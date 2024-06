Pourquoi Maignan est plus susceptible de partir que Theo Hernandez

Il y a eu des discussions plutôt inquiétantes dans les médias sur la vente potentielle de Theo Hernandez cet été, mais Mike Maignan est un candidat bien plus réaliste pour partir, d’après ce que nous avons appris.

Comme nos collègues de SempreMilan.it écrivez, la situation financière dans laquelle se trouve Milan est positive. Les données sur la croissance de la valeur de la marque et le processus d’autosuffisance mené par Elliott Management puis poursuivi par RedBird Capital sont évidents.

Les Rossoneri ont enregistré un bénéfice pour la première fois depuis plus d’une décennie dans les derniers comptes publiés, et le travail économique positif suffit à lui seul à garantir à Milan un mercato estival ambitieux sans avoir besoin de réaliser de grosses ventes.

Cela amène de nombreux fans à se poser une question assez évidente : pourquoi parle-t-on constamment de Theo Hernandez et Maignan comme candidats potentiels pour quitter le club dans le cadre d’un transfert important ? Nous pouvons essayer de l’expliquer.

Le modèle d’échange de joueurs

Les deux joueurs français ont tous deux des contrats expirant avec les Rossoneri en 2026, donc dans deux ans, et négocient une prolongation avec Milan.

Théo et Maignan ont tous deux demandé à la direction une augmentation substantielle de salaire qui reflète leur statut de joueurs d’élite dans leur rôle, mais cela affecterait le « plafond salarial » imposé en interne à Milan, obligeant à réfléchir.

Pour Rafael Leao, ce type de raisonnement n’était pas valable, car ils estimaient que son nouveau salaire de 5 millions d’euros net par saison plus 2 millions d’euros de bonus potentiels était sa juste valeur marchande. Leao, en raison de son âge et de son rôle, a un prix qui, même dans le pire des cas, ne tombera probablement pas en dessous de 100 millions d’euros.

C’est une raison cruciale dans le développement par la direction de l’idée de renouveler le contrat de tout joueur. Pour simplifier, il s’agit d’une analyse basée sur les coûts qui prend en considération divers facteurs.

En transférant ce type de raisonnement à Théo et Maignan, les choses changent. Tous deux demandent un salaire égal, voire supérieur, à celui de Leao, mais ici le jugement de la direction est divergent. Le duo est tous deux très apprécié, cela va sans dire, mais dans quelle mesure ?

Entre les deux, celui qui se rapproche le plus de Leao en termes d’importance et de niveau est certainement Theo Hernandez. L’arrière latéral français a 26 ans et est déjà considéré comme l’un des meilleurs au monde dans son rôle, attirant des liens avec Real Madrid, Manchester City et Bayern Munich.

Comme pour le Portugais, Theo – dans le pire des cas – aurait une valorisation qui ne tomberait certainement pas en dessous des demandes minimales de Milan de 70 à 80 millions d’euros, d’autant plus qu’il existe peu d’arrières gauches d’élite.

Le modèle d’échange de joueurs de Milan est quelque peu unique en Italie car ils n’ont pas besoin de vendre qui que ce soit pour payer les factures, mais le cas Sandro Tonali nous montre qu’il y aura toujours des clubs capables d’offrir bien au-dessus de la juste valeur marchande.

Les clubs saoudiens et les équipes de Premier League – en l’occurrence Newcastle United, qui appartient au PSI – ont actuellement le pouvoir d’achat d’égaler pratiquement n’importe qui dans le monde et ils étaient prêts à payer le prix de Milan. Mais cela n’arrive pas à tous les joueurs.

L’aigle pourrait quitter le nid

Pour Maignan, c’est une autre histoire. En partie à cause du poste qu’il occupe et en partie à cause des problèmes physiques qui ont affecté ses dernières saisons, sa valorisation boursière est fluctuante et potentiellement plus problématique.

Payer l’ancien Lillois entre 6 et 8 millions d’euros nets par saison serait un investissement coûteux pour Milan qui pourrait également entraîner une série de problèmes. Premièrement, cela augmenterait le plafond salarial du club et deuxièmement, cela créerait un précédent difficile à effacer en matière de renouvellement d’autres joueurs.

Un peu à l’image de Leao, le contrat signé l’été dernier permet désormais à Maignan et Théo de pouvoir viser un chiffre clair tout en pouvant compter sur une comparaison existante, établie par le rapport qualité-prix milanais.

Comme évoqué, pour Milan les renouvellements d’Hernandez et de Maignan ne démarrent pas sur les mêmes bases : la direction serait prête à faire un sacrifice financier plus important pour l’arrière latéral que pour le gardien.

C’est pourquoi Milan réfléchit concrètement à vendre Maignan dès l’été, mais au juste prix. Nous pensons que 70 millions d’euros est le chiffre considéré comme « suffisant » par Milan qui espère évidemment qu’une éventuelle vente aux enchères soit déclenchée.

Aucune offre n’a été reçue pour Maignan, mais le prochain Championnat d’Europe pourrait jouer un rôle clé. La stratégie de Milan est de profiter du tournoi pour rétablir la valorisation boursière de Maignan à un chiffre raisonnable et ensuite évaluer les offres.

Il reste sur le radar des grands clubs. L’expert en transferts de Ligue 1, Jonathan Johnson, affirmait ces derniers jours que Mike Maignan intéresserait de nombreux clubs en vue du mercato estival, dont Manchester City et Paris Saint-Germain.

Avec la vente du gardien, le club aurait également la possibilité de générer une plus-value très importante. Maignan a en effet été acquis pour un peu plus de 15 M€ à l’été 2021, avec environ 6 M€ de valeur résiduelle après trois ans d’amortissement.

Le sentiment est que le choix est fait : le véritable départ potentiel des Diavolo cet été, c’est Maignan. Arrivé pour remplacer Gianluigi Donnarumma, son départ dans une impasse contractuelle comporterait une certaine ironie.