Parler à Elle, Maluma a admis qu’il était également difficile pour lui de se rapporter à certaines célébrités. Comme il l’a dit, «j’ai l’impression que les artistes en ce moment, les artistes modernes, perdent leur spiritualité, et c’est un peu triste.

« Je n’ai pas l’impression qu’ils prient ou méditent, et c’est pourquoi je me sens connecté avec des artistes comme Madone, Shakira, et Jennifer [Lopez]. Parfois, les gens me disent que je suis une vieille âme à cause de cela, mais à la fin de la journée, vous pouvez être la plus grande star du monde, mais si vous n’êtes pas spirituel, vous êtes vide à l’intérieur. «

Quand il s’agit de rencontrer de nouvelles personnes, il a expliqué que c’était « une question d’énergie » pour lui.

« Avec Ricky Martin», continua-t-il,« vous sentez juste que son aura est si bleue, si claire. Mais ensuite, vous allez à une session de musique à Miami avec ces gars de mon âge, et ils parlent de choses matérielles, et je me dis: « D’accord, c’est bien d’avoir une Lamborghini, c’est bien d’avoir une grosse Rolex, c’est c’est bien d’avoir une immense maison, mais quand vas-tu avoir une grande âme? ‘ »