaldo de la Juventus constitueraient le plus gros accord d’échange jamais réalisé par le football. Getty

Pogba a apprécié son séjour à Turin, donc un retour serait une vente facile, mais Ronaldo n’a-t-il pas trouvé cela difficile à Manchester?

Si vous parlez aux anciens coéquipiers de Ronaldo à United, ils ont tous de bons souvenirs de son passage à Old Trafford entre 2003 et 2009, mais ils disent toujours une chose: il détestait le temps. En tant que jeune joueur de l’île ensoleillée de Madère, Manchester a été un choc culturel pour Ronaldo. Il faisait trop froid et trop humide, et beaucoup trop souvent, à son goût, et il n’aimait pas non plus l’obscurité se coucher vers 16 heures pendant les mois d’hiver. Mais malgré son aversion pour le climat, Ronaldo est resté six ans à Manchester et il n’a pas caché son affection pour le club et la ville.

Son séjour ultérieur à Madrid et à Turin lui aura appris que la plupart des villes européennes sont froides en hiver, donc un retour à Manchester ne reviendrait pas à s’inscrire pour deux ans dans le cercle polaire arctique. Mais s’il y a un obstacle à tout retour potentiel à Old Trafford, le climat ne sera pas en faveur de United.

Mais United ne veut-il pas renoncer à recruter des joueurs plus âgés?

Oui, il y a eu un effort concerté pour réduire l’âge de l’équipe à Old Trafford et l’erreur coûteuse de signer Sanchez, alors âgé de 29 ans, en janvier 2018, a été un tournant dans la stratégie de recrutement de United. Mais il y a aussi un cas où chaque joueur et chaque signature devraient être jugés sur ses mérites, c’est pourquoi United a signé l’agent libre Edinson Cavani, âgé de 33 ans, en octobre. Zlatan Ibrahimovic avait 34 ans lorsqu’il est arrivé sur un libre du Paris Saint-Germain en 2016 et il a marqué 28 buts en 46 matchs lors de sa première saison et, en l’absence d’une grave blessure au genou, restera probablement plus longtemps au club.

L’âge n’est donc pas un obstacle permanent aux accords entre joueurs chez United – l’accord doit simplement avoir un sens, à la fois sur le terrain et en dehors. Les statistiques de Ronaldo continuent de surpasser les joueurs de tous âges et il n’y a aucune raison de croire qu’il n’a pas encore au moins deux ans au plus haut niveau.





OK, donc si la Juventus veut que Pogba revienne, pourquoi ne pas proposer quelqu’un d’autre en échange partiel? Dybala, peut-être?

Le problème financier d’avoir à la fois Ronaldo et Pogba sur la liste de paie obligerait la Juventus à faire de sérieuses réductions de coûts ailleurs et les chiffres n’auraient pas de sens à moins qu’ils ne vendent 3-4 de leurs plus grands noms.

United voulait Paulo Dybala au début de la saison dernière, mais l’international argentin a clairement indiqué qu’il n’avait aucun intérêt à déménager à Old Trafford, vous pouvez donc écarter celui-ci. L’ancien milieu de terrain d’Arsenal, Aaron Ramsey, pourrait être utilisé pour tenter United de vendre Pogba, mais le record de blessures du Gallois sonnerait l’alarme à Old Trafford et United obtiendrait également une rétrogradation sur l’international français, vainqueur de la Coupe du monde, mais incohérent. Matthijs de Ligt est un joueur d’intérêt pour United, mais le défenseur néerlandais est représenté par Raiola – ce qui pourrait être un facteur décisif instantané pour la hiérarchie d’Old Trafford.

Mais c’est assez simple – le seul accord qui fonctionne pour les deux côtés est Ronaldo pour Pogba, et vice-versa. Rien d’autre n’est à la hauteur.

Alors cela se produira-t-il alors?

Le mot venant de United est que Ronaldo n’est plus sur leur radar. Ils ont essayé et échoué à de nombreuses reprises depuis son départ pour le ramener à Manchester, mais les stars ne se sont jamais tout à fait alignées.

En tant qu’achat direct, cela n’a pas de sens pour United, mais l’élément Pogba est ce qui fait de Ronaldo une option à nouveau réalisable. United ne veut pas perdre Pogba en tant qu’agent libre en 2022, mais ils savent que le marché des transferts est en pleine crise financière, ce qui ne leur laisse personne à qui vendre l’été prochain. Et la Juventus devra peut-être encaisser Ronaldo dans les six prochains mois pour obtenir un retour sur investissement et éviter une nouvelle saison de gros salaires, avec rien d’autre qu’un agent libre à la fin.

Du point de vue du football et des affaires, il y a plus d’avantages que d’inconvénients pour les deux clubs lorsqu’il s’agit d’un échange Pogba-Ronaldo et il est possible que les deux joueurs fassent également l’affaire. Mais cela arrivera-t-il? Surveillez cet endroit.