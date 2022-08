Pourquoi Man United a signé Casemiro alors que les joueurs plus âgés n’étaient pas dans leurs plans de transfert

Selon à qui vous demandez, Casemiro est soit l’héritier de Manchester United de la légende du milieu de terrain Roy Keane, soit un has-been du Real Madrid qui avait hâte de se décharger.

L’arrivée du Brésilien à 70 millions d’euros à Old Trafford lundi a divisé les opinions et soulevé des questions sur ce à quoi ressemble réellement la politique de transfert à Old Trafford. Donne à un joueur de 30 ans un contrat de quatre ans d’une valeur de plus de 350 000 £ par semaine. gagnant? En fin de compte, comme tous les transferts, seul le temps nous le dira.

United n’a pas commencé l’été en pensant qu’il recruterait des joueurs de plus de 30 ans, mais des sources ont déclaré à ESPN que l’accord pour Casemiro était davantage une opportunité qui se présentait au bon moment. Une grande partie de la fenêtre de transfert a été consacrée à essayer de débarquer Frenkie de Jong, 25 ans, mais alors que le Néerlandais continuait à chasser les salaires différés de Barcelone, United a décidé que cela devenait trop compliqué à poursuivre.

Le patron de United, Erik ten Hag, a clairement indiqué au directeur du football John Murtough et à l’équipe de recrutement dès mars que sa priorité sur le marché des transferts était de signer un n ° 6 pour jouer à la base de son milieu de terrain. De Jong, autrefois son joueur à l’Ajax, était la cible principale mais Casemiro était, même alors, considéré comme une alternative appropriée.

C’est un exemple, selon des sources, du club devenant plus “agile” sur le marché. Des sources proches de United insistent sur le fait que Casemiro était toujours en haut de leur liste d’options si un accord pour De Jong n’était pas possible et que les négociations se déroulaient rapidement, non pas par panique après un mauvais début de saison, mais parce qu’il tenait à bouger. .

Le défenseur Raphael Varane a fait un transfert de 48 millions d’euros l’été dernier après avoir fait partie d’une équipe du Real Madrid, aux côtés de Casemiro, qui a remporté la Ligue des champions à quatre reprises entre 2014 et 2018.

“Je sais exactement ce qu’il ressent et pourquoi il vient ici après ce qu’il a vécu à Madrid”, a déclaré Varane. “Il a besoin d’un nouveau défi, je sais exactement ce qu’il ressent et je sais exactement pourquoi il a choisi ce club. C’est un processus similaire que j’ai eu, donc évidemment je lui souhaite le meilleur.”

United a accepté de payer 70 millions d’euros au Real Madrid avec 11 millions d’euros supplémentaires de frais supplémentaires, ce qui en fait le deuxième transfert le plus cher payé pour un joueur de plus de 30 ans après le transfert de 100 millions d’euros de Cristiano Ronaldo du Real Madrid à la Juventus en 2018.

Casemiro a été un vainqueur en série au Real Madrid et peut apporter beaucoup à son nouveau club. David Davies/PA Images via Getty Images

Des sources ont déclaré à ESPN que Casemiro est instantanément devenu l’un des joueurs les mieux payés du club et que son salaire augmentera “de manière significative” si United revient en Ligue des champions. Les sources du club insistent sur le fait que la dépense en vaudra la peine si le football de la Ligue des champions – et les revenus qui en découlent – ​​reviennent rapidement tandis que Ten Hag a tenu à souligner qu’il y a un avantage supplémentaire à signer un joueur avec autant d’expérience.

“Il a remporté tellement de trophées dans sa carrière”, a-t-il déclaré. “Il connaît la route, comment vous gagnez des matchs et comment vous gagnez des trophées. Nous avons plus de joueurs qui ont déjà remporté des trophées dans leur carrière. Cela doit être un guide pour le reste de l’équipe afin qu’ils sachent et comprennent comment gagner des choses .”





Le leadership est devenu un problème au début du règne de Ten Hag avec le capitaine Harry Maguire abandonné pour la victoire 2-1 contre Liverpool aux côtés du joueur le plus expérimenté du club, Ronaldo, qui tient toujours à partir.

Ten Hag a accusé son équipe d’être “naïve” lors de la défaite 4-0 contre Brentford et on espère que l’arrivée de Casemiro aidera une équipe relativement jeune à devenir un peu plus streetwise. Des sources ont déclaré à ESPN qu’il y avait le sentiment que même après avoir battu Liverpool, il y aura des périodes difficiles cette saison et que Casemiro est le type de personnage, avec Varane et Bruno Fernandes, qui peut avoir une influence stable lors de courses de mauvaise forme.

Il y a cependant un débat pour savoir si Casemiro est l’homme idéal pour le système de Ten Hag.

De Jong est un passeur et le type de milieu de terrain qui peut aider une équipe à appuyer haut sur le terrain. Casemiro, quant à lui, est plus à l’aise de jouer plus profondément, de briser les attaques et de donner le ballon aux joueurs attaquants techniques et plus talentueux.

C’est plus une preuve que Casemiro est un compromis pour Ten Hag mais qu’il ne pouvait pas refuser. Des sources ont déclaré à ESPN que la question qu’il s’était posée et aux assistants Steve McClaren et Mitchell van der Gaag était si le Brésilien améliorerait l’équipe ? La réponse à laquelle ils sont parvenus, avec Murtough et le service de recrutement, était oui.

Indépendamment de l’âge, du salaire et des frais de transfert, Casemiro a répondu à un besoin désespéré de United dans une position qui posait problème bien avant l’arrivée de Ten Hag. Pour le Néerlandais, il s’agit d’un risque calculé qu’il pense devoir prendre pour lancer sa première saison en charge. Si Casemiro rend United meilleur, sur et en dehors du terrain, cela en aura valu la peine.